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Leadja szavazatát egy férfi a perui elnökválasztás második fordulójának napján Limában 2026. június 7-én, Az április 12-én tartott elsõ fordulóban Keiko Fujimori, a jobboldali Népi Erõ (Fuerza Popular) párt államfõjelöltje végzett az elsõ helyen a szavazatok 17,19 százalékával. Második helyre Roberto Sánchez került az Együtt Peruért (JP) baloldali párt színeiben a voksok 12,03 százalékával.
Nyitókép: Paul Vallejos

A baloldali jelölt egy hajszállal vezet

Infostart / MTI

Egy hajszállal előzi meg a perui elnökválasztáson a baloldali Roberto Sánchez a vele szemben induló Keiko Fujimori jobboldali jelöltet a vasárnap megrendezett voksoláson leadott szavazatok csaknem 95 százalékos feldolgozottsága mellett - közölte a választási bizottság.

A hivatalos részeredmények rendkívül szoros állást mutatnak kedden reggel. Sánchez 50,1 százalékot, Fujimori pedig 49,9 százalékot szerzett a perui elnökválasztás második fordulójában. A választás kiemenetele továbbra is bizonytalan: meg kell vizsgálni még számos szavazóköri jegyzőkönyvet, amelyek kapcsán vita merült fel, és amelyek mintegy 450 ezer szavazatot érintenek. Ez a folyamat több napot is igénybe vehet.

Mindkét elnökjelölt türelemre és nyugalomra intett, és hangoztatta, hogy meg kell várni a végeredményt. A versenyben sokáig vezető

Fujimori kis előnye 94 százalékos feldolgozottságnál fordult át csekély hátrányba.

Az áprilisi első fordulóban összesen 35 jelölt indult. Akkor Keiko Fujimori végzett az első helyen a szavazatok 17 százalékával, és Roberto Sánchez lett a második a voksok 12 százalékával. Peruban 2016 óta nyolc elnök volt hivatalban, többségüket eltávolították a hatalomból vagy önként lemondtak különféle korrupciós ügyek miatt.

A jelöltek

A Csendes-óceán partja menti sík földsáv településein népszerű Keiko Fujimori, a néhai államfő, Alberto Fujimori lánya sorozatban már a negyedik elnökválasztáson méreti meg magát. A kommunizmus fenyegető veszélyével kampányoló jelölt apja ellentmondásos örökségét vinné tovább: Alberto Fujimori az 1980-as és 1990-es években konszolidálta a gazdaságot és legyőzte a gerillákat, de végül korrupció és emberiesség elleni bűncselekmények miatt elítélték.

Roberto Sánchez először indult elnökválasztáson. A baloldali jelölt a 2022 óta bebörtönzött Pedro Castillo volt elnök politikai örökösének tartja magát, támogatottsága a vidéki, andokbeli régiókban a legerősebb.

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