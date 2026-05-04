2026. május 4. hétfő
A Hormuzi-szoros ábrázolása domborzati térképen.
Nyitókép: Unsplash

Irán amerikai hadihajókra lő a Hormuzi-szorosban – állítás

Infostart / MTI

Az iráni haditengerészet megakadályozta, hogy „amerikai-cionista” hadihajók lépjenek be a Hormuzi-szorosba, egy amerikai hadihajót pedig két rakéta talált el – jelentette az iráni állami média hétfőn.

A Reuters hírügynökség hangsúlyozza, hogy az iráni állami tévé és a Fársz hírügynökség jelentéseinek valóságtartalmát nem tudja ellenőrizni. Egy magas rangú amerikai illetékes az Axios amerikai hírportál tudósítójának azt mondta, nem igaz, hogy iráni rakéták találtak volna el egy amerikai hajót.

A Fársz iráni hírügynökség beszámolója szerint Irán két rakétát lőtt ki egy amerikai fregattra, amely a Hormuzi-szoros felé közeledett Dzsászk közelében. Irán azt állítja, hogy a fregatt megsértette a hajózás és a tengeri biztonság szabályait, és figyelmen kívül hagyta az iráni figyelmeztetéseket.

Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette hétfőn az amerikai haditengerészetet, hogy ne lépjen be a Hormuzi-szorosba.

„Ismételten kijelentjük, hogy a Hormuzi-szoros biztonsága a mi kezünkben van, és a hajók biztonságos áthaladását a fegyveres erőkkel kell egyeztetni” – hangsúlyozta Ali Abdollahi, az iráni haderők főparancsnoka. Hozzátette, hogy Irán „keményen reagál” minden fenyegetésre.

„Figyelmeztetünk, hogy bármilyen külföldi fegyveres erőt, különösen az agresszív amerikai hadsereget, megtámadjuk, ha megkísérlik megközelíteni a Hormuzi-szorost és belépni oda.”

Donald Trump amerikai elnök vasárnap Truth Social oldalán jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet hétfő reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Freedom) műveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat. Az elnök hangsúlyozta, hogy az amerikai műveletbe való bármilyen beavatkozás esetén „keményen” lépnek fel. Azt azonban nem részletezte, hogy mely országok hajóinak kívánnak segíteni az átkelésben, és hogyan zajlik majd a művelet.

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány
Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Az éjjel ukrán dróntámadás érte Moszkvát, Oroszország fővárosát, öt nappal a városba tervezett győzelmi napi parádé előtt. Oroszország nagy erőkkel nyomul Liman, Dobropillija és Kosztyantynivka felé - Dobropillija nagyon erős nyomás alatt van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői fejleményeivel.

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

Donald Trump earlier said the military's "Project Freedom" would allow commercial ships to leave the strait. Iran responded by threatening to attack US forces.

