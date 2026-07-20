Hány argentint állítottak ki a vb-döntőben?

New Jersey-ben, a spanyolok ellen 1–0-ra kaptak ki, a gólt Ferrán Torres szerezte a hosszabbítás 16. percében. Enzo Fernandez a 82. percben reklamálásért sárga lapot kapott, majd a rendes játékidő hosszabbításában látványosan felrúgta Pau Cubarsít. Vitatkoztak az argentinok, de megkapta érte a második sárga lapját.

A lefújás után összetűzött több argentin és spanyol játékos, amikor a győztesek cserejátékosai a pályára futottak ünnepelni. Az argentin Leandro Paredes felöklelte Eric Garcíát, torkon ragadta, majd a földre birkózta Gavit egy hangos szóváltás után. Annak ellenére, hogy a média arról számolt be, hogy Paredest kiállították az incidens után, de a hivatalos FIFA-jegyzőkönyvben ez nem szerepel.

Paredes derrubou o Eric Garcia por trás.



? Reprodução pic.twitter.com/HDXdzLF5Ww — Gols do Brasileirão ⚽️?? (@golsdobrasil1) July 20, 2026

Egy argentin stábtag Dani Olmónak esett neki.

Paredes no es el único con la mano suelta. Este puto equipo debería de recibir una sanción ejemplar por parte de FIFA. Su comportamiento ayer tras el pitido final es lo más asqueroso, barriobajero e infantil que he visto NUNCA en un campo de fútbol. pic.twitter.com/kcM5jka5Xv — Borja Barba (@BorjaBarba) July 20, 2026

Nicolás Otamendi „csak” szavakban esett Rodrinak. A spanyol DAZN közzétette, mit mondott Otamendi a torna legjobbjának a mérkőzés után: „Kevesebbet beszélj, ember, hiszen egész héten csak sírtatok. Egész héten át sírtatok. Te és Laporte. Mindketten. Ezt nem illik. Végig sírtatok és a bírókra panaszkodtatok, barátom. De nem kellett volna megszólalnod a meccs előtt, tudod?”