Tarr Zoltán három alappillérre kívánja építeni a minisztériumát

Mint arról minap az Infostart is beszámolt, Magyar Péter leendő miniszterelnök Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét kéri fel a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására a leendő miniszterelnök.

A felkérést követően Tarr Zoltán a Facebook-oldalán úgy fogalmazott, hogy a Tisza programjával összhangban a következő három alappillérre építik majd a minisztérium munkáját:

1. Szabad kultúra

„Kiszabadítjuk a kultúrát a politika fogságából, hogy újra nemzetünk éltető erejévé és a közös magyar megújulás legfőbb mozgatórugójává váljon. Azonnal megkezdjük a politikai befolyásolás teljes leépítését és az »uram-bátyám« viszonyok elmetszését. Átláthatóvá, kiegyenlítetté és kiszámíthatóvá tesszük a kultúrafinanszírozást, hogy a tehetség és a minőség, ne pedig a politikai hűség döntsön.”

2. Együttműködésben a civilekkel

„A demokratikus megújulás elképzelhetetlen a civil szféra bevonása nélkül. Valódi társadalmi párbeszédet indítunk és bevonjuk a civil szervezeteket, a helyi közösségeket és a szakmai műhelyeket, valamint az egyházakat a döntéselőkészítésbe. Egy együttműködő, a 21. század technológiai és társadalmi kihívásaihoz igazodó kreatív és elfogadó magyar társadalmat építünk.”

3. Büszke nemzet

„Itt az ideje a nemzetegyesítésnek. Újra kell fogalmaznunk mit jelent magyarnak lenni a 21. században. Egy olyan megújuló nemzeti identitást építünk, amely nem kirekeszt, hanem egyesít, amely erőt ad, és mély, őszinte büszkeséggel tölt el mindannyiunkat. Magyarságpolitikánk legfőbb küldetése a határokon átívelő, valódi lelki és szellemi nemzetegyesítés. Kötelességünk, hogy a magyarság újra egyetlen, megtörhetetlen és összetartó közösséget alkosson.”

Mint írta, a megújuló kulturális diplomácia révén nem kevesebb a céljuk, mint visszaállítani Magyarország történelmi rangját és méltó hírnevét a nagyvilágban. „Közös munkával el fogjuk érni, hogy a magyar egységes, újra elismert és tisztelt nép lehessen, akire felnéznek a nemzetek” – hangsúlyozta.

Szavai alapján magyarnak lenni rang, tartás és közös felelősség. „A feladat, amely előttünk áll, történelmi léptékű. Ahhoz, hogy mindezt megvalósítsuk, türelmes együttműködésre, egymás tiszteletére és mindannyiunk közös munkájára van szükség” – tette hozzá a leendő miniszter, hangsúlyozva: „építsünk együtt egy büszke és erős nemzetet, melynek alapköve a kultúra, lelke pedig az egymás iránti tisztelet.”