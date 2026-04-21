Fellángolt a vita Németországban a nyugdíjrendszer átalakításáról

A jelenlegi rendszer meglehetősen bonyolult. A korhatár az 1964-ben vagy annál később születettek számára 2031-re fokozatosan 67-ik életév betöltésére emelkedik. Akik korábban születtek, azok a nyugdíjra a 65-ik vagy a 66-ik év betöltésétől jogosultak.

A konzervatívok azonban az elmúlt hónapokban többször is hangoztatták, hogy a korhatár emelésére van szükség, és ezzel kapcsolatban a 70-ik életév betöltésére tettek javaslatot.

Az újabb viszályt most a kereszténydemokrata kancellár legutóbbi nyilatkozata keltette. Friedrich Merz több német hírportál beszámolója szerint a Német Bankszövetség előtt tartott beszédében úgy értékelte, hogy a törvényes nyugdíjbiztosítás – mint fogalmazott – az idős korra csakis egyfajta „alapbiztonságot” képes majd nyújtani.

A kancellár ezért a nyugdíjtervezés alapvető átalakítására szólított fel. Ez azonban a kisebbik koalíciós partner szociáldemokraták heves ellenállásába ütközött.

A Die Zeit és több más médium ezzel kapcsolatban idézte az SPD főtitkárát, aki hangsúlyozta, hogy Németországban a törvényes nyugdíj jelenti a tényleges biztonságot. Az ország keleti felében, az egykori NDK-ban ez a lakosság háromnegyedére igaz.

A szociáldemokraták parlamenti frakciójának vezetője mindezt azzal egészített ki, hogy a törvényes nyugdíj megkérdőjelezhetetlen. Utalt arra, hogy számosan befizették a törvényes nyugdíjbiztosítást, azt az összeget, amit saját munkájukkal kerestek.

De nem csupán a szociáldemokraták, hanem az ellenzéki pártok közül a Zöldek és a Baloldal pártja is bírálták a kancellárt kijelentése miatt. Azt olyan „hadüzenetként” értékelték, amelynek címzettjei a országban dolgozó milliók.

Merz célja ezzel a nyugdíjak szándékos gyengítése volt. A kancellár egyre inkább „olcsó termékké” akarja degradálni a törvényes nyugdíjat, amelyre az emberek már nem támaszkodhatnának – fogalmaztak a bírálók.

A törvényes nyugdíj már a múltban is jól kezelte a demográfiai kihívásokat, azt csak politikai döntések gyengítették – hangoztatta a Zöldek Pártjának szakértője, aki szerint Merz most ugyanerre törekszik.

A kancellár beszédében arra utalt, hogy a törvényes nyugdíj már nem lesz elegendő a megfelelő életszínvonal hosszabb távú biztosításához.

Ebből kiindulva úgy vélte a magánnyugdíjrendszerek tőkealapú elemeinek bevezetésére van szükség. A jelenlegi, nagyrészt önkéntes befizetések minderre nem elegendők – idézték a források a kancellárt.

A koalíciós pártok korábban egy hivatalos nyugdíjbizottságot hoztak létre, amely a nyugdíjrendszer reformjáról tanácskozik. A bizottság az előzetes tervek szerint június végén terjeszti elő ajánlásait.