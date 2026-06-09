A baloldali jelölt egy hajszállal vezet

A hivatalos részeredmények rendkívül szoros állást mutatnak kedden reggel. Sánchez 50,1 százalékot, Fujimori pedig 49,9 százalékot szerzett a perui elnökválasztás második fordulójában. A választás kiemenetele továbbra is bizonytalan: meg kell vizsgálni még számos szavazóköri jegyzőkönyvet, amelyek kapcsán vita merült fel, és amelyek mintegy 450 ezer szavazatot érintenek. Ez a folyamat több napot is igénybe vehet.

Mindkét elnökjelölt türelemre és nyugalomra intett, és hangoztatta, hogy meg kell várni a végeredményt. A versenyben sokáig vezető

Fujimori kis előnye 94 százalékos feldolgozottságnál fordult át csekély hátrányba.

Az áprilisi első fordulóban összesen 35 jelölt indult. Akkor Keiko Fujimori végzett az első helyen a szavazatok 17 százalékával, és Roberto Sánchez lett a második a voksok 12 százalékával. Peruban 2016 óta nyolc elnök volt hivatalban, többségüket eltávolították a hatalomból vagy önként lemondtak különféle korrupciós ügyek miatt.

A jelöltek

A Csendes-óceán partja menti sík földsáv településein népszerű Keiko Fujimori, a néhai államfő, Alberto Fujimori lánya sorozatban már a negyedik elnökválasztáson méreti meg magát. A kommunizmus fenyegető veszélyével kampányoló jelölt apja ellentmondásos örökségét vinné tovább: Alberto Fujimori az 1980-as és 1990-es években konszolidálta a gazdaságot és legyőzte a gerillákat, de végül korrupció és emberiesség elleni bűncselekmények miatt elítélték.

Roberto Sánchez először indult elnökválasztáson. A baloldali jelölt a 2022 óta bebörtönzött Pedro Castillo volt elnök politikai örökösének tartja magát, támogatottsága a vidéki, andokbeli régiókban a legerősebb.