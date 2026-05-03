Az olasz Nicolo Bulega (j) és a spanyol Iker Lecuona, az Aruba.it Racing  Ducati versenyzõi a gyorsaságimotoros Superbike-világbajnokság magyarországi superpole-versenyén a balatonfõkajári Balaton Park Circuit versenypályán 2026. május 3-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Rekord a Balatonnál – fotók

Infostart / MTI

A vasárnapi harmadik verseny is az összetettben éllovas olasz Nicolo Bulega sikerével ért vége, a Ducati olasz pilótája így hibátlan hétvégét zárt a superbike-világbajnokság magyarországi állomásán, a Balaton Park Circuiten.

A vasárnapi második futamon a rajtnál Bulegát megpróbálta megelőzni csapattársa, Iker Lecouna, az éllovas azonban be tudta tenni elé a motort az első kanyart követően, majd ketten gyorsan el is léptek a többiektől. A csata azonban elmaradt a gyári Ducati két motorosa között, ugyanis Bulega körről körre növelte előnyét csapattársával szemben.

Bulega sorozatban a 16. futamán győzött az elitkategóriában, sikerével továbbjavította a saját rekordját, melyet szombaton állított fel. Az olasz versenyző egy újabb rekordot beállított: ez volt a 25. egymást követő dobogós helyezése, amivel a tavalyi bajnok, jelenleg már a MotoGP-ben szereplő török Toprak Razgatlioglu és az amerikai Colin Edwards csúcsát érte utol.

Eredmények:

SBK 2. verseny (21, kör, 85,575 km):

1. Nicolo Bulega (olasz, Ducati) 34:39.980 perc

2. Iker Lecouna (spanyol, Ducati) 2.557 másodperc hátrány

3. Yari Montella (olasz, Ducati) 11.970

A vb-pontverseny állása: 1. Bulega 248 pont, 2. Lecouna 166, 3. Sam Lowes (brit, Ducati) 99

SSP 2. verseny (18 kör, 73,350 km):

1. Albert Arenas (spanyol, Yamaha) 30:59.919 perc

2. Can Oncu (török, Yamaha) 0.419 másodperc hátrány

3. Roberto Garcia (spanyol, Yamaha) 0.509

A vb-pontverseny állása: 1. Arenas 150 pont, 2. Jaume Masia (spanyol, Ducati) 117, 3. Valentin Debise (francia, ZXMOTO) 97

SBK superpole-futam (8 kör, 32,600 km):

1. Bulega 13:10.468 perc

2. Lecuona 0.894 másodperc hátrány

3. Lorenzo Baldassarri (olasz, Ducati) 5.103 mp h.

Balatonfõkajár, 2026. május 3. A gyõztes Nicolo Bulega, az Aruba.it Racing  Ducati olasz versenyzõje a gyorsaságimotoros Superbike-világbajnokság magyarországi superpole-versenyének eredményhirdetésén a balatonfõkajári Balaton Park Circuit versenypályán 2026. május 3-án. MTI/Vasvári Tamás
Balatonfõkajár, 2026. május 3. A gyõztes Nicolo Bulega, az Aruba.it Racing  Ducati olasz versenyzõje (k), a második helyezett Iker Lecuona, az Aruba.it Racing  Ducati spanyol versenyzõje (b) és a harmadik helyezett Lorenzo Baldassarri, a Team GoEleven olasz versenyzõje (j) a gyorsaságimotoros Superbike-világbajnokság magyarországi superpole-versenyének eredményhirdetésén a balatonfõkajári Balaton Park Circuit versenypályán 2026. május 3-án. MTI/Vasvári Tamás
Balatonfõkajár, 2026. május 3. A gyõztes Nicolo Bulega, az Aruba.it Racing  Ducati olasz versenyzõje a gyorsaságimotoros Superbike-világbajnokság magyarországi superpole-versenyének eredményhirdetésén a balatonfõkajári Balaton Park Circuit versenypályán 2026. május 3-án. MTI/Vasvári Tamás
Az élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, egymást is inspirálták, motiválták. Valószínűleg ez is eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot – így értékelte az InfoRádióban a vasárnapi London Marathon eredményeit Gyimes Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense.
Három gépkocsi ütközött az M7-es autópályán Balatonfőkajárnál, lezárták a főváros felé vezető pályaszakaszt.

Az átlagosnál melegebb, kora nyárias időjárás várható május első hetében.

The chairs of the House and Senate armed services committees said withdrawing 5,000 service personnel risked undermining deterrence.

