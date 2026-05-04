Okkal aggódhat a hétvége miatt az orosz elnök – videó

Drón csapódott egy épületbe Moszkva nyugati közigazgatási körzetének területén - közölte hétfőre virradóra Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.

„Előzetes adatok szerint a drón egy, a Moszfilmovszkaja utca környékén található épületbe csapódott” – írta Szobjanyin.

A polgármester szerint személyi sérülés nem történt, a helyszínen mentőszolgálatok dolgoznak. Nincsenek sérültek.

A világhálón közölt felvételek szerint a találat a 2011-ben felépített, több felhőkarcolóból álló Dom na Moszfilmovszkij lakópark egyik toronyházát érte, amely légvonalban kevesebb mint tíz kilométerre található a Vörös tértől. A Moszfilmovszkaja utcán található egyébként a magyar nagykövetség is.

Ismeretes, május 9-én díszszemlét tartanak az orosz fővárosban a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulója alkalmából. Az orosz védelmi minisztérium korábbi tájékoztatása alapján az idei ünnep abból a szempontból rendhagyó lesz, hogy harceszközök nélkül tartják – az ukrán drónfenyegetés miatt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tűzszünetet is kért Ukrajnától a közös ünnepre hivatkozva, az ukránok szerint viszont az orosz vezető csak attól tart, hogy támadás fogja érni a parádéját. A hétfő hajnai csapás pedig alighanem azt jelenti: az orosz elnöknek van mitől tartania – jegyzi meg a Portfolio.