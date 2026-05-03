A kisrepülő ejtőernyős rendszere mentette meg a világhírű divatmogul életét

A 2 milliárd eurós vagyonnal rendelkező olasz divatmágnás egy Cessna 182-es típusú géppel tartott Carcassonne-ból úti célja felé, amikor Labastide-Villefranche közelében, mintegy 1500 méteres magasságban a jármű hirtelen veszíteni kezdett magasságából. A gép röviddel ezután zuhanórepülésbe kezdett, a hatóságok az elsődleges adatok alapján műszaki meghibásodást feltételeznek.

A baleset során a legsorsdöntőbb mozzanat az volt, hogy Veronesi aktiválta a repülőgép beépített, egész sárkányszerkezetre ható ejtőernyős mentőrendszerét.

Ez a technológia lehetővé tette, hogy a gép ne kontrollálatlanul csapódjon a földbe, hanem jelentősen lelassulva érjen talajt.

A szemtanúk és a helyszínre érkező csendőrségi egységek szerint az ernyő használata alapvetően járult hozzá ahhoz, hogy a gép nem semmisült meg teljesen a becsapódáskor – írja a blikk.hu.

Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Oniverse (di cui fanno parte Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Antonio Marras ma anche di Signorvino), è rimasto coinvolto il 24 aprile in un incidente aereo nei cieli del sud-ovest della Francia, nella zona di… pic.twitter.com/099acZDXfU — Repubblica (@repubblica) April 30, 2026

A mentőcsapatok az üzletembert és 56 éves utasát a roncsok mellett találták meg; mindketten eszméletüknél voltak. A helybéliek és a hatóságok szerint a túlélésük a szerencsés körülmények és a mentőrendszer hatékonysága miatt a „csodával határos”.