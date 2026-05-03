ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Esőcseppek egy ablaküvegen.
Nyitókép: Pixabay

Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

Infostart / MTI

Kora nyárias idővel kezdődik május első hete, akár 28 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd szerdán erős széllel lehűlés érkezik, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Péntektől ismét melegedés kezdődik, a változóan felhős időben jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb északnyugati helyeken lehet melegebb.

Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik az ország felett, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély csapadékra, estétől azonban a Dunántúlon már néhány zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szél élénk, a Dunántúl északi és nyugati részein erős lesz. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Kora délutánig kevés, majd több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati, déli szél sokfelé élénk vagy erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

Csütörtökön erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Éjjel és napközben eső, zápor, zivatar többfelé is kialakulhat, estétől azonban csökken a csapadékhajlam. A délnyugati szél szinte országszerte megerősödik, helyenként viharos széllökések is lehetnek, majd a nap második felében a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet is erős lökések kísérhetik. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 19 és 25 fok között várható.

Pénteken változó felhőzet valószínű többórás napsütéssel, helyenként lehet zápor. Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg. Hajnalban 5 és 12, délután 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel és helyenként záporral. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 25 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel, de elszórtan lehet zápor. A déli, délkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 14, délután 22 és 27 fok között valószínű.

Kezdőlap    Belföld    Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

időjárás

előrejelzés

heti előrejelzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szűts Ildikó: kormányzati engedély kell a Gellért fürdő felújításához

Szűts Ildikó: kormányzati engedély kell a Gellért fürdő felújításához

Az új kormánytól kéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., hogy hagyja jóvá a cég hitelfelvételét a Gellért fürdő felújítására – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a vállalat vezérigazgatója. Hamarosan kiderülhet, lehet-e folytatni a Széchenyi felújítását, illetve át kell-e alakítani a BGYH fürdőinek 50 medencéjét egy kormányrendelet nyomán.
Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

Kora nyárias idővel kezdődik május első hete, akár 28 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd szerdán erős széllel lehűlés érkezik, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Péntektől ismét melegedés kezdődik, a változóan felhős időben jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Balesetek bénítják a forgalmat az ország több pontján

Balesetek bénítják a forgalmat az ország több pontján

Több helyen is komoly torlódások nehezítik a közlekedést vasárnap délután az ország útjain. Az M3-ason Hatvan térségében történt baleset miatt kilométeres dugó alakult ki Budapest felé, de az M5-ösön és több főúton is fennakadásokra kell számítani. Közben a kamionstop is érvényben van estig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár - ők a legfőbb érintettek

Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár - ők a legfőbb érintettek

Ezek voltak a 18. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

The chairs of the House and Senate armed services committees said withdrawing 5,000 service personnel risked undermining deterrence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 3. 18:04
Kigyulladt kisbusz miatt teljes útlezárás az M5-ös autópályán, máshol is van baj
2026. május 3. 17:32
Szűts Ildikó: kormányzati engedély kell a Gellért fürdő felújításához
×
×