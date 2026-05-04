Kétméteres kígyó tekergett a magyar faluban - videó

A közelmúltban egy pécsi udvarban észlelt hüllőről készült felvétel után egy nagykozári lakos osztott meg fényképet egy szokatlanul nagy, az olvasói beszámolók szerint közel kétméteres egyedről.

Az azonosítás alapján egy erdei siklóról van szó, amely a találkozást követően békésen távozott az ingatlan területéről - írja a bama.hu.

Szakemberek emlékeztetnek, hogy bár a kígyókkal való váratlan találkozás gyakran vált ki félelmet az emberekből, a Magyarországon leggyakrabban előforduló fajok – köztük a vízisikló, a rézsikló, a kockás sikló és az erdei sikló – teljesen ártalmatlanok.

Hazánkban nem élnek a lakott területeken az emberre veszélyt jelentő mérges kígyók, a siklók pedig hasznos részét képezik a helyi ökoszisztémának.