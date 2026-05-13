Nyitókép: Kypros/Getty Images

Nem tett jót a román gazdaságnak az első negyedév

Infostart / MTI

A hivatalos romániai statisztikák alapján nem következett be a tervezett növekedés, sokkal inkább csökkenésbe kezdett keleti szomszédunk GDP-je.

A nyers adatok szerint az első negyedévben Romániában a bruttó hazai termék (GDP) 1,7 százalékkal volt kisebb mint 2025 azonos időszakában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A szezonálisan, naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok azt mutatják, hogy az első negyedévi román GDP éves összevetésben 1,5 százalékkal csökkent. Az előző negyedévhez viszonyítva 0,2 százalékkal romlott a román gazdaság teljesítménye.

Ez azt jelenti, hogy Románia technikai recesszióban van. Az INS korrigált adatai szerint 2024 utolsó negyedévében a román GDP 2 százalékkal csökkent az előző negyedévhez viszonyítva, a harmadik negyedévben pedig stagnált. A korábbi adatok azt mutatták, hogy negyedéves összevetésben a harmadik negyedévben 0,1 százalékkal, míg a negyedikben 1,8 százalékkal romlott a gazdaság teljesítménye.

A 2026-os költségvetés tervezetében a bukaresti kormány 1 százalékos gazdasági növekedéssel számolt.

Nyakunkon az iráni válság – hogyan reagál a forint?

Példátlan pénzszivattyú lehet Trump new csodafegyvere: Oroszország ellen is kudarcot vallhat, a hadiipar mégis degeszre keresi magát

King and Queen arrive at Westminster for State Opening of Parliament

