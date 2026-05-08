2026. május 8. péntek
Police car in action with blinking light and siren signal at night in the city. Blurred bokeh background, public lighting lamps.
Nyitókép: zozzzzo/Getty Images

Nagy erőkkel keresi a rendőrség egy lány gyilkosát a magyar határ közelében Romániában

Infostart / MTI

Egy 18 éves lány feltételezett gyilkosát nagy erőkkel keresi a román rendőrség a magyar határ közelében. Az áldozat holtestét pénteken találták meg a Bihar megyei Pelbárthidán (Parhida), a 39 éves, magyar nemzetiségű gyanúsított felkutatásához a lakosság segítségét kérték – tudatta a Bihar megyei rendőr-főkapitányság.

A 39 éves pelbárthidai férfit a határhoz közeli településen pénteken elkövetett gyilkosságban való részvétellel gyanúsítják. Az áldozat egy 18 éves diáklány, egy borsi szakközépiskola tanulója, aki szülőfalujában, egy farmon végezte szakmai gyakorlatát. A holttestét is itt találták meg pénteken. A keresett férfi szintén a farmon dolgozott, az áldozat megtalálásakor már nem volt a helyszínen, vélhetően elmenekült – írta a helyi sajtó beszámolói alapján az Agerpres.

A Bihar megyei ügyészség felügyelete alatt zajló nyomozáshoz a rendőrség a lakosság segítségét kérte. A román hatóságok közzétették a gyanúsított fényképét és személyleírását, és arra kérik mindazokat, akiknek információik vannak róla, hívják az 112-es romániai sürgősségi hívószámot.

A román hatóságok nagy erőkkel keresik a feltételezett elkövetőt, több száz rendőrt és csendőrt vezényeltek a térségbe, közúti ellenőrzőpontokat állítottak fel, valamint drónokat, helikoptert és keresőkutyákat is bevetettek.

A gyanúsítottat a román-magyar határ közelében is keresik – közölte a román rendőrség.

A Pelbárthidát is magába foglaló Paptamási község polgármestere, Matyi Miklós a Bihari Napló online kiadásának úgy nyilatkozott, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, 14 év börtönbüntetésre ítélték gyilkosság miatt, miután megölte a szomszédját.

Tavaly tavasszal, nyolc hónappal a rá kiszabott büntetés letöltése előtt szabadlábra helyezték. A kecskefarmon dolgozott, ahol a tulajdonos vállalta érte a felelőséget.

A polgármester szerint a feltételezett elkövető korábbi ügyében is hosszabb ideig bujkált a hatóságok elől, mielőtt elfogták.

Orbán Viktor: kultúraváltás történik Magyarországon, meg kell értenünk a fiatalokat

Pityinger Lászlónak (Dopeman) adott interjút Orbán Viktor miniszterelnök az utolsó teljes hivatali napján, mielőtt megszűnik a megbízatása azzal, hogy az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke leteszi a miniszterelnöki esküt szombaton. Elmondta egyebek között, hogy milyen kulcsfontosságú hibát vétett a kampánystábjuk, mennyire veszítettek a választásokon a fiataloknál és hogyan kell ezután viszonyulni hozzájuk, hogy mi az a 16-17 dolog, amit mindenképpen megvédenek, illetve hogy milyen feladatot vállalt a következő egy évre.
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Elképesztő csúcsra ért a magyar fizetőeszköz: olyat lépett, amire évek óta nem volt példa

Új, négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben pénteken.

Iran accuses US of 'reckless military adventure'

Abbas Araghchi says the US attacks each time there is a diplomatic solution on the table.

2026. május 8. 18:08
Robert Fico elutazott Moszkvába
2026. május 8. 17:42
„Drakula-kastély”: új tulajdonos érkezett
