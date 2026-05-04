130 éves a millenniumi földalatti.
Nyitókép: BKV Zrt.

Büszkék rá, de a felújítása kínosan késik

Budapest egyik legismertebb és legkedveltebb közlekedési eszköze a kisföldalatti most ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal – hivatalos nevén a Millenniumi Földalatti Vasút – nem csupán a főváros ikonikus jelképe, hanem egykor világelső technikai újítás is volt. Ma a világörökség részeként, élő történelmi emlékként szolgálja nap mint nap az utazóközönséget. A vonal jelenleg felújításra vár, a beruházás előkészítési szakaszban van.

A MillFAV, mai nevén kisföldalatti a kontinens első földalatti vasútja. Az eleve elektromos hajtásra tervezett, akkoriban egyedülállónak számító újítást az 1896-os millenniumi ünnepségek alkalmából, május 2-án adták át a forgalomnak.

Alig néhány nappal később maga Ferenc József császár is utazott az új vonalon egészen a Városligetig. Az uralkodót olyannyira lenyűgözte a korszak élvonalába tartozó közlekedési eszköz, hogy engedélyt adott arra, hogy a vasút felvegye a nevét. Így lett 1949-ig Ferencz József Földalatti Villamos Vasút (FJFVV).

A kisföldalatti története az elmúlt csaknem másfél évszázad során szorosan összefonódott Budapest fejlődésével. Bár a vonalat többször átépítették és korszerűsítették, számos eredeti elem máig fennmaradt.

1973-ban megújult a teljes vonal, ekkor került föld alá az összes állomás és hosszabbodott meg a vonal a Mexikói útig. Ezután 1995-ben történt nagyobb felújítás a kisföldalatti történetében, amikor az eredeti vonal állomásai visszakapták egykori jellegzetes külsejüket. A világörökségi védelem alatt álló állomásokon ma is láthatók a fehér-barna Zsolnay csempék és a díszes oszlopfők, amelyek a századforduló hangulatát idézik. A felszínen egykor szecessziós stílusú lejárati pavilonok álltak. Schickedanz Albert, a Szépművészeti Múzeum tervezőjének alkotásai ma már csak archív felvételeken, illetve a millenniumi földalatti vasút egyik eredeti alagútszakaszában kialakított, Deák téri múzeum makettjein elevenednek meg.

A MillFAV-ot nemcsak hazánkban, de nemzetközi viszonylatban is nagy érdeklődés övezte. A budapesti földalattit francia és német szakemberek is tanulmányozták, sőt a berlini polgármester is megtekintette. A világkiállításnak – amelyen a MillFAV aranyérmet kapott – otthont adó francia főváros földalattija 1900-ban, a berlini 1902-ben készült el, mindkettő a budapesti földalatti vasút mintájára.

Nemcsak maga a vonal ünnepel jubileumot, hanem a kisföldalatti egyik első járműve is. A ma már csak nosztalgiajáratként közlekedő, 11-es pályaszámú, a közönség által „Öreg Hölgyként” emlegetett kocsi szintén 130 éves. Teljes felújítása 1996-ban a 100 éves évfordulóra megtörtént, így az eredeti pompájában látható jármű minden alkalommal különleges élményt kínál.

A vonal jelenleg felújításra vár, ennek előkészítési szakasza tart, a fejlesztés további egyeztetések és forrás függvényében valósulhat meg – írják a közleményben.

Kórházba került Rudy Giuliani, New York volt polgármester, Donald Trump elnök szoros szövetségese és barátja – állapota súlyos.

Mit kell tudni a magyar érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.

More than 100 aircraft and 15,000 personnel will be part of the operation due to start on Monday, the US military says.

