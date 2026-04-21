Egykori tehetségkutató-sztár neve került a címlapokra egy súlyos, sokakat megrázó londoni incidens után, aminek során egy influenszert gázolt el egy autó egy népszerű londoni Soho-i szórakozóhely előtt – írja a liner.hu a brit Metro alapján.

Gabrielle Carrington, aki 2013-ban a The X-Faktor élő show-jáig jutott a Miss Dynamix nevű lányegyüttes tagjaként, most gyilkossági kísérlet vádjával áll bíróság elé. A 29 éves, Manchesterből származó nő ellen emellett szándékos súlyos testi sértés, testi sértés és ittas vezetés miatt is eljárás indult. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és április 21-én kell megjelennie a bíróság előtt.

A támadás áldozata Klaudia Zakrzewska, azaz „Klaudiaglam”, aki az eset után kritikus állapotban került kórházba. A nő egy autó elé került a Inca éjszakai klub előtt, a hajnali órákban, miután – a beszámolók szerint – heves szóváltás alakult ki a helyszínen.

A jármű több embert is eltalált: egy másik nőt, valamint egy 50-es éveiben járó férfit, aki éppen elektromos rollerét próbálta kinyitni. A férfi maradandó sérüléseket szenvedett, míg a 30-as éveiben járó nő könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet.

A történtek a forgalmas Argyll Street közelében zajlottak, ahol a rendőrség szerint egy fekete Mercedes hajtott fel a járdára vasárnap hajnalban, körülbelül 4:30-kor. A helyszínen készült felvételeken az látható, ahogy az autó előrelendül, miközben az áldozat a jármű elé kerül, majd eltűnik a motorháztető alatt, és eszméletlenül marad az úttesten, miközben a körülötte lévők megpróbálják kiszedni a sofőrt a volán mögül.

A rendőrség megerősítette, az esetet nem kezelik terrorcselekményként, ugyanakkor a nyomozás teljes körűen folytatódik.