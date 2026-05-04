Dr. Michael Phelps – diploma nélkül

A Swimswam szakportál felidézi, hogy a 40 éves klasszis sportolói karrierje során a Michigan egyetemen is készült a legendás Bob Bowman irányítása alatt – a tréner most Kós Hubert edzéseit is vezényli –, s bár diplomát nem szerzett, sportmarketing és menedzsment órákat halgatott.

Phelps később önkéntesként dolgozott edzőként az egyetemen, amely most az egyik legrangosabb, nem tudományos fokozatú tiszteletbeli doktori címet adományozta neki.

A Michigan egyetem történetében a mostani ünnepség történelmi volt, az első, 1845-ös átadó óta ugyanis most vette át az egymilliomodik diák a diplomáját.