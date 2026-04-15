Lengyelország a toplista élén, erre sokat költenek

Az elmúlt években a NATO egészét tekintve jelentősen megnőttek a védelmi költések, a világszerte bizonytalanabbá vált biztonsági helyzetre reagálva. A 2022-ben kirobbant ukrajnai háború az Európában és a Közel-Keleten is növekvő geopolitikai feszültségekhez vezetett – írta meg a Voronoi.

Hozzáteszik, hogy az elmúlt időszakban a NATO által elvárt GDP-arányos védelmi költés mértéke is megnövekedett, 1,5 százalékról 2 százalékra. Különösen az Oroszország határaihoz közelebb lévő országok emelték meg költéseiket, akár a 2 százalékos határt is átlépve. A nagyobb gazdaságok, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország, vagy pedig Franciaország adják a NATO védelmi költéseinek többségét. A NATO arra is ösztönzi tagjait, hogy katonai költéseiknek legalább 20 százalékát a felszerelésekre és a modernizációra költsék, úgy, hogy a megnövekedett költségvetés erősebb képességeket is jelentsen.

A NATO 2025-ös éves jelentésében hozzáteszik, hogy 2014 és 2025 között a NATO európai tagjai, illetve Kanada is reálértelemben 106 százalékkal növelték védelmi kiadásaikat. A 2025-ös évben pedig összesen 574 milliárd dollárt költöttek a védelmi kiadásokra, ez 2024-hez képest 20 százalékos növekedést jelent. Kiemelik, hogy három tagország már 2025-ben is teljesítette a 3,5 százalékos célkitűzést.