Gond van a magyar bankrendszerben, a fizetések is késhetnek

A háromnapos bankszünet után hétfő reggel a magyar gazdaság szereplői – beleértve a bankokat, fizetési szolgáltatókat, kereskedőket és ügyfeleket – szembesültek azzal, hogy a 20 millió forintnál nagyobb utalások nem mentek át. Különösen kritikus ez a 4-i dátum, mivel jellemző bérátutalási nap, és sokakat aggodalommal tölthet el, ha nem kapják meg időben a fizetésüket. Valószínű, hogy a probléma nem a munkáltatók, hanem a rendszerben történt fennakadás miatt van.

Forrás: downdetector.hu

A magyar utalásokat három rendszer kezeli: a magánszemélyek a 20 millió forint alatti tételekhez használt AFR (azonnali fizetési rendszer) révén gyorsan bonyolíthatják le az átutalásokat, ami működött is. Ugyanakkor a nagyobb összegeket két további rendszer, az InterGiro1 (éjszakai egyszeri utalások) és az InterGiro2 (napi, 4 óránkénti utalások) kezeli, és éppen ezeknél akadtak problémák a folyamatban.

A Downdetector – a nagy szolgáltatók működési gondjait nyomon követő portál – magyar oldala is mutatja, hogy a felhasználók problémákat jelentettek az OTP Bank, az MBH Bank, az Erste Bank, a K&H Bank, a CIB Bank, a Raiffeisen Bank működésében.

Hivatalos tájékoztatást nem kaptak a bankok, de többen is megerősítették a Telexnek, hogy valóban jelentkezett a probléma. A rendszert működtető Giro Zrt.-nél nem látszik, hogy bármilyen figyelmeztetést kiadtak volna, de példul az OTP banki applikációjában már olvasható a figyelmeztetés.