2026. április 16. csütörtök Csongor
Pete Hegseth védelmi miniszter Donald Trump amerikai elnök kabinetjének első ülésén a washingtoni Fehér Házban 2025. február 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg/Al Drago

Amerika újrakezdené, ha lejár a tűzszünet

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok hadereje készen áll az Irán elleni csapások folytatására fokozott erővel, ha a tűzszünet lezárul – közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter csütörtökön.

A miniszter a Pentagon sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy egy folytatódó katonai műveletben az Iránon belüli célpontok közé tartozik majd az infrastruktúra, valamint erőművek és egyéb energiaipari létesítmények, amennyiben az ország vezetése nem köt békemegállapodást.

Hegseth egyben azt hangoztatta – szavait a teheráni vezetésnek címezve –, hogy az Egyesült Államok erői figyelemmel követik a tűzszünet idején megtett iráni erőfeszítéseket az épségben maradt rakétaindító állások, valamint rakéták működőképessé tételére, amelyeket a lebombázott létesítmények környékén „ásnak ki”. A miniszter megjegyezte, hogy az amerikai és iráni katonai képességek közötti különbség miatt „ez a harc egyenlőtlen”, és rámutatott, hogy Irán azt tudja felhasználni, ami még maradt raktáraiban, miközben nem jut hadianyag-utánpótláshoz.

A miniszter arról is beszámolt, hogy az iráni kikötők köré vont blokád fenntartásában az amerikai haditengerészeti erők 10 százaléka vesz részt.

Dan Caine, az amerikai haderő egyesített vezérkarának főnöke a hadügyminisztérium sajtótájékoztatóján közölte, hogy az Egyesült Államok haditengerészete akár erőt is alkalmazva a világ bármely pontján készen áll megállítani az iráni kikötőkre vonatozó blokádot megsértő hajókat, ide értve a Csendes-óceánt is. Azt is közölte, hogy az április 13-án életbe léptetett zárlat nyomán eddig 13 hajó volt kénytelen visszafordulni az iráni partok felé.

Egy tengerészeti hírszerzéssel foglalkozó amerikai vállalat, a Windward csütörtökön megjelent jelentése szerint ugyanakkor Irán alternatív, a Hormuzi-szorost nem érintő szállítási utakat és álcázott hajókat felhasználva mintegy 20 millió hordó kőolajat próbál exportálni.

Hullámvasúton a forint

Csütörtök hajnalban ismét erősödött a forint az euróval szemben, így 363 alatt járt a jegyzés, reggel azonban kissé gyengült a kurzus. A kormányváltás kapcsán továbbra is optimisták a befektetők, illetve az elmúlt napokban elkezdték árazni az euróbevezetés kilátásait.

Kvíz: Jártál már Párizsban? Mutasd, mennyit tudsz Franciaország és a szerelem fővárosáról!

Mennyire ismered valójában Párizst? Töltsd ki 10 kérdéses kvízünket a francia főváros ikonikus látnivalóiról és titkairól!

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

We're yet to hear confirmation from either side, and there is no mention of Hezbollah - the Iran-backed group in Lebanon that Israel has been exchanging fire with.

