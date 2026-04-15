2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Így figyelhette Irán az amerikai támaszpontokat

Irán titokban hozzájutott egy kínai műholdhoz, amelyet a közel-keleti amerikai katonai támaszpontok megfigyelésére tudott használni a közelmúltban kirobbant iráni konfliktusban – számolt be róla szerdán a Financial Times.

A kínai Earth Eye Co. vállalat által gyártott és felbocsátott TEE-01B műholdat 2024 végén vette át az Iszlám Forradalmi Gárda Űrhadserege – írta a Financial Times kiszivárgott iráni katonai dokumentumok alapján.

A megállapodás részeként az Iráni Forradalmi Gárda hozzáférést kapott a pekingi székhelyű Emposat által üzemeltetett műholdas irányítási és adatszolgáltató kereskedelmi földi állomásokhoz, amelynek hálózata Ázsiára, Latin-Amerikára és más térségekre is kiterjed.

A lap által megismert időbélyeggel ellátott koordinátalisták, műholdas felvételek és pályaelemzések szerint az iráni katonai parancsnokok a műholddal a közel-keleti amerikai katonai létesítményeket figyelték meg. A riportban idézett műholdas képek márciusban készültek drón- és rakétatámadások előtt és után ezekről a helyszínekről.

A Financial Times riportja szerint a műhold március 13-án, 14-én és 15-én készített felvételeket a szaúd-arábiai Prince Sultan légitámaszpontról. A támaszpont ért támadást, amelyben az amerikai légierő ott állomásozó gépei rongálódtak meg, március 14-én Donald Trump amerikai elnök is megerősítette.

A lap közlése szerint a műhold a jordániai Al-Azrakban lévő Muvaffak Szalti légitámaszpontot, valamint a bahreini Manamában az amerikai 5. flotta haditengerészeti bázisának környékét és az iraki Erbil repülőteret is megfigyelte az ellenük indított támadások időpontjaiban.

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: Célegyenesben a Tisza Párt kormányzati felkészülése, Magyar Péter fontos üzeneteket mondott

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút ad a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztet, amely után doorstep sajtótájékoztatót tart, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Keleti zárás? Váratlan érvágás a légiközlekedésben: újragondolja terveit két hatalmas ázsiai cég is

A kínai légitársaságok váratlanul hozzányúltak a tavaszi-kora nyári budapesti menetrendjükhöz:

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

