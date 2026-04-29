Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetõje az Európai Parlament strasbourgi épületében 2024. október 24-én.
Tarr Zoltán három alappillérre kívánja építeni a minisztériumát

Örömmel és alázattal fogadta el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vezetésére vonatkozó felkérést – számolt be róla Tarr Zoltán a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy miniszterként elsődleges feladatának tekinti lezárni a megosztottság korszakát, megteremtve a megbékélés kultúráját.

Mint arról minap az Infostart is beszámolt, Magyar Péter leendő miniszterelnök Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét kéri fel a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására a leendő miniszterelnök.

A felkérést követően Tarr Zoltán a Facebook-oldalán úgy fogalmazott, hogy a Tisza programjával összhangban a következő három alappillérre építik majd a minisztérium munkáját:

1. Szabad kultúra

„Kiszabadítjuk a kultúrát a politika fogságából, hogy újra nemzetünk éltető erejévé és a közös magyar megújulás legfőbb mozgatórugójává váljon. Azonnal megkezdjük a politikai befolyásolás teljes leépítését és az »uram-bátyám« viszonyok elmetszését. Átláthatóvá, kiegyenlítetté és kiszámíthatóvá tesszük a kultúrafinanszírozást, hogy a tehetség és a minőség, ne pedig a politikai hűség döntsön.”

2. Együttműködésben a civilekkel

„A demokratikus megújulás elképzelhetetlen a civil szféra bevonása nélkül. Valódi társadalmi párbeszédet indítunk és bevonjuk a civil szervezeteket, a helyi közösségeket és a szakmai műhelyeket, valamint az egyházakat a döntéselőkészítésbe. Egy együttműködő, a 21. század technológiai és társadalmi kihívásaihoz igazodó kreatív és elfogadó magyar társadalmat építünk.”

3. Büszke nemzet

„Itt az ideje a nemzetegyesítésnek. Újra kell fogalmaznunk mit jelent magyarnak lenni a 21. században. Egy olyan megújuló nemzeti identitást építünk, amely nem kirekeszt, hanem egyesít, amely erőt ad, és mély, őszinte büszkeséggel tölt el mindannyiunkat. Magyarságpolitikánk legfőbb küldetése a határokon átívelő, valódi lelki és szellemi nemzetegyesítés. Kötelességünk, hogy a magyarság újra egyetlen, megtörhetetlen és összetartó közösséget alkosson.”

Mint írta, a megújuló kulturális diplomácia révén nem kevesebb a céljuk, mint visszaállítani Magyarország történelmi rangját és méltó hírnevét a nagyvilágban. „Közös munkával el fogjuk érni, hogy a magyar egységes, újra elismert és tisztelt nép lehessen, akire felnéznek a nemzetek” – hangsúlyozta.

Szavai alapján magyarnak lenni rang, tartás és közös felelősség. „A feladat, amely előttünk áll, történelmi léptékű. Ahhoz, hogy mindezt megvalósítsuk, türelmes együttműködésre, egymás tiszteletére és mindannyiunk közös munkájára van szükség” – tette hozzá a leendő miniszter, hangsúlyozva: „építsünk együtt egy büszke és erős nemzetet, melynek alapköve a kultúra, lelke pedig az egymás iránti tisztelet.”

Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell figyelni

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből. A tőzsdéken eközben óvatosság látszik, az USA-ban és Európában kis mértékben esnek a tőzsdék, miközben a magyar piac felülteljesítő.

Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk

Horvátország tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol-INA vita rendezése érdekében.

Two Jewish men stabbed in north London, with counter-terror police leading investigation

Police say two men in their 70s and 30s were attacked. The suspect, aged 45, also attempted to stab police officers, the Met says.

