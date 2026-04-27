2026. április 27. hétfő Zita
Donald Trump amerikai elnök a Narendra Modi indiai miniszterelnökkel tartott sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Házban 2025. február 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Váratlanul egy új békeajánlat kötött ki Donald Trump asztalán – vajon mit lép az elnök?

Teherán egy olyan kompromisszumos ajánlattal állt elő, ami megkerüli az amerikaiak két legfőbb háborús célkitűzését, viszont feloldhatná a feszültséget a Hormuzi-szorosban.

Irán új javaslatot juttatott el az Egyesült Államoknak. Ebben a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezi, az atomtárgyalásokat pedig későbbre halasztaná – írja az Axios híradása nyomán a Portfolio.

Mint ismert, az Egyesült Államok azt várja el Irántól, hogy teljesen és véglegesen szerelje le atomprogramját a békéért cserébe, Teherán erre nem hajlandó. A lap értesülései szerint viszont nincs egyetértés az iráni vezetésen belül arról, hogy milyen nukleáris engedményekre lennének hajlandók. Teherán ezért egy új javaslatot küldött Amerikába, amely lényegében megkerüli a kérdést:

mindenek előtt a Hormuzi-szoros lezárásából és az amerikai tengeri blokádból fakadó válságot oldanák meg.

Irán hosszú távra meghosszabbítaná a tűzszünetet, vagy akár végleges békét is kötne az Egyesült Államokkal. Csak a szerződés megkötését követően kezdenék el a nukleáris tárgyalásokat.

A lap szerint azonban ez a megközelítés kockázatos lehet Donald Trump számára, a blokád feloldása és a háború lezárása ugyanis megszüntetné azt a nyomásgyakorló eszközt, amellyel Washington rá akarja bírni Teheránt a dúsított urán eltávolítására. Emellett az urándúsítás legalább tízéves felfüggesztését is el akarják érni.

A dúsított urán felszámolása és az urándúsítási program felfüggesztése jelenti a legfőbb amerikai célkitűzést a háború során.

Az Irán-amerikai tárgyalások a hétvégén tovább bonyolódtak. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pakisztáni látogatása nem hozott eredményt. A Fehér Ház korábban bejelentette, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump elnök megbízottai Iszlámábádban találkoznak Aragcsival. Az iráni fél azonban nem kötelezte el magát a találkozó mellett. Trump az Axios hírportálnak elmondta, hogy az iráni hozzáállás miatt le is fújta az utat Amerika részéről.

Már látszik, lesz-e árvaszúnyog-invázió a nyáron

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet előrejelzése alapján idén a tavalyinál lényegesen kisebb mértékű árvaszúnyog-rajzásra lehet számítani a Balatonnál. A lárvák mennyisége drasztikusan csökkent, így a korábbi, kifejezetten zavaró rovartömeg elmarad. Az időjárás függvényében a jelenség akár már a nyári szezon elejére véget is érhet.

Mindenki kivár a háttérben: emiatt csúszik a MOL gigantikus olajüzlete

Tovább húzódik az orosz tulajdonban lévő szerb olajvállalat, a NIS eladása. A Mol által tervezett, közel egymilliárd eurós tranzakció lezárását geopolitikai érdekek lassítják.

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn’t worried. I understand life. We live in a crazy world."

