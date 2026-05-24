Őrület, szándékosan tóba hajtott Cybertruckjával egy texasi férfi

Egy texasi férfi tesztelni akarta Tesla Cybertruckja gázló üzemmódját, ezért belehajtott egy tóba. Mint utóbb kiderült, nem volt ez annyira jó ötlet. Az eset a texasi Grapevine Lake területén történt – írja a BBC beszámolója alapján a hvg.hu.

A helyi hatóságokat hétfőn riasztották, miután a részben víz alá került elektromos pickupot a sofőr és utasai hátrahagyták. Vízimentő egységet is bevetettek a mentés során.

First responders in Texas had to remove a Tesla Cybertruck from a lake after a man intentionally drove it into the water to test its 'wade' mode. The truck was disabled and took on water, prompting the driver and passenger to abandon it, according to police. Police said the… pic.twitter.com/6b2MJOVRkh — ABC7 News (@abc7newsbayarea) May 20, 2026

A Tesla leírása szerint az úgynevezett gázló üzemmód valóban segíthet sekély vízen áthaladni, de csak egy bizonyos mélységig, nagyjából 81,5 centiméter jöhet szóba. A kézikönyv arra is kitér, hogy a vízkárra nem terjed ki a garancia.

A texasi férfi próbálkozásának egyébként komoly jogi következménye lett, ugyanis őrizetbe vették.

A rendőrség indoklása szerint lezárt területen akarta tesztelni autóját. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy attól, hogy egy jármű technikailag képes lehet sekély vízbe hajtani, az még nem jelenti azt, hogy ezt biztonságosan meg is lehet tenni.

