Irán: a Hezbollah nem Teherán nevében cselekszik

2026. április 9. csütörtök
Elõzõ napi izraeli légicsapás érte épület romjain dolgozik egy munkagép Bejrútban 2026. április 9-én. A libanoni polgári védelem szerint az elõzõ nap Libanon-szerte végrehajtott izraeli légitámadásokban 254 ember életét vesztette, 837 megsebesült. Az Irán elleni amerikai-izraeli háború február 28-i kezdete után kiújultak az Izrael és az Irán-barát libanoni síita szervezet, a Hezbollah közötti harcok.
Irán: a Hezbollah betartotta a tűzszünetet, de nem Teherán nevében cselekszik

Az iráni külügyminiszter-helyettes szerint Izrael „szándékosan és súlyosan” megsérti a tűzszünetet a Libanonban végrehajtott támadásokkal.

Szaíd Hatibzadeh a BBC brit közszolgálati rádió csütörtöki hírműsorának nyilatkozva kijelentette: Teherán előző nap egyértelmű üzenetet küldött Washingtonnak, egyenesen Donald Trump amerikai elnök hivatalának arról, hogy nem lehet tűzszünetet kérni, elfogadva a fegyvernyugvás feltételeit, miközben az Egyesült Államok szövetségese „tömegmészárlásba kezd”.

Hatibzadeh szerint a tűzszüneti megállapodásban „pontosan, névvel szerepel Libanon is”.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint ugyanakkor a tűzszünet nem terjed ki az Irán által támogatott Hezbollah libanoni síita milíciára.

Izrael az előzetesen két hétre meghirdetett tűzszünet hatályba lépése óta számos nagyszabású támadást hajtott végre a Hezbollah libanoni állásai ellen.

Az iráni külügyminiszter-helyettes a csütörtöki BBC-interjúban úgy fogalmazott: az izraeli rezsim bizonyos értelemben népirtást hajtott végre közvetlenül a tűzszüneti megállapodás elfogadása után.

Szaíd Hatibzadeh szerint az izraeli rezsim gyakorlatszerűen így tesz: elfogadja a tűzszünetet, majd meglepetésszerű támadásokat indít és népirtást hajt végre.

Hozzátette: a Washingtonnak küldött iráni üzenet szerint az Egyesült Államok a háború és a tűzszünet között választhat, mivel a kettő kölcsönösen kizárja egymást.

Hatibzadeh közölte: nem tagadja, hogy a Hezbollah támogatásban részesül Irán részéről, de úgy fogalmazott, hogy a libanoni milícia „nem Teherán nevében cselekszik”.

Az iráni külügyminiszter-helyettes szerint amikor Irán és Izrael között legutóbb tűzszünet lépett érvénybe, azt Izrael több ezer alkalommal megsértette Libanonban, és az izraeli hadsereg jelenleg is Libanon területének 17 százalékát tartja ellenőrzése alatt.

Hozzátette: Irán és az Egyesült Államok mostani tűzszüneti megállapodása a két ország szövetségeseire is kiterjed, és a Hezbollah tartotta magát az egyezményhez.

Arra a kérdésre, hogy ha az izraeli támadások folytatódnak, Irán visszalép-e az Egyesült Államokkal tervezett pakisztáni egyeztetésektől, Hatibzadeh kitérően úgy fogalmazott, hogy Teherán „az egész Közel-Kelet érdekeit helyezi előtérbe, és szoros figyelemmel követi, hogy a továbbiakban mi történik”.

A Hormuzi-szoros lezárására vonatkozó kérdésre Hatibzadeh azt mondta: a szoros teljes területe iráni és ománi felségterület, és nem számít nemzetközi vizeknek, így a nemzetközi tengerhajózási konvenciók sem vonatkoznak rá.

Az iráni külügyminiszter-helyettes szerint Modzstaba Hamenei legfőbb vallási és politikai vezető jó egészségnek örvend.

Modzstaba Hamenei apja, Ali Hamenei, Irán előző legfőbb vezetője egy légitámadásban életét vesztette, és korábbi meg nem erősített értesülések szerint a támadásban Modzstaba Hamenei is megsebesült.

Szakértők szerint jelenleg akár 800 hajó is vesztegelhet a térségben, rakománnyal megpakolva. Miközben az olajárak elkezdtek csökkenni, a világgazdaság szereplői feszülten figyelik a fejleményeket.
 

Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
A piacok mérsékelt hangulatromlással reagáltak arra, hogy a washingtoni és teheráni jelzések nyomán bejelentett kéthetes tűzszünet nem tűnik stabilnak. Szerdán még nagyot raliztak a részvénypiacok az amerikai-iráni megállapodás hírére, csütörtök reggel az európai tőzsdéken mérsékelt eséssel indult a nap, a befektetők egyre inkább a törékeny geopolitikai helyzetre fókuszálnak. A bizonytalanság középpontjában Libanon áll, Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat és Izraelt az izraeli támadások folytatása miatt. A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump világossá tette, az amerikai katonai jelenlét fennmarad a térségben egy végleges megállapodásig, és ismét nyomást gyakorolt Irán nukleáris programjára, valamint a Hormuzi-szoros megnyitására. A befektetői hangulat a tegnapi eufóriából óvatosságra váltott, a részvénypiacok Ázsiában mérsékelten estek, az olajárak kis mértékben emelkednek, miután Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával reagált az eseményekre.

The Israeli prime minister says talks will focus on "disarming Hezbollah", while Lebanon's health ministry says Israeli strikes killed 303 on Wednesday.

