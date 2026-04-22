Izrael kicserélte a katona által szétvert feszületet

Kicserélték azt a Jézus-szobrot Dél-Libanonban, amelyet néhány nappal ezelőtt az izraeli hadsereg egy katonája rongált meg – írja az Index.

Az izraeli külügyminisztérium hivatalos Facebook-oldalán közölte, a dél-libanoni Debel helyi közösségével szoros együttműködésben az IDF katonái kicserélték a megrongált szobrot. Hozzátették, hogy az Északi Parancsnokság a bejelentés után egyből gondoskodott a szobor cseréjének koordinálásáról.

Az IDF sajnálatát fejezte ki az ügyben, továbbá hangsúlyozták, mindent megtesznek a jövőben annak érdekében, hogy ne forduljon elő hasonló eset.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, hétfőn hivatalosan is bocsánatot kért az izraeli külügyminiszter a katona tettéért. A rongálásról készült kép az X-en kezdett terjedni. „Az első vizsgálat eredményeként (...) megállapítást nyert, hogy a fényképen egy izraeli katona látható, aki Libanon déli részén teljesít szolgálatot” – írta X-posztjában a miniszter.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter elítélte, „szégyenletesnek és megalázónak” nevezve a cselekményt, és megígérte az incidens kivizsgálását, valamint azt, hogy maximális szigorral fognak a tettesekkel szemben eljárni.