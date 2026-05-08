Nagy erőkkel keresi a rendőrség egy lány gyilkosát a magyar határ közelében Romániában

A 39 éves pelbárthidai férfit a határhoz közeli településen pénteken elkövetett gyilkosságban való részvétellel gyanúsítják. Az áldozat egy 18 éves diáklány, egy borsi szakközépiskola tanulója, aki szülőfalujában, egy farmon végezte szakmai gyakorlatát. A holttestét is itt találták meg pénteken. A keresett férfi szintén a farmon dolgozott, az áldozat megtalálásakor már nem volt a helyszínen, vélhetően elmenekült – írta a helyi sajtó beszámolói alapján az Agerpres.

A Bihar megyei ügyészség felügyelete alatt zajló nyomozáshoz a rendőrség a lakosság segítségét kérte. A román hatóságok közzétették a gyanúsított fényképét és személyleírását, és arra kérik mindazokat, akiknek információik vannak róla, hívják az 112-es romániai sürgősségi hívószámot.

A román hatóságok nagy erőkkel keresik a feltételezett elkövetőt, több száz rendőrt és csendőrt vezényeltek a térségbe, közúti ellenőrzőpontokat állítottak fel, valamint drónokat, helikoptert és keresőkutyákat is bevetettek.

A gyanúsítottat a román-magyar határ közelében is keresik – közölte a román rendőrség.

A Pelbárthidát is magába foglaló Paptamási község polgármestere, Matyi Miklós a Bihari Napló online kiadásának úgy nyilatkozott, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, 14 év börtönbüntetésre ítélték gyilkosság miatt, miután megölte a szomszédját.

Tavaly tavasszal, nyolc hónappal a rá kiszabott büntetés letöltése előtt szabadlábra helyezték. A kecskefarmon dolgozott, ahol a tulajdonos vállalta érte a felelőséget.

A polgármester szerint a feltételezett elkövető korábbi ügyében is hosszabb ideig bujkált a hatóságok elől, mielőtt elfogták.