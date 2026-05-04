2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Nyitókép: Watchara Piriyaputtanapun/Getty Images

Gond van a magyar bankrendszerben, a fizetések is késhetnek

Május 4-én arra lettek figyelmesek a hazai bankok és a fizetési cégek, hogy nem mennek át a 20 millió forintnál nagyobb utalások. Mindez sok munkavállaló esetében a fizetések csúszását okozhatja.

A háromnapos bankszünet után hétfő reggel a magyar gazdaság szereplői – beleértve a bankokat, fizetési szolgáltatókat, kereskedőket és ügyfeleket – szembesültek azzal, hogy a 20 millió forintnál nagyobb utalások nem mentek át. Különösen kritikus ez a 4-i dátum, mivel jellemző bérátutalási nap, és sokakat aggodalommal tölthet el, ha nem kapják meg időben a fizetésüket. Valószínű, hogy a probléma nem a munkáltatók, hanem a rendszerben történt fennakadás miatt van.

Forrás: downdetector.hu

A magyar utalásokat három rendszer kezeli: a magánszemélyek a 20 millió forint alatti tételekhez használt AFR (azonnali fizetési rendszer) révén gyorsan bonyolíthatják le az átutalásokat, ami működött is. Ugyanakkor a nagyobb összegeket két további rendszer, az InterGiro1 (éjszakai egyszeri utalások) és az InterGiro2 (napi, 4 óránkénti utalások) kezeli, és éppen ezeknél akadtak problémák a folyamatban.

A Downdetector – a nagy szolgáltatók működési gondjait nyomon követő portál – magyar oldala is mutatja, hogy a felhasználók problémákat jelentettek az OTP Bank, az MBH Bank, az Erste Bank, a K&H Bank, a CIB Bank, a Raiffeisen Bank működésében.

Hivatalos tájékoztatást nem kaptak a bankok, de többen is megerősítették a Telexnek, hogy valóban jelentkezett a probléma. A rendszert működtető Giro Zrt.-nél nem látszik, hogy bármilyen figyelmeztetést kiadtak volna, de példul az OTP banki applikációjában már olvasható a figyelmeztetés.

Mire elég a 400 millió dollárnyi amerikai támogatás Ukrajnának? Szakértő válaszol
A védelmi iparba kerülhet nemcsak a Washington által biztosított 400 millió dollár, hanem az EU által Ukrajnának megszavazott hitel egy része is – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt arról is, hogy ebből a pénzből részben Európában fognak fegyvereket gyártani.
Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Az éjjel ukrán dróntámadás érte Moszkvát, Oroszország fővárosát, öt nappal a városba tervezett győzelmi napi parádé előtt. Oroszország nagy erőkkel nyomul Liman, Dobropillija és Kosztyantynivka felé - Dobropillija nagyon erős nyomás alatt van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői fejleményeivel.

Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás

A daganatos betegségek sajnos nagyon régóta örökzöld témát jelentenek az orvoslásban. Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

Donald Trump earlier said the military's "Project Freedom" would allow commercial ships to leave the strait. Iran responded by threatening to attack US forces.

