2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Nyitókép: Unsplash

Őrület, szándékosan tóba hajtott Cybertruckjával egy texasi férfi

Infostart

A rendőrség indoklása szerint lezárt területen tesztelte autója gázló üzemmódját a sofőr, akit letartóztattak.

Egy texasi férfi tesztelni akarta Tesla Cybertruckja gázló üzemmódját, ezért belehajtott egy tóba. Mint utóbb kiderült, nem volt ez annyira jó ötlet. Az eset a texasi Grapevine Lake területén történt – írja a BBC beszámolója alapján a hvg.hu.

A helyi hatóságokat hétfőn riasztották, miután a részben víz alá került elektromos pickupot a sofőr és utasai hátrahagyták. Vízimentő egységet is bevetettek a mentés során.

A Tesla leírása szerint az úgynevezett gázló üzemmód valóban segíthet sekély vízen áthaladni, de csak egy bizonyos mélységig, nagyjából 81,5 centiméter jöhet szóba. A kézikönyv arra is kitér, hogy a vízkárra nem terjed ki a garancia.

A texasi férfi próbálkozásának egyébként komoly jogi következménye lett, ugyanis őrizetbe vették.

A rendőrség indoklása szerint lezárt területen akarta tesztelni autóját. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy attól, hogy egy jármű technikailag képes lehet sekély vízbe hajtani, az még nem jelenti azt, hogy ezt biztonságosan meg is lehet tenni.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Véget vethet a polgárközeli Európának az új hétéves uniós költségvetésre vonatkozó brüsszeli terv?

Az Európai Bizottság által javasolt, a 2028-2034-es időszakra vonatkozó költségvetési terv nem csupán alapjaiban változtatja meg az eddig ismert uniós támogatási rendszereket, de végzetes következményekkel járhat a lakossághoz legközelebb álló, ún. helyalapú politikákra és azok eszközeire.

Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés

A forint látványos erősödése miatt idén több területen is tompulnak a külföldi utazások költségei, de ez nem jelent valódi árcsökkenést.

Suspect killed after opening fire on Secret Service near White House

Officials say a suspect approached a checkpoint near the building and opened fire, and that a bystander was wounded.

