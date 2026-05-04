Irán amerikai hadihajókra lő a Hormuzi-szorosban – állítás

Az iráni haditengerészet megakadályozta, hogy „amerikai-cionista” hadihajók lépjenek be a Hormuzi-szorosba, egy amerikai hadihajót pedig két rakéta talált el – jelentette az iráni állami média hétfőn.

A Reuters hírügynökség hangsúlyozza, hogy az iráni állami tévé és a Fársz hírügynökség jelentéseinek valóságtartalmát nem tudja ellenőrizni. Egy magas rangú amerikai illetékes az Axios amerikai hírportál tudósítójának azt mondta, nem igaz, hogy iráni rakéták találtak volna el egy amerikai hajót.

A Fársz iráni hírügynökség beszámolója szerint Irán két rakétát lőtt ki egy amerikai fregattra, amely a Hormuzi-szoros felé közeledett Dzsászk közelében. Irán azt állítja, hogy a fregatt megsértette a hajózás és a tengeri biztonság szabályait, és figyelmen kívül hagyta az iráni figyelmeztetéseket.

Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette hétfőn az amerikai haditengerészetet, hogy ne lépjen be a Hormuzi-szorosba.

„Ismételten kijelentjük, hogy a Hormuzi-szoros biztonsága a mi kezünkben van, és a hajók biztonságos áthaladását a fegyveres erőkkel kell egyeztetni” – hangsúlyozta Ali Abdollahi, az iráni haderők főparancsnoka. Hozzátette, hogy Irán „keményen reagál” minden fenyegetésre.

„Figyelmeztetünk, hogy bármilyen külföldi fegyveres erőt, különösen az agresszív amerikai hadsereget, megtámadjuk, ha megkísérlik megközelíteni a Hormuzi-szorost és belépni oda.”

Donald Trump amerikai elnök vasárnap Truth Social oldalán jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet hétfő reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Freedom) műveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat. Az elnök hangsúlyozta, hogy az amerikai műveletbe való bármilyen beavatkozás esetén „keményen” lépnek fel. Azt azonban nem részletezte, hogy mely országok hajóinak kívánnak segíteni az átkelésben, és hogyan zajlik majd a művelet.