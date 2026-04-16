Így néz ki, amikor a bátor robot elkergeti a vaddisznókat – videó

Ugyan a humanoid robotok még nem igazán jelentenek segítséget az emberek mindennapjaiban, az kétségtelen, hogy szórakoztatóak tudnak lenni. Így vált az internet egyik friss kedvencévé egy Unitree G1 robot is, aki egy varsói parkolóban üldözött vaddisznókat – írja a Futurism cikke nyomán a Telex.

A videón szereplő, Edward Warchockinak elnevezett robot egy füves területen futva próbálja terelni az állatokat, majd amikor azok elmenekülnek, dühösen az égbe emeli az öklét.

Varsóban komoly probléma a vaddisznók jelenléte, és a szakértők szerint egy ilyen lassú, kétlábú robot nem jelent hatékony megoldást. A történet valójában egy marketingakció része: a robot az elmúlt időszakban több nyilvános eseményen is feltűnt, például a lengyel parlamentben, színpadon énekes mellett, sőt, futók után is eredt.