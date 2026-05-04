2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Albínó erdei sikló amit a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert területén több alkalommal is megfigyeltek már.
Nyitókép: Facebook / BalatonScience

Kétméteres kígyó tekergett a magyar faluban - videó

Ritka méretű hüllőt, egy csaknem kétméteres erdei siklót kaptak lencsevégre Nagykozárban. A baranyai vármegyeszékhely környékén feltűnt állat mérete ellenére semmilyen veszélyt nem jelent a környéken élőkre.

A közelmúltban egy pécsi udvarban észlelt hüllőről készült felvétel után egy nagykozári lakos osztott meg fényképet egy szokatlanul nagy, az olvasói beszámolók szerint közel kétméteres egyedről.

Az azonosítás alapján egy erdei siklóról van szó, amely a találkozást követően békésen távozott az ingatlan területéről - írja a bama.hu.

Szakemberek emlékeztetnek, hogy bár a kígyókkal való váratlan találkozás gyakran vált ki félelmet az emberekből, a Magyarországon leggyakrabban előforduló fajok – köztük a vízisikló, a rézsikló, a kockás sikló és az erdei sikló – teljesen ártalmatlanok.

Hazánkban nem élnek a lakott területeken az emberre veszélyt jelentő mérges kígyók, a siklók pedig hasznos részét képezik a helyi ökoszisztémának.

kígyó

sikló

nagykozár

Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. A következő hetekben az Oktatási Hivatal adatai szerint 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezren érettségiznek majd.
Kórházba került Rudy Giuliani, New York volt polgármester, Donald Trump elnök szoros szövetségese és barátja – állapota súlyos.

Mit kell tudni a magyar érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.

More than 100 aircraft and 15,000 personnel will be part of the operation due to start on Monday, the US military says.

