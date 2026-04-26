Európa hanyatlásáról beszélt Magyarország eddigi szövetségese, de azért csatlakozna

"Tévesen azt gondoljuk, hogy egyfajta erkölcsi és demokratikus felsőbbrendűséggel bírunk mások felett, ami teljesen hibás. Európa most olyan, mint a Nyugat-római Birodalom, amely nem értette, mi történik a határainál, nem akarta azt felismerni, és végül összeomlott" - mondta Vucic felszólalásában a Nemzetközi Kapcsolatok Francia Intézete által szervezett, World Policy Conference elnevezésű eseményen a Párizs melletti Chantillyban.

Bár azt leszögezte: nem gondolja, hogy Európa valaha is összeomlana, kifejtette, hogy "európaiként számos fontos csatát elveszítünk, és mindig magunkat hisszük a legokosabbnak".

"Hajlamosak vagyunk másokat mindig leszólni és alábecsülni"

- jelentette ki.

"Nem értjük, hogy a világ más térségeihez képest mi vagyunk lemaradva, a mesterséges intelligencia és a robotika terén nemcsak az Egyesült Államokhoz, hanem Kínához képest is" - folytatta.

"Mit érhetünk mi el a következő 20 évben? Úgy vélem, semmilyen nagy dolgot. Nem igazán vagyok optimista azt illetően, hogy mi a jövője mindannak, amit építünk" - fogalmazott a szerb elnök.

Megerősítette ugyanakkor, hogy

Szerbia csatlakozni akar az Európai Unióhoz.

"Nem lehetünk a NATO tagjai, de az uniós integrációra készen állunk. Nyissátok ki előttünk a határaitokat! Nekünk nem kell vétójog, nem kellenek biztosi tisztségek, sőt még az uniós forrásokra sincs szükségünk" - mondta Vucic.