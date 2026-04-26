Mihail Razvozsajev szevasztopoli kormányzó Telegram-csatornája által közreadott, videófelvételről készített kép a feltehetően dróntámadás következtében kigyulladt üzemanyagtartályról az Oroszország által annektált Szevasztopolban 2023. április 29-én. A tűzben senki sem sérült meg.
Nyitókép: MTI/AP/Mihail Razvozsajev Telegram-csatornája

Az ukránok nekimentek Szevasztopolnak

Infostart / MTI

Hetvenegy ukrán drónt semmisített meg azt orosz légvédelem a megszállt krími Szevasztopol körzetében, a támadás következtében 34 többlakásos és 17 családi házban károk keletkeztek - közölte Mihail Razvozzsajev, a haditengerészeti kikötőváros kormányzója vasárnap reggel a Max üzenetküldő alkalmazáson.

A tisztségviselő szerint ez volt az eddigi egyik legnagyobb léptékű dróntámadás az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Szevasztopol ellen. Razvozzsajev szombat éjjel arról számolt be, hogy a városban éjjel egy ember életét vesztette, három pedig megsebesült.

Egy másik helyszínen, a Moszkvától északra fekvő Vologdai területen lévő Ammiak-3 nitrogénműben pilóta nélküli repülő szerkezet okozott kárt egy kénsavat szállító nagynyomású csővezetékben, aminek következtében öt ember sérüléseket szenvedett.

Az ország nyugati részén fekvő Belgorodi terület Rzsevka községében két férfi és két fiú megsebesült, amikor dróntalálat érte az őket szállító autót.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy éjszaka a légvédelem 16 terület és a Fekete-tenger fölött 203 ukrán drónt semmisített meg, közép-európai idő szerint vasárnap reggel hat és nyolc óra között pedig újabb 49-et.

Már a határunkon a rémséges vadászkullancs

Fokozódik a kullancsveszély, mivel idén szokatlanul nagy számban jelentek meg a kullancsok Magyarország erdeiben és közparkjaiban. A szerinte fagymentes tél és a korán érkező meleg időjárás kedvezett a kullancsok szaporodásának, így már most komoly fertőzésveszéllyel kell számolni – hívta fel a figyelmet Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke.
Felületes volt az ellenőrzés – állítja a Trump-merényletkor a helyszínen lévő újságíró

A Fehér Házi Tudósítói Vacsorán elkövetett merényletkísérlet után megszólaltak a helyszínen tartózkodó szemtanúk. Gary O’Donoghue, a BBC News látássérült észak-amerikai tudósítója a bálteremben kialakult káoszról és a biztonsági protokoll hiányosságairól számolt be.
 

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Tátott szájjal nézi Európa, ahogyan kizsebelik, miközben karnyújtásnyira a megoldás

Bár az EU évről évre bebizonyítja, hogy az egyik éltanulója az áramtermelés kizöldítésének, az ezzel járó kihívásokkal nehezen kűzd meg. Egy friss elemzés szerint az unió a villamos energiájának több mint kétharmadát már karbonmentes forrásból állította elő 2025-ben, de mellette továbbra is magas áramszámláktól és külső energiaforrás-függőségtől szenved, miközben ott van az orra előtt a megoldás. Magyarország is kettős életet él: miközben az idő egy részében napkirályként tetszeleg, addig az éjjel beköszöntével visszatér az import és fosszilis rémálom.

Már szerdán leül tárgyalni Magyar Péter az EU-val: rettentően szorítja az idő, milliárdok múlhatnak most ezen

&quot;Nincs elvesztegetni való időnk&quot; - írta a leendő miniszterelnök.

Trump unhurt and suspect in custody after shots fired at White House correspondents' dinner

The US president is rushed out of the event at a Washington hotel, as police say the man, 31, had multiple weapons and was a "lone actor".

