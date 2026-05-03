ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay (illusztráció)

A kisrepülő ejtőernyős rendszere mentette meg a világhírű divatmogul életét

Infostart

Ejtőernyős mentőrendszer segítségével élte túl repülőgép-balesetét Sandro Veronesi, az olasz Calzedonia és Intimissimi divatbirodalom alapítója Dél-Franciaországban. A milliárdos üzletember és utasa könnyebb sérülésekkel vészelték át a becsapódást, miután egymotoros repülőgépük meghibásodott a Pireneusok lábánál.

A 2 milliárd eurós vagyonnal rendelkező olasz divatmágnás egy Cessna 182-es típusú géppel tartott Carcassonne-ból úti célja felé, amikor Labastide-Villefranche közelében, mintegy 1500 méteres magasságban a jármű hirtelen veszíteni kezdett magasságából. A gép röviddel ezután zuhanórepülésbe kezdett, a hatóságok az elsődleges adatok alapján műszaki meghibásodást feltételeznek.

A baleset során a legsorsdöntőbb mozzanat az volt, hogy Veronesi aktiválta a repülőgép beépített, egész sárkányszerkezetre ható ejtőernyős mentőrendszerét.

Ez a technológia lehetővé tette, hogy a gép ne kontrollálatlanul csapódjon a földbe, hanem jelentősen lelassulva érjen talajt.

A szemtanúk és a helyszínre érkező csendőrségi egységek szerint az ernyő használata alapvetően járult hozzá ahhoz, hogy a gép nem semmisült meg teljesen a becsapódáskor – írja a blikk.hu.

A mentőcsapatok az üzletembert és 56 éves utasát a roncsok mellett találták meg; mindketten eszméletüknél voltak. A helybéliek és a hatóságok szerint a túlélésük a szerencsés körülmények és a mentőrendszer hatékonysága miatt a „csodával határos”.

Kezdőlap    Külföld    A kisrepülő ejtőernyős rendszere mentette meg a világhírű divatmogul életét

cessna

ejtőernyő

calzednia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly változások a hazai lakáspiacon: megugrott az alkupozíció és nőtt az értékesítési idő

Komoly változások a hazai lakáspiacon: megugrott az alkupozíció és nőtt az értékesítési idő
Az ingatlan.com felmérése szerint Budapesten és a nagyobb vidéki városokban már több idő kell a lakáseladásokhoz, miközben a vásárlók elérték a fizetőképességük felső határát. Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető elemzője az InfoRádióban azt mondta, megpihenni látszik a korábbi lendület a lakáspiacon. Azt gondolja, sokk függ attól, milyen tempóban növekednek a bérek és a reálkeresetek, mert ha olyan szinten maradnak, mint eddig, akkor további árnövekedés lehet.
„Teljesen biztos rendszer nincs” – A Szárnyas fejvadász trükkjét veti be a Disney

„Teljesen biztos rendszer nincs” – A Szárnyas fejvadász trükkjét veti be a Disney

A privátszféra védelméért kampányolók aggódva fogadták az arcfelismerő technológia újabb térnyerését. A Disney szórakoztatóipari cég kaliforniai vidámparkjaiban biometrikus – arcfelismerő – azonosítással gyorsítana fel a beléptetést és szűrné ki a hamis vagy üzérektől vett jegyekkel érkezőket.
 

Elképesztő, de ezeket a funkciókat hamarosan mind megkapják az iPhone-osok

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drámai pusztulás a magyar borászatban: a nyolcvanas években láttak utoljára ilyet

Drámai pusztulás a magyar borászatban: a nyolcvanas években láttak utoljára ilyet

Több évtizede nem tapasztalt fagy pusztított az Alföldön május elsején. A rendkívüli hideg a térség szőlőültetvényeinek mintegy nyolcvan százalékán teljes fagykárt okozott. A természeti csapás legalább harmincmilliárd forintos veszteséget jelent a hazai borágazatnak, és családok sokaságát sodorja kilátástalan helyzetbe - írta meg az Agrárszektor.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete

Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete

Az Európai Unió kész megvédeni az érdekeit, ha Donald Trump amerikai elnök valóra váltja a személy- és tehergépjárművekre vonatkozó vámemelési terveit.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Trump warns of more 'cuts'

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Trump warns of more 'cuts'

In the US, two senior Republicans voice concern over President Trump's decision to pull out 5,000 troops.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 3. 08:22
Miami Nagydíj – Viharveszély miatt mindent borítottak a szervezők
2026. május 3. 07:54
Irán még nem kapott elegendő büntetést Trump szerint
×
×