ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.16
usd:
321.92
bux:
131159.95
2026. április 10. péntek Zsolt
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
BEIJING, CHINA - APRIL 10: Taiwan opposition party leader Cheng Li-wun, centre, of the Kuomintang (KMT) is surrounded by security as she leaves a press conference on April 10, 2026 in Beijing, China. Cheng Li-wun, who is on a six day visit to mainland China, met with Chinese President Xi Jinping on Friday. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
Áttörés Tajvannal? A kínai államfő fogadta a tajpeji ellenzék vezetőjét

Infostart / MTI

Tíz év után ismét magas szintű találkozót tartott a Kínai Kommunista Párt és a tajvani Kínai Nemzeti Párt (Kuomintang, KMT). Hszi Csin-ping kínai államfő pénteken Pekingben, a Nagy Népi Csarnokban fogadta a Cseng Li-vun vezette delegációt.

Hszi Csin-ping hangsúlyozta, hogy a találkozó fontos a kétoldalú kapcsolatok és a Tajvani-szoros két oldalán élők közötti viszony alakulása szempontjából.

Hozzátette: „a szoros két oldalán élők egy nemzethez tartoznak, és a békés fejlődés, valamint az együttműködés erősítése mindkét fél érdeke.”

A kínai elnök kijelentette, hogy Peking tovább erősítené a párbeszédet és az együttműködést a tajvani politikai és társadalmi szereplőkkel, valamint bővítené a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

Hszi Csin-ping a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit négy pontban foglalta össze, kiemelve a kölcsönös bizalom erősítését, a békés fejlődést, valamint a kapcsolatok és a gazdasági együttműködés bővítését.

Hszi Csin-ping hangsúlyozta, hogy a kapcsolatok alapja az "egy Kína" elv

elfogadásán alapuló, 1992-ben létrejött konszenzus, hozzátéve, hogy a Tajvani-szoros mindkét oldala egyetlen Kínához tartozik, és elutasít minden, Tajvan függetlenségét célzó törekvést, amely „veszélyezteti” a térség békéjét.

Cseng Li-vun kijelentette, hogy a Kuomintang továbbra is az 1992-es konszenzus mentén képzeli el a kapcsolatok fejlesztését, és támogatja az együttműködés erősítését, valamint a kétoldalú kapcsolatok békés fejlődését.

Kína továbbra is saját területének tekinti Tajvant, és nem tart fenn hivatalos kapcsolatot a jelenlegi tajvani vezetéssel.

A nyitóképen Cseng Li-vun tajvani ellenzéki vezető Pekingben egy sajtótájékoztató után.

Kezdőlap    Külföld    Áttörés Tajvannal? A kínai államfő fogadta a tajpeji ellenzék vezetőjét

kína

peking

tajvan

hszi csin-ping

kuomintang

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
elemzők az Arénában

A vasárnapi választás esélyeit, a kis és a nagy pártok várható lehetőségeit, a vasárnap esti eredmény egyértelműségének esélyét boncolgatta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel

Kéréssel fordult minden választópolgárhoz a köztársasági elnök

231 ezer levélszavazatot már leadtak az országgyűlési választásokra

Már most látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen az is elhangzott: nehéz hónapok várnak Ukrajnára, mert Amerika egyre kevésbé foglalkozik a térséggel.
VIDEÓ
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.10. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Iráni tárgyalás és vasárnapi választások – erre figyel most a forint

A forint a tűzszünet hírére visszatért az iráni háború kitörése előtti szintekre, és azóta a fegyvernyugvással kapcsolatos bizonytalanság ellenére is tartja magát az árfolyam. A mai napon a hírek szerint az USA tárgyalni fog Iránnal Pakisztánban, a tárgyalás körülményeivel kapcsolatban azonban nagy a bizonytalanság. Mindeközben itthon már mindenki a vasárnapi választásokra figyel, így a piacot egyre inkább a választás kimenetelére való spekuláció is mozgatja.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiszivárogtak részletek a pakisztáni tűzszüneti tárgyalás előtt: iszonyat távol vannak a felek álláspontjai, Trump nem lehet boldog

Pakisztán az iszlám világ egyetlen atomhatalmaként szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, Iránnal és az öböl menti arab államokkal is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lebanon will only take part in talks with Israel if ceasefire already in place, official tells BBC

There has been confusion over whether the US-Iran ceasefire covers Lebanon, with mediator Pakistan saying it does and both the US and Israel saying it does not.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 10. 13:44
Amerikai tévében lepte meg a világot a kubai elnök
2026. április 10. 13:13
Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátság kőolajvezeték megjavítására
×
×