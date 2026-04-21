ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
2026. április 21. kedd Konrád
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fellángolt a vita Németországban a nyugdíjrendszer átalakításáról

Szinte állandó a viszály a német koalíciós pártok között a nyugdíjrendszer reformjáról. A szociáldemokraták a törvényes nyugdíj tartós garantálásának szószólói, míg a kereszténydemokraták a kancellárral az élen „rugalmas” változtatásokat sürgetnek.

A jelenlegi rendszer meglehetősen bonyolult. A korhatár az 1964-ben vagy annál később születettek számára 2031-re fokozatosan 67-ik életév betöltésére emelkedik. Akik korábban születtek, azok a nyugdíjra a 65-ik vagy a 66-ik év betöltésétől jogosultak.

A konzervatívok azonban az elmúlt hónapokban többször is hangoztatták, hogy a korhatár emelésére van szükség, és ezzel kapcsolatban a 70-ik életév betöltésére tettek javaslatot.

Az újabb viszályt most a kereszténydemokrata kancellár legutóbbi nyilatkozata keltette. Friedrich Merz több német hírportál beszámolója szerint a Német Bankszövetség előtt tartott beszédében úgy értékelte, hogy a törvényes nyugdíjbiztosítás – mint fogalmazott – az idős korra csakis egyfajta „alapbiztonságot” képes majd nyújtani.

A kancellár ezért a nyugdíjtervezés alapvető átalakítására szólított fel. Ez azonban a kisebbik koalíciós partner szociáldemokraták heves ellenállásába ütközött.

A Die Zeit és több más médium ezzel kapcsolatban idézte az SPD főtitkárát, aki hangsúlyozta, hogy Németországban a törvényes nyugdíj jelenti a tényleges biztonságot. Az ország keleti felében, az egykori NDK-ban ez a lakosság háromnegyedére igaz.

A szociáldemokraták parlamenti frakciójának vezetője mindezt azzal egészített ki, hogy a törvényes nyugdíj megkérdőjelezhetetlen. Utalt arra, hogy számosan befizették a törvényes nyugdíjbiztosítást, azt az összeget, amit saját munkájukkal kerestek.

De nem csupán a szociáldemokraták, hanem az ellenzéki pártok közül a Zöldek és a Baloldal pártja is bírálták a kancellárt kijelentése miatt. Azt olyan „hadüzenetként” értékelték, amelynek címzettjei a országban dolgozó milliók.

Merz célja ezzel a nyugdíjak szándékos gyengítése volt. A kancellár egyre inkább „olcsó termékké” akarja degradálni a törvényes nyugdíjat, amelyre az emberek már nem támaszkodhatnának – fogalmaztak a bírálók.

A törvényes nyugdíj már a múltban is jól kezelte a demográfiai kihívásokat, azt csak politikai döntések gyengítették – hangoztatta a Zöldek Pártjának szakértője, aki szerint Merz most ugyanerre törekszik.

A kancellár beszédében arra utalt, hogy a törvényes nyugdíj már nem lesz elegendő a megfelelő életszínvonal hosszabb távú biztosításához.

Ebből kiindulva úgy vélte a magánnyugdíjrendszerek tőkealapú elemeinek bevezetésére van szükség. A jelenlegi, nagyrészt önkéntes befizetések minderre nem elegendők – idézték a források a kancellárt.

A koalíciós pártok korábban egy hivatalos nyugdíjbizottságot hoztak létre, amely a nyugdíjrendszer reformjáról tanácskozik. A bizottság az előzetes tervek szerint június végén terjeszti elő ajánlásait.

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

Az egyik techóriásnál már videózzák a dolgozók monitorát, az AI így tanulja meg a munkájukat

Az egyik techóriásnál már videózzák a dolgozók monitorát, az AI így tanulja meg a munkájukat

A Meta új monitorozó szoftvert telepít amerikai munkavállalóinak számítógépeire. A program rögzíti az egérmozgásokat, a kattintásokat és a billentyűleütéseket, hogy ezekkel tanítsa a vállalat MI-modelljeit – derül ki a Reuters által megismert belső feljegyzésekből. Hasonló témákról is szó lesz május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Hajszálon függ az energiaellátás: egyetlen váratlan incidens is elég ahhoz, hogy drámai láncreakció induljon el

Hajszálon függ az energiaellátás: egyetlen váratlan incidens is elég ahhoz, hogy drámai láncreakció induljon el

A közelmúltbeli feszültségek és lezárási fenyegetések rávilágítottak arra, hogy a világkereskedelem és az energiaellátás mennyire kiszolgáltatott a szűk tengeri átjáróknak.

Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

US President Donald Trump says he expects "to be bombing" if no progress is made as Wednesday's ceasefire deadline looms.

