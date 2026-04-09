ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.52
usd:
321.85
bux:
128030.58
2026. április 9. csütörtök Erhard
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Izraeli légibombák füstje száll fel a dél-libanoni Mardzsajun városánál levő Tajbeh faluból 2024. szeptember 23-án, amelynek hajnalán az izraeli hadsereg több hullámban légicsapásokat hajtott végre a palesztinokat támogató libanoni síita Hezbollah fegyveres szervezet fegyverraktárai és rakétakilövő állomásai ellen Nabatieh kormányzóságban.
Nyitókép: MTI/AP/Huszein Malla

Hogyan lesz ebből béke? Üzent a Hezbollah

Infostart / MTI

A Hezbollah libanoni síita milícia elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Izraellel, a bejrúti vezetésnek pedig tűzszünetet kell követelnie előfeltételként bármilyen további lépés előtt – jelentette ki csütörtökön Ali Fajjád, az Irán támogatta szervezethez köthető egyik parlamenti képviselő.

Fajjád nyilatkozatának előzménye, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette csütörtökön: kormánya a lehető leghamarabb közvetlen tárgyalásokat akar kezdeni Libanonnal, miközben azonban a harcok nem állnak le.

A libanoni politikus egyúttal hangsúlyozta: a bejrúti vezetés prioritásai közt kell lennie, hogy az izraeli csapatokat kivonják az ország egész területéről, valamint hogy az elmenekült emberek számára lehetővé tenni a visszatérést otthonukba.

A Hezbollah március 2-án Izrael elleni rakétatámadásaival Irán oldalán belépett a háborúba, amelyet az Egyesült Államok Izraellel közösen néhány nappal korábban indított el az Iszlám Köztársaság ellen. Ezt a libanoni vezetés elítélte, és olyan szigorú intézkedéseket hozott a milíciával szemben, amilyeneket korábban soha. Egyebek között betiltották a mozgalom mindenféle katonai tevékenységét, és kiutasították az országból iráni tanácsadóikat, a Forradalmi Gárda elitalakulat tagjait.

Izrael a Hezbollah március 2-i támadására válaszul visszatámadott és a két fél párharca azóta is tart. Izraelen azonban egyre nagyobb a nemzetközi nyomás, hogy állítsa le támadásait, egyrészt mert ezek súlyos pusztítást okoznak és sok halálos áldozattal járnak, másrészt Irán fenyegetése miatt, miszerint nem tárgyal az Egyesült Államokkal a konfliktus lezárásáról, ha Libanonban nem érvényes a tűzszünet.

Kezdőlap    Külföld    Hogyan lesz ebből béke? Üzent a Hezbollah

izrael

libanon

közel-kelet

tűzszünet

hezbollah

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Költöznek a támaszpontok? Trump csalódott a NATO-ban, és Németországot is büntetheti

A német kancellár az első európai vezető volt, aki közvetlenül az Irán elleni háború megindítása után Washingtonban tárgyalt az amerikai elnökkel. Friedrich Merz ugyancsak az elsők között volt, aki a kéthetes tűzszünet bejelentése után telefonon hívta fel Donald Trumpot. Ennek ellenére Németország állítólag egyike azon NATO-partnereknek, amelyben Trump elnök a leginkább csalódott.
VIDEÓ
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.10. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Besokallt Trumptól, rácsapja az ajtót az USA-ra legrégebbi szövetségese

Keir Starmer brit miniszterelnök az iráni háborút fordulópontnak nevezte az ország számára, amely az Egyesült Államokkal fennálló szövetségre is kihat. Egyúttal megígérte, hogy megerősíti Nagy-Britannia gazdaságát és haderejét az egyre „ingatagabb és veszélyesebb” világban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meddig érvényes a műszaki vizsga? A műszaki vizsga feltételei, menete, időpontfoglalás, ára és minden tudnivaló egy helyen

A gépjármű műszaki vizsga feltételei 2026-ban. Tudd meg, mi a teendő lejárt vizsga esetén, mitől lesz sikeres a műszaki vizsga, és hogyan kerüld el a buktatókat!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel to hold talks with Lebanon as Beirut attack death toll rises to at least 303

But Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says "there is no ceasefire" in Lebanon, and Israel will "continue to strike Hezbollah with force".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 9. 22:04
Költöznek a támaszpontok? Donald Trump csalódott a NATO-ban, és Németországot is büntetheti
2026. április 9. 21:49
Húsvéti fegyverszünetet jelentett be az orosz elnök
×
×