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Fellépõk a 2026-os labdarúgó-világbajnokság záróünnepségén az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én, a SpanyolországArgentína döntõ kezdete elõtt.
Nyitókép: MTI/AP/Matt Slocum

Hány argentint állítottak ki a vb-döntőben?

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ELŐZMÉNYEK

Néhány argentin különösen nehezen viselte a világbajnoki döntőben elszenvedett vereséget.

New Jersey-ben, a spanyolok ellen 1–0-ra kaptak ki, a gólt Ferrán Torres szerezte a hosszabbítás 16. percében. Enzo Fernandez a 82. percben reklamálásért sárga lapot kapott, majd a rendes játékidő hosszabbításában látványosan felrúgta Pau Cubarsít. Vitatkoztak az argentinok, de megkapta érte a második sárga lapját.

A lefújás után összetűzött több argentin és spanyol játékos, amikor a győztesek cserejátékosai a pályára futottak ünnepelni. Az argentin Leandro Paredes felöklelte Eric Garcíát, torkon ragadta, majd a földre birkózta Gavit egy hangos szóváltás után. Annak ellenére, hogy a média arról számolt be, hogy Paredest kiállították az incidens után, de a hivatalos FIFA-jegyzőkönyvben ez nem szerepel.

Egy argentin stábtag Dani Olmónak esett neki.

Nicolás Otamendi „csak” szavakban esett Rodrinak. A spanyol DAZN közzétette, mit mondott Otamendi a torna legjobbjának a mérkőzés után: „Kevesebbet beszélj, ember, hiszen egész héten csak sírtatok. Egész héten át sírtatok. Te és Laporte. Mindketten. Ezt nem illik. Végig sírtatok és a bírókra panaszkodtatok, barátom. De nem kellett volna megszólalnod a meccs előtt, tudod?”

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