Amerikai bejelentés: Irán már nem gyárt fegyvert, hadiflottája sincs

Az amerikai külügyminiszter szerint Irán rakétáinak már mintegy a felét felhasználta a perzsa állam elleni amerikai-izraeli katonai művelet kezdete óta. Marco Rubio arról is beszélt a Fox Newsnak adott interjújában, hogy az amerikai kormányzat feltételezése szerint életben van Modzstaba Hamenei, Irán vallási és politikai vezetője.

A külügyminiszter megfogalmazása szerint Iránnak „most már csak a rakéták mintegy fele maradt”. Marco Rubio állítása szerint egyébként Teheránnak már nincs haditermelési kapacitása és haditengerészete sem.

Egy kérdésre válaszolva az amerikai külügyminiszter nyilvánvalónak mondta, hogy Irán azt állítja: életben van az ország vallási és politikai vezetője. „Ennek ellenkezőjére nincs bizonyítékunk” – mondta Marco Rubio.

Az Irán elleni háború első napján végrehajtott bombázásokban életét vesztette Ali Hamenei ajatollah, az ország akkori legfőbb vezetője. Röviddel később fiát, Modzstaba Hameneit választották meg utódjául, de ő azóta, március eleje óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt és folyamatos találgatások folynak az egészségi állapotával kapcsolatban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette az interjúban, hogy soha nem volt kapcsolatban Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított háborút Irán ellen. Április 7-én Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet hirdetett. Irán szerint 3375 iráni halt meg az amerikai-izraeli csapásokban a háború 40 napja alatt. Április 11-én Teherán és Washington tárgyalásokat folytatott Iszlámábádban, de számos nézeteltérés miatt nem sikerült megállapodniuk. Április 21-én az amerikai elnök bejelentette szándékát, hogy meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal. Teherán viszont jelezte, hogy nem ismeri el az egyoldalú amerikai tűzszünet-hosszabbítást, és saját érdekeinek megfelelően cselekszik.