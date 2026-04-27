Váratlanul egy új békeajánlat kötött ki Donald Trump asztalán – vajon mit lép az elnök?

Irán új javaslatot juttatott el az Egyesült Államoknak. Ebben a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezi, az atomtárgyalásokat pedig későbbre halasztaná – írja az Axios híradása nyomán a Portfolio.

Mint ismert, az Egyesült Államok azt várja el Irántól, hogy teljesen és véglegesen szerelje le atomprogramját a békéért cserébe, Teherán erre nem hajlandó. A lap értesülései szerint viszont nincs egyetértés az iráni vezetésen belül arról, hogy milyen nukleáris engedményekre lennének hajlandók. Teherán ezért egy új javaslatot küldött Amerikába, amely lényegében megkerüli a kérdést:

mindenek előtt a Hormuzi-szoros lezárásából és az amerikai tengeri blokádból fakadó válságot oldanák meg.

Irán hosszú távra meghosszabbítaná a tűzszünetet, vagy akár végleges békét is kötne az Egyesült Államokkal. Csak a szerződés megkötését követően kezdenék el a nukleáris tárgyalásokat.

A lap szerint azonban ez a megközelítés kockázatos lehet Donald Trump számára, a blokád feloldása és a háború lezárása ugyanis megszüntetné azt a nyomásgyakorló eszközt, amellyel Washington rá akarja bírni Teheránt a dúsított urán eltávolítására. Emellett az urándúsítás legalább tízéves felfüggesztését is el akarják érni.

A dúsított urán felszámolása és az urándúsítási program felfüggesztése jelenti a legfőbb amerikai célkitűzést a háború során.

Az Irán-amerikai tárgyalások a hétvégén tovább bonyolódtak. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pakisztáni látogatása nem hozott eredményt. A Fehér Ház korábban bejelentette, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump elnök megbízottai Iszlámábádban találkoznak Aragcsival. Az iráni fél azonban nem kötelezte el magát a találkozó mellett. Trump az Axios hírportálnak elmondta, hogy az iráni hozzáállás miatt le is fújta az utat Amerika részéről.