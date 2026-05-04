2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Rio de Janeiro, 2016. augusztus 12.Az amerikai Michael Phelps a férfi 200 méteres vegyesúszás döntőjében a riói nyári olimpián a Rio de Janeiró-i Olimpiai Uszodában 2016. augusztus 11-én. Az úszó az első helyen végzett, ezzel megszerezte pályafutása 22. olimpiai aranyérmét.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Dr. Michael Phelps – diploma nélkül

Infostart / MTI

Tiszteletbeli doktori címet vehetett át minden idők legeredményesebb olimpikonja, a 23-szoros ötkarikás bajnok úszó, Michael Phelps.

A Swimswam szakportál felidézi, hogy a 40 éves klasszis sportolói karrierje során a Michigan egyetemen is készült a legendás Bob Bowman irányítása alatt – a tréner most Kós Hubert edzéseit is vezényli –, s bár diplomát nem szerzett, sportmarketing és menedzsment órákat halgatott.

Phelps később önkéntesként dolgozott edzőként az egyetemen, amely most az egyik legrangosabb, nem tudományos fokozatú tiszteletbeli doktori címet adományozta neki.

A Michigan egyetem történetében a mostani ünnepség történelmi volt, az első, 1845-ös átadó óta ugyanis most vette át az egymilliomodik diák a diplomáját.

úszás

michael phelps

díszdoktor

Egy friss, országos felmérés szerint a szlovákiai fiatalok jelentős része komolyan fontolgatja, hogy elhagyja Szlovákiát. A kutatásban több mint tízezer, 16 és 17 év közötti diák vett részt, és az eredmények elgondolkodtató képet festenek: a megkérdezettek több mint háromnegyede már gondolt a kivándorlásra, sőt sokan konkrét döntést is hoztak.
