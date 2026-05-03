2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai fõképviselõje nyilatkozik az uniós tagállamok és az Öböl menti országok külügyminisztereinek rendkívüli videótanácskozása elõtt Brüsszelben 2026. március 5-én.
Nyitókép: Olivier MTI/EPA/Olivier Hoslet

Az EU fontos üzenetet küldött

Infostart / MTI

A sajtószabadság a demokrácia egyik sarokköve, az Európai Unió ezért is védi a független, megbízható információkhoz való jogot – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke a sajtószabadság világnapján vasárnap.

Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közzétett üzenetében emlékeztetett: az európai médiaszabadságról szóló jogszabály segít megőrizni az újságírók és hírforrások biztonságát, erősíti a szerkesztői függetlenséget, és megvédi a médiaszervezeteket az indokolatlan beavatkozástól vagy a jogi megfélemlítéstől.

A sajtószabadság világnapján újra megerősítjük kötelességünket az újságírók támogatása és védelme mellett, hogy hogy munkájukat nyomásgyakorlástól, megfélemlítéstől és bántalmazástól mentesen végezhessék – fogalmazott az uniós bizottság elnöke.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke bejegyzésében úgy fogalmazott: biztosítsuk a szólásszabadságot, védjük az újságírókat, és óvjuk a demokráciát.

Az uniós parlament megerősíti rendíthetetlen elkötelezettségét amellett, hogy az újságírók biztonságosan végezhessék munkájukat, szabadon, fenyegetésektől, erőszaktól és megfélemlítéstől mentesen - tette hozzá üzentében Metsola.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az Európai Unió nevében tett nyilatkozatában azt írta: a demokrácia nem létezhet szabad sajtó nélkül.

A független média minden demokratikus társadalom sarokköve. A médiához való hozzáférés, valamint a szólásszabadság nem kívánság kérdése, hanem alapvető emberi jog – emelte ki.

Szavai szerint a nemzetközi jog egyértelműen fogalmaz: az újságírókat mindenkor védeni kell. Képesnek kell lenniük arra, hogy munkájukat szabadon, indokolatlan beavatkozás, erőszaktól, zaklatástól, megfélemlítéstől, üldöztetéstől vagy kiutasítástól való félelem nélkül végezzék. Ez – mint kiemelte – különösen a konfliktusövezetekben fontos, ahol az újságírók rávilágítanak a háború valóságára, beleértve az atrocitásokat és a potenciális háborús bűncselekményeket.

A világ minden táján ölnek meg, sebesítenek meg és fenyegetnek újságírókat, de mindennapossá vált az önkényes fogva tartásuk, üldöztetésük és elhallgattatásuk is.

A szakmában dolgozó nőket aránytalanul gyakran éri nemi alapú erőszak, beleértve az online zaklatást és bántalmazást, ami a kritikus hangok további elhallgattatásához vezet – fogalmazott Kallas.

Közölte: 2025 volt a valaha feljegyzett legvéresebb év az újságírók számára világszerte. Az újságírók és médiaszakemberek meggyilkolását úgy az ukrajnai háború, mint a közel-keleti konfliktusok esetében, de Afrikában is teljeskörűen ki kell vizsgálni, és a felelősöket számon kell kérni – húzta alá.

A főképviselő kiemelte továbbá: a tájékoztatáshoz való jog is egyre nagyobb veszélyben van. A megfélemlítés öncenzúra kialakulásához vezethet az újságírók körében – mondta.

Elítéljük az újságírók ellen tekintélyelvű rezsimek által világszerte gyakorolt megfélemlítést és elnyomást, beleértve az iráni vezetés alkalmazta erőszakot és elnyomást is – fogalmazott Kallas, majd leszögezte: a kormányoknak szilárd jogi keretet kell létrehozniuk újságíróik visszaélésszerű bírósági eljárásokkal szembeni védelmére is.

Véleménye szerint a külföldi tudósítók hálózatainak megszüntetése nagyobb teret hagy a veszélyes, ellenőrizetlen információk terjedésének. Ezzel párhuzamosan a médiának álcázott sajtótermékek álhíreket terjesztenek, és a hatalom hangjait visszhangozzák, ahelyett, hogy felelősségre vonnák azt. Ennek következtében egyre inkább terjed a híreknek álcázott propaganda és félretájékoztatás – hívta fel a figyelmet.

Az Európai Unió megerősíti határozott elkötelezettségét a szabad, pluralista, független és minőségi újságírás védelme iránt, támogatja a független platformokat és újságírókat. Az Európai Unió úgy Európában, mint világszerte továbbra is védeni fogja a sajtószabadságot – zárta nyilatkozatát az uniós diplomácia vezetője.

Szűts Ildikó: kormányzati engedély kell a Gellért fürdő felújításához

Az új kormánytól kéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., hogy hagyja jóvá a cég hitelfelvételét a Gellért fürdő felújítására – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a vállalat vezérigazgatója. Hamarosan kiderülhet, lehet-e folytatni a Széchenyi felújítását, illetve át kell-e alakítani a BGYH fürdőinek 50 medencéjét egy kormányrendelet nyomán.
Kigyulladt egy kisbusz, teljesen lezárták az M5-ös autópályát

Kigyulladt menet közben, és teljes egészében égett egy kisbusz vasárnap délután az M5-ös autópálya 39-es kilométerszelvényénél, Inárcsnál.

Kvíz: Úgy ismered a Star Wars-univerzumot, mint a tenyered? Lássuk, kifognak-e rajtad a Jedi-elmetrükkjeink!

A mai kvíz során csak a kánonból kérdezünk.

Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

The chairs of the House and Senate armed services committees said withdrawing 5,000 service personnel risked undermining deterrence.

2026. május 3. 16:26
Több mint kétszáz embert ítéltek el hazaárulás miatt Oroszországban tavaly
2026. május 3. 15:58
Felrobbant egy világháborús lőszer, megsérült öt fiatal – nyomozás indult Ausztriában
