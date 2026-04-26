2026. április 26. vasárnap Ervin
Aleksandar Vucic szerb elnök sajtóértekezletet tart Belgrádban 2025. április 6-án. Vucic bejelentette, hogy Djuro Macut endokrinológust kérte fel kormányalakításra. Milos Vucevic miniszterelnök január 28-án nyújtotta be a lemondását, a parlament pedig március 19-én vette azt tudomásul. A szerb alkotmány értelmében 30 napon belül új kormányt kell alakítani, ellenkező esetben előrehozott választásokat kell kiírni.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Európa hanyatlásáról beszélt Magyarország eddigi szövetségese, de azért csatlakozna

Infostart / MTI

A hanyatló Nyugat-római Birodalomhoz hasonlította Európát szombaton Aleksandar Vucic szerb elnök egy franciaországi konferencián.

"Tévesen azt gondoljuk, hogy egyfajta erkölcsi és demokratikus felsőbbrendűséggel bírunk mások felett, ami teljesen hibás. Európa most olyan, mint a Nyugat-római Birodalom, amely nem értette, mi történik a határainál, nem akarta azt felismerni, és végül összeomlott" - mondta Vucic felszólalásában a Nemzetközi Kapcsolatok Francia Intézete által szervezett, World Policy Conference elnevezésű eseményen a Párizs melletti Chantillyban.

Bár azt leszögezte: nem gondolja, hogy Európa valaha is összeomlana, kifejtette, hogy "európaiként számos fontos csatát elveszítünk, és mindig magunkat hisszük a legokosabbnak".

"Hajlamosak vagyunk másokat mindig leszólni és alábecsülni"

- jelentette ki.

"Nem értjük, hogy a világ más térségeihez képest mi vagyunk lemaradva, a mesterséges intelligencia és a robotika terén nemcsak az Egyesült Államokhoz, hanem Kínához képest is" - folytatta.

"Mit érhetünk mi el a következő 20 évben? Úgy vélem, semmilyen nagy dolgot. Nem igazán vagyok optimista azt illetően, hogy mi a jövője mindannak, amit építünk" - fogalmazott a szerb elnök.

Megerősítette ugyanakkor, hogy

Szerbia csatlakozni akar az Európai Unióhoz.

"Nem lehetünk a NATO tagjai, de az uniós integrációra készen állunk. Nyissátok ki előttünk a határaitokat! Nekünk nem kell vétójog, nem kellenek biztosi tisztségek, sőt még az uniós forrásokra sincs szükségünk" - mondta Vucic.

európai unió

szerbia

aleksandar vučić

Filmfesztiválra utazik Magyar Péter, de ez is politika

Magyar Péter május 5-én Olaszországba utazik, hogy részt vegyen a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon (Riviera International Film Festival). Az esemény programjában szerepel a „Tavaszi szél" című dokumentumfilm bemutatója is, amely az elmúlt hetekben jelentős nézettségi sikereket ért el.
 

Magyar Péter: tízmilliárdos értékben menekítik ki a vagyont, utalásokat zárolt a NAV

A Mi Hazánk elnöke is üzent, odaszólt Orbán Viktornak

Újabb közismert fideszes politikus lép vissza

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Magyar Péter Brüsszelbe utazik

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?

A makói üzemben gyártástechnológus, ipari villanyszerelő, valamint gépészeti és villamosipari felügyelő munkakörökbe várják a jelentkezőket.

Trump unhurt and suspect in custody after shots fired at White House correspondents' dinner

The US president is rushed out of the event at a Washington hotel, as police say the man, 31, had multiple weapons and was a "lone actor".

