2026. május 8. péntek Mihály
Oil drums sitting over blue financial graph background. Selective focus. Horizontal composition with copy space. Oil prices and stock market and finance concept.
Tűzpárbaj után megugrott a kőolaj világpiaci ára

A kőolaj ára pénteken reggel újra emelkedni kezdett a közel-keleti helyzettel kapcsolatos bizonytalanságra, ami veszélyezteti az amerikai-iráni tűzszünetet, és lehűtötte a Hormuzi-szoros gyors megnyitásával kapcsolatos várakozásokat.

Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 101,25 dolláron állt 1,19 dollár, 1,19 százalék emelkedéssel. A jegyzés volt ennél magasabb is, éjszaka az ár csaknem 104 dollárig kúszott föl.

Az Egyesült Államok és Irán csütörtökön késő este tűzpárbajt vívott, ami közel egy hónapja érvényben lévő tűzszünet eddigi legkomolyabb próbája volt. Irán azonban később jelezte, hogy a helyzet normalizálódott, míg az Egyesült Államok azt közölte, hogy nem akarja a helyzet eszkalálódását. Donald Trump elnök azt mondta, hogy a mintegy egy hónapja tartó tűzszünet továbbra is érvényben van.

Tarrósy István: milliók életét kockáztatja egy döntés, humanitárius katasztrófa fenyeget Afrikában

Milliók életét követelheti Afrikában az évtized végéig a nemzetközi segélyek megkurtítása és a helyi konfliktusok miatti elakadása. A humanitárius katasztrófa elkerüléséhez a következő években a nagyhatalmak beavatkozása mellett regionális összefogásra is szükség van – erről beszélt a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, az Afrika Kutatóközpont vezetője az InfoRádióban.
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
Mennyivel emelkedtek az árak Magyarországon? Itt a friss adat!

Áprilisban 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedési ütem – derül ki a KSH péntek reggel közölt adataiból. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők.

Megérkeztek az áprilisi inflációs adatok: tovább nőtt a drágulás Magyarországon

Áprilisban 2,1 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

2026. május 8. 07:58
Volt ugyan patkányméreg a bébiételben, de „kevés”
2026. május 8. 07:46
Tarrósy István: milliók életét kockáztatja egy döntés, humanitárius katasztrófa fenyeget Afrikában
