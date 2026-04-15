Infostart.hu
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
NATO OTAN Sign on Buildings Window. 3D Render
Nyitókép: asbe/Getty Images

Lengyelország a toplista élén, erre sokat költenek

Infostart

Az orosz határ környékén található országok már bőven átlépték a 2 százalékos költési célt.

Az elmúlt években a NATO egészét tekintve jelentősen megnőttek a védelmi költések, a világszerte bizonytalanabbá vált biztonsági helyzetre reagálva. A 2022-ben kirobbant ukrajnai háború az Európában és a Közel-Keleten is növekvő geopolitikai feszültségekhez vezetett – írta meg a Voronoi.

Hozzáteszik, hogy az elmúlt időszakban a NATO által elvárt GDP-arányos védelmi költés mértéke is megnövekedett, 1,5 százalékról 2 százalékra. Különösen az Oroszország határaihoz közelebb lévő országok emelték meg költéseiket, akár a 2 százalékos határt is átlépve. A nagyobb gazdaságok, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország, vagy pedig Franciaország adják a NATO védelmi költéseinek többségét. A NATO arra is ösztönzi tagjait, hogy katonai költéseiknek legalább 20 százalékát a felszerelésekre és a modernizációra költsék, úgy, hogy a megnövekedett költségvetés erősebb képességeket is jelentsen.

A NATO 2025-ös éves jelentésében hozzáteszik, hogy 2014 és 2025 között a NATO európai tagjai, illetve Kanada is reálértelemben 106 százalékkal növelték védelmi kiadásaikat. A 2025-ös évben pedig összesen 574 milliárd dollárt költöttek a védelmi kiadásokra, ez 2024-hez képest 20 százalékos növekedést jelent. Kiemelik, hogy három tagország már 2025-ben is teljesítette a 3,5 százalékos célkitűzést.

Szakértő Közép-Kelet-Európa katonai versenyképességéről: a felzárkózás lassú, modernizációra van szükség
Szakértő Közép-Kelet-Európa katonai versenyképességéről: a felzárkózás lassú, modernizációra van szükség
Az új technológiák nem váltják ki az évtizedek óta használt fegyvereket, katonai eszközöket, inkább kiegészítik azokat – mondta az InfoRádióban Kozma Klementina. Az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola Geopolitikai Műhelyének kutatója szerint a közép-kelet-európai régió katonai felzárkózása mintegy tíz éve indult el komolyabban, de nem zökkenőmentes a folyamat.
Magyarics Tamás: most az a kérdés, hogy Irán mennyire tudja megfélemlíteni az öböl menti arab országokat

Magyarics Tamás: most az a kérdés, hogy Irán mennyire tudja megfélemlíteni az öböl menti arab országokat
Az Egyesült Államok hétfőn megkezdte a Hormuzi-szoros iráni részeinek a blokádját – jelentette be az amerikai erők parancsnoksága a napokban. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában ezzel összefüggésben azt mondta: az USA a többi között a nukleáris programok megszüntetését, a tengerszoros újranyitását, valamint a proxy terroristacsoportok támogatásának megszüntetését várja el Irántól.
 

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinált ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinált ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

Iránykeresés jellemzi a nemzetközi tőkepiacokat, a befektetők arra várnak, hogy lesz-e áttörés az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokat mutatnak az indexek a nap folyamán, kiváró álláspontra helyezkedtek a befektetők. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig a kezdeti emelkedés után lecsorgást láthattunk a BUX indexnél. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Hatalmasat zuhant a villanyautók piaca: elképesztő lépésre szánták el magukat a bajba jutott gyártók

Hatalmasat zuhant a villanyautók piaca: elképesztő lépésre szánták el magukat a bajba jutott gyártók

Az elektromos autók iránti kereslet visszaesése miatt az autógyártók és az akkumulátorgyártók egyre inkább az energiatárolás felé fordulnak.

US and Iran discuss next round of peace talks as Pakistani mediators arrive in Tehran

US and Iran discuss next round of peace talks as Pakistani mediators arrive in Tehran

No further negotiations have been scheduled yet, the BBC understands, after the first round of talks last weekend ended without a deal.

