2026. április 28. kedd Valéria
Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) és Donald Trump amerikai elnök az Antifa szélsõbaloldali hálózat által elkövetett visszaélésekrõl tartott nyilvános kerekasztal-beszélgetésen a washingtoni Fehér Házban 2025. október 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung

Amerikai bejelentés: Irán már nem gyárt fegyvert, hadiflottája sincs

Infostart / MTI

Az amerikai külügyminiszter nyilvánvalónak mondta, hogy Irán azt állítja: életben van az ország vallási és politikai vezetője. „Ennek ellenkezőjére nincs bizonyítékunk” – mondta Marco Rubio.

Az amerikai külügyminiszter szerint Irán rakétáinak már mintegy a felét felhasználta a perzsa állam elleni amerikai-izraeli katonai művelet kezdete óta. Marco Rubio arról is beszélt a Fox Newsnak adott interjújában, hogy az amerikai kormányzat feltételezése szerint életben van Modzstaba Hamenei, Irán vallási és politikai vezetője.

A külügyminiszter megfogalmazása szerint Iránnak „most már csak a rakéták mintegy fele maradt”. Marco Rubio állítása szerint egyébként Teheránnak már nincs haditermelési kapacitása és haditengerészete sem.

„Ennek ellenkezőjére nincs bizonyítékunk" – mondta Marco Rubio.

Az Irán elleni háború első napján végrehajtott bombázásokban életét vesztette Ali Hamenei ajatollah, az ország akkori legfőbb vezetője. Röviddel később fiát, Modzstaba Hameneit választották meg utódjául, de ő azóta, március eleje óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt és folyamatos találgatások folynak az egészségi állapotával kapcsolatban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette az interjúban, hogy soha nem volt kapcsolatban Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított háborút Irán ellen. Április 7-én Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet hirdetett. Irán szerint 3375 iráni halt meg az amerikai-izraeli csapásokban a háború 40 napja alatt. Április 11-én Teherán és Washington tárgyalásokat folytatott Iszlámábádban, de számos nézeteltérés miatt nem sikerült megállapodniuk. Április 21-én az amerikai elnök bejelentette szándékát, hogy meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal. Teherán viszont jelezte, hogy nem ismeri el az egyoldalú amerikai tűzszünet-hosszabbítást, és saját érdekeinek megfelelően cselekszik.

Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Még el sem oltották az előző dróncsapás miatt keletkezett tüzet, keddre virradóra újabb támadás érte az oroszországi Tuapszében lévő olajfinomítót. Friedrich Merz német kancellár hétfőn arról beszélt, hogy Ukrajna 2028-ig biztos nem csatlakozhat az EU-hoz, a csatlakozás előfeltétele pedig a háború lezárása, amihez Ukrajnának valószínűleg le kell mondania területe egy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Máis az elődöntők jönnek a BL-ben: lépéselőnybe kerül vajon a PSG vagy a Bayern?

Bár a bajorok remek formában, a párizsiak elleni ötmérkőzéses győzelmi szériával a hátuk mögött várják az összecsapást, eltiltás miatt nélkülözniük kell vezetőedzőjüket.

Suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

