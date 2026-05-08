Tűzpárbaj után megugrott a kőolaj világpiaci ára

Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 101,25 dolláron állt 1,19 dollár, 1,19 százalék emelkedéssel. A jegyzés volt ennél magasabb is, éjszaka az ár csaknem 104 dollárig kúszott föl.

Az Egyesült Államok és Irán csütörtökön késő este tűzpárbajt vívott, ami közel egy hónapja érvényben lévő tűzszünet eddigi legkomolyabb próbája volt. Irán azonban később jelezte, hogy a helyzet normalizálódott, míg az Egyesült Államok azt közölte, hogy nem akarja a helyzet eszkalálódását. Donald Trump elnök azt mondta, hogy a mintegy egy hónapja tartó tűzszünet továbbra is érvényben van.