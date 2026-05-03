Rekord a Balatonnál – fotók

A vasárnapi második futamon a rajtnál Bulegát megpróbálta megelőzni csapattársa, Iker Lecouna, az éllovas azonban be tudta tenni elé a motort az első kanyart követően, majd ketten gyorsan el is léptek a többiektől. A csata azonban elmaradt a gyári Ducati két motorosa között, ugyanis Bulega körről körre növelte előnyét csapattársával szemben.

Bulega sorozatban a 16. futamán győzött az elitkategóriában, sikerével továbbjavította a saját rekordját, melyet szombaton állított fel. Az olasz versenyző egy újabb rekordot beállított: ez volt a 25. egymást követő dobogós helyezése, amivel a tavalyi bajnok, jelenleg már a MotoGP-ben szereplő török Toprak Razgatlioglu és az amerikai Colin Edwards csúcsát érte utol.

Eredmények:

SBK 2. verseny (21, kör, 85,575 km):

1. Nicolo Bulega (olasz, Ducati) 34:39.980 perc

2. Iker Lecouna (spanyol, Ducati) 2.557 másodperc hátrány

3. Yari Montella (olasz, Ducati) 11.970

A vb-pontverseny állása: 1. Bulega 248 pont, 2. Lecouna 166, 3. Sam Lowes (brit, Ducati) 99

SSP 2. verseny (18 kör, 73,350 km):

1. Albert Arenas (spanyol, Yamaha) 30:59.919 perc

2. Can Oncu (török, Yamaha) 0.419 másodperc hátrány

3. Roberto Garcia (spanyol, Yamaha) 0.509

A vb-pontverseny állása: 1. Arenas 150 pont, 2. Jaume Masia (spanyol, Ducati) 117, 3. Valentin Debise (francia, ZXMOTO) 97

SBK superpole-futam (8 kör, 32,600 km):

1. Bulega 13:10.468 perc

2. Lecuona 0.894 másodperc hátrány

3. Lorenzo Baldassarri (olasz, Ducati) 5.103 mp h.

A gyõztes Nicolo Bulega, az Aruba.it Racing Ducati olasz versenyzõje a gyorsaságimotoros Superbike-világbajnokság magyarországi superpole-versenyének eredményhirdetésén a balatonfõkajári Balaton Park Circuit versenypályán 2026. május 3-án. MTI/Vasvári Tamás

A gyõztes Nicolo Bulega, az Aruba.it Racing Ducati olasz versenyzõje (k), a második helyezett Iker Lecuona, az Aruba.it Racing Ducati spanyol versenyzõje (b) és a harmadik helyezett Lorenzo Baldassarri, a Team GoEleven olasz versenyzõje (j) a gyorsaságimotoros Superbike-világbajnokság magyarországi superpole-versenyének eredményhirdetésén a balatonfõkajári Balaton Park Circuit versenypályán 2026. május 3-án. MTI/Vasvári Tamás