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Nyitókép: Facbook/Klein Dávid

Klein Dávid megszakította a csúcstámadást, éjszaka, kockázatos helyzetben kezdett ereszkedni

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Egy új útvonalon próbáltak feljutni a pakisztáni Broad Peak 8501 méteres csúcsára, de az oxigénpalack nélkül mászó Klein Dávid éjjel 21.15-kor kénytelen volt visszafordulni, és megkezdte veszélyes ereszkedését.

Helyi idő szerint vasárnap éjjel 1 órakor indultak útnak Klein Dávidék, a cél a pakisztáni Broad Peak 8501 méteres csúcsának elérése volt – írta az Index. A csúcstámadás viszont nem sikerült: mint Klein Dávid Facebook-oldalán kollégái közzétették, „Dávid mintegy húsz órával a hármas táborból történt indulását követően, pakisztáni idő szerint 21:15-kor rádión jelezte az alaptábornak, hogy a csúcsmászást megszakítja és megkezdte ereszkedését”.

Mint írják, „Dávid az elmúlt napokban rendkívül komoly erőfeszítést tett a csúcskísérlet érdekében. A magashegyi körülmények, a hosszú mászónapok és a hegy felső szakaszán tapasztalható nehéz terepviszonyok ellenére kitartóan haladt felfelé és a lehető legtovább folytatta a mászást.
Jelenleg nem rendelkezünk pontos információval arról, hogy milyen távolságra volt a csúcstól a visszafordulás pillanatában. Most a legfontosabb, hogy biztonságban visszatérjen az alaptáborba”.

A Hóhatár Facebook-oldal szerint „a pakisztáni kötélrögzítő csapat pótlólagos oxigént használva, helyi idő szerint 22:00 órakor (!) feljutott a Broad Peak csúcsára. Klein Dávid ilyen későig már nem tudott velük tartani. Egyelőre elég kevés az infó, a csúcsgerincre valószínűleg Dávid is feljutott, de erről később várható pontosabb infó, mivel a háttércsapat számára sem áll rendelkezésre megbízható adat. Extrém módon elnyújtották a csúcstámadást, az este 10 órás csúcsmászás rendkívül ritka, ahogy palack nélkül 21:15-ig menni is minden, csak nem kockázatkerülés. Az, hogy a pakisztániak palackkal is csak este 10-re jutottak fel, elég jól leírja a körülményeket” – írják, hozzátéve: egy teljesen új útvonalvariánst másztak a 3-as tábor felett: egy direktebb nyomvonalat választottak, melynek során egy eddig nem mászott kuloáron értek fel a csúcsgerincre, sokkal közelebb a csúcshoz. Az oldal szerint

„egyelőre mindannyian lefelé tartanak. Kritikus órák ezek, hiszen egy hosszúra nyúlt csúcsmászó kör után, fáradtan, éjjel kell a lehető legalacsonyabbra ereszkedni”.

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