2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Ukrán dróntámadás következtében súlyosan megrongálódott lakóház a moszkvai Moszfilmovszkaja utcán 2026. május 4-én.
Nyitókép: MTI/AP

Okkal aggódhat a hétvége miatt az orosz elnök – videó

Infostart

Ukrán dróncsapás érte hétfő hajnalban Moszkvát, ahol a hétvégén kerül sor a Szovjetunió náci Németország feletti győzelmének évfordulós ünnepségére, Oroszország egyik legnagyobb nemzeti ünnepére.

Drón csapódott egy épületbe Moszkva nyugati közigazgatási körzetének területén - közölte hétfőre virradóra Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.

„Előzetes adatok szerint a drón egy, a Moszfilmovszkaja utca környékén található épületbe csapódott” – írta Szobjanyin.

A polgármester szerint személyi sérülés nem történt, a helyszínen mentőszolgálatok dolgoznak. Nincsenek sérültek.

A világhálón közölt felvételek szerint a találat a 2011-ben felépített, több felhőkarcolóból álló Dom na Moszfilmovszkij lakópark egyik toronyházát érte, amely légvonalban kevesebb mint tíz kilométerre található a Vörös tértől. A Moszfilmovszkaja utcán található egyébként a magyar nagykövetség is.

Ismeretes, május 9-én díszszemlét tartanak az orosz fővárosban a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulója alkalmából. Az orosz védelmi minisztérium korábbi tájékoztatása alapján az idei ünnep abból a szempontból rendhagyó lesz, hogy harceszközök nélkül tartják – az ukrán drónfenyegetés miatt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tűzszünetet is kért Ukrajnától a közös ünnepre hivatkozva, az ukránok szerint viszont az orosz vezető csak attól tart, hogy támadás fogja érni a parádéját. A hétfő hajnai csapás pedig alighanem azt jelenti: az orosz elnöknek van mitől tartania – jegyzi meg a Portfolio.

Jókai Mór és Wass Albert – Kiderült, milyen feladatok vannak a magyarérettségin

A középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy nyolcszáz-ezer szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet, vagy annak egy részletét kell elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat.
 

Megkongatták a vészharangot: negyedmillió amerikai bukhatja el a házát a hirtelen jött szigorítás miatt

Megugrott a végrehajtások száma az Egyesült Államokban, miután megszigorította a Trump-kormány az elődje idején bevezetett, a bajba jutott jelzáloghitel-adósokat védő szövetségi támogatási programot. A szakértők most további százezres nagyságrendű lakásvesztéssel számolnak - írta meg a WSJ.

Veszélyes vegyszer lapulhat a kedvenc ruháidban: kíméletlen razziát indítottak a boltokban és a weben

A vizsgálat fő célja a valótlan anyagösszetételt feltüntető ruhadarabok kiszűrése, valamint a termékek esetlegesen egészségkárosító formaldehid-tartalmának ellenőrzése.

Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz after Trump says military will help stranded ships

A senior Iranian official says any "American interference" would be considered a violation of the almost four-week long ceasefire.

