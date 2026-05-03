2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Amerikai katona egy M142 HIMARS amerikai rakétarendszert szállító jármû elõtt a Salaknib 2026 fedõnevû Fülöp-szigeteki-amerikai hadgyakorlaton a Fülöp-szigeteki Fort Magsaysay támaszponton, Nueva Ecija tartományban 2026. április 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Rolex Dela Pena

Eltűnt két amerikai katona egy hadgyakorlaton Marokkóban

Infostart / MTI

Eltűnt két amerikai katona az Afrikai Oroszlán fedőnevű hadgyakorlaton Marokkóban - közölte vasárnap az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága (Africom) és a marokkói hadsereg.

A tájékoztatás szerint az amerikai, marokkói, valamint a hadgyakorlaton részt vevő partnerországok alakulatai légi, szárazföldi és tengeri keresőműveletet indítottak a dél-marokkói Tan Tan város térségében, a Cap Draá kiképzőlétesítmény közelében eltűnt katonák felkutatására.

A marokkói hadsereg szerint a két katonának egy sziklaszirtnél veszett nyoma.

"Előzetes értesülések arra engednek következtetni, hogy a katonák beleeshettek az óceánba" - közölte egy amerikai védelmi tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel. "Megerősíthetem, hogy az incidensnek nincs köze terrorizmushoz" - tette hozzá.

Az Afrikai Oroszlán az Africom legnagyobb éves hadgyakorlata, amelynek célja az amerikai erők, a többi NATO-tagállam és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása.

A gyakorlat idén április 27-től május 8-ig tart Ghánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában, több mint 40 országból mintegy 5000 katona részvételével.

Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

Kora nyárias idővel kezdődik május első hete, akár 28 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd szerdán erős széllel lehűlés érkezik, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Péntektől ismét melegedés kezdődik, a változóan felhős időben jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
