Hogyan lesz ebből béke? Üzent a Hezbollah

Fajjád nyilatkozatának előzménye, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette csütörtökön: kormánya a lehető leghamarabb közvetlen tárgyalásokat akar kezdeni Libanonnal, miközben azonban a harcok nem állnak le.

A libanoni politikus egyúttal hangsúlyozta: a bejrúti vezetés prioritásai közt kell lennie, hogy az izraeli csapatokat kivonják az ország egész területéről, valamint hogy az elmenekült emberek számára lehetővé tenni a visszatérést otthonukba.

A Hezbollah március 2-án Izrael elleni rakétatámadásaival Irán oldalán belépett a háborúba, amelyet az Egyesült Államok Izraellel közösen néhány nappal korábban indított el az Iszlám Köztársaság ellen. Ezt a libanoni vezetés elítélte, és olyan szigorú intézkedéseket hozott a milíciával szemben, amilyeneket korábban soha. Egyebek között betiltották a mozgalom mindenféle katonai tevékenységét, és kiutasították az országból iráni tanácsadóikat, a Forradalmi Gárda elitalakulat tagjait.

Izrael a Hezbollah március 2-i támadására válaszul visszatámadott és a két fél párharca azóta is tart. Izraelen azonban egyre nagyobb a nemzetközi nyomás, hogy állítsa le támadásait, egyrészt mert ezek súlyos pusztítást okoznak és sok halálos áldozattal járnak, másrészt Irán fenyegetése miatt, miszerint nem tárgyal az Egyesült Államokkal a konfliktus lezárásáról, ha Libanonban nem érvényes a tűzszünet.