ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.7
usd:
311.44
bux:
136308.24
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy Jézust ábrázoló régi szobor, feszület.
Nyitókép: Pexels

Izrael kicserélte a katona által szétvert feszületet

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az Izraeli Védelmi Erők felavatott egy új Jézus-szobrot ahelyett, amelyiknek a fejét kalapáccsal szétverte egy izraeli katona. Az eset világszintű felháborodást váltott ki, az ügyben vizsgálatot indítottak.

Kicserélték azt a Jézus-szobrot Dél-Libanonban, amelyet néhány nappal ezelőtt az izraeli hadsereg egy katonája rongált meg – írja az Index.

Az izraeli külügyminisztérium hivatalos Facebook-oldalán közölte, a dél-libanoni Debel helyi közösségével szoros együttműködésben az IDF katonái kicserélték a megrongált szobrot. Hozzátették, hogy az Északi Parancsnokság a bejelentés után egyből gondoskodott a szobor cseréjének koordinálásáról.

Az IDF sajnálatát fejezte ki az ügyben, továbbá hangsúlyozták, mindent megtesznek a jövőben annak érdekében, hogy ne forduljon elő hasonló eset.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, hétfőn hivatalosan is bocsánatot kért az izraeli külügyminiszter a katona tettéért. A rongálásról készült kép az X-en kezdett terjedni. „Az első vizsgálat eredményeként (...) megállapítást nyert, hogy a fényképen egy izraeli katona látható, aki Libanon déli részén teljesít szolgálatot” – írta X-posztjában a miniszter.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter elítélte, „szégyenletesnek és megalázónak” nevezve a cselekményt, és megígérte az incidens kivizsgálását, valamint azt, hogy maximális szigorral fognak a tettesekkel szemben eljárni.

katona

izrael

libanon

rongálás

csere

jézus

feszület

idf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a leendő miniszterelnök nyitottan állt az iskolaigazgatókhoz a keddi egyeztetésen. Horváth Péter, aki egyben a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatója, és ott volt a megbeszélésen, azt mondta, nem tettek javaslatot az oktatási miniszter személyére, de bízik benne, hogy a leendő tárcavezető kikéri a szakma véleményét, és a tanulókat helyezi a középpontba.
 

Amíg fenntartják a védett árat, addig kialakulhat üzemanyaghiány Magyarországon – mondta az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: Európa még nem igazán érzi a Hormuzi-szoros lezárásának hatását, de ez hamar megváltozhat.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyelőre úgy látszik, a március végével kezdődő, a választás után meglóduló forinterő áprilisban is kitart. Az iráni konfliktus alakulása mellett egyértelműen a Tisza-kormányra figyel a magyar deviza piac, és közelről követi a legújabb gazdasági bejelentéseit. A megmaradt figyelem az amerikai jegybank következő elnökjelöltjére, Kevin Warshra és a várható amerikai jegybanki lépésekre irányul. A forint továbbra is egy szűk sávban mozog.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's top negotiator posted his message after Iran seized two cargo ships in the Strait of Hormuz - including the Epaminondas, pictured above.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×