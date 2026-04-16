Nyitókép: Unsplash

Így néz ki, amikor a bátor robot elkergeti a vaddisznókat – videó

Infostart

Az Edward Warchocki névre hallgató humanoid robot félelmet nem ismerve eredt a vaddisznók nyomába, majd dühösen rázta az öklét, mikor azok eliszkoltak.

Ugyan a humanoid robotok még nem igazán jelentenek segítséget az emberek mindennapjaiban, az kétségtelen, hogy szórakoztatóak tudnak lenni. Így vált az internet egyik friss kedvencévé egy Unitree G1 robot is, aki egy varsói parkolóban üldözött vaddisznókat – írja a Futurism cikke nyomán a Telex.

A videón szereplő, Edward Warchockinak elnevezett robot egy füves területen futva próbálja terelni az állatokat, majd amikor azok elmenekülnek, dühösen az égbe emeli az öklét.

Varsóban komoly probléma a vaddisznók jelenléte, és a szakértők szerint egy ilyen lassú, kétlábú robot nem jelent hatékony megoldást. A történet valójában egy marketingakció része: a robot az elmúlt időszakban több nyilvános eseményen is feltűnt, például a lengyel parlamentben, színpadon énekes mellett, sőt, futók után is eredt.

lengyelország

robot

vaddisznó

üldözés

házőrző

humanoid

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek

Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek

A LIGA Szakszervezetek elnöke szerdán levélben kereste meg Magyar Pétert, a TISZA Párt elnökét. Az alakuló kormány miniszterelnökének gratulált az országgyűlési választásokon elért eredményéhez, és tanácsokat is csaolt az ügyben, hogyan alakítanák a munkavállalók helyzetét.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 16. héten

A Skandináv lottó nyerőszámai a 16. héten

Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse a Skandináv lottón, és hazavitte a főnyereményt? Mutatjuk a friss nyerőszámokat!

Lyse Doucet: Under fragile ceasefire, Iranians wonder if US deal can be done

Lyse Doucet: Under fragile ceasefire, Iranians wonder if US deal can be done

The BBC's chief international correspondent reports from Iran as diplomatic efforts to avoid a return to war intensify.

