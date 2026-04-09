Digitalizálják a forgalmi engedélyt: megszavazta az Európai Parlament

Szerdán elsöprő többséggel elfogadta az Európai Parlament közlekedési bizottsága a a gépjármű-nyilvántartási okmányok uniós szabályainak felülvizsgálatát – számolt be róla hivatalos oldalán az EP.

Ennek értelmében bevezetik a digitális járműnyilvántartási igazolást. Az új szabályok alapján a bevezetést követően 3 éven belül a digitális forgalmi engedély válik az elsődleges okmánnyá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megszűnik a hagyományos, papíralapú dokumentum: továbbra is megmarad azok számára, akik korlátozottan férnek hozzá a digitális eszközökhöz vagy azok használata nehézséget okoz számukra.

Az adminisztráció is leegyszerűsödik azzal, hogy digitálisan rögzítik az adatokat. Így ha egy autót eladnak vagy forgalomba helyeznek egy másik tagállamban, gyorsabban és könnyebben lehet majd hozzáférni az adatokhoz. A rendelet célja az autókkal kapcsolatos visszaélések számának csökkentése.

A tagállamoknak meg kell nyitniuk egymás előtt a járműnyilvántartásaikat, és kötelezően meg kell osztaniuk a műszaki vizsgák eredményeit és a kilométeróra állását.

Ezzel jóval nehezebb lesz eltitkolni egy autó valódi állapotát vagy visszatekerni a kilométerórát a határon túli értékesítés során.

A rendőrségeknek és a műszaki ellenőröknek hozzáférése lesz a legfrissebb adatokhoz, így azonnal fény derül rá, ha egy autó forgalmi engedélyét korábban bevonták, vagy nem felelt meg az ellenőrzésen.

A jogszabály még nem végleges, a képviselők arról is döntöttek, hogy tárgyalásokat kezdenek a tagállamokkal erről, ehhez viszont szükséges a parlament teljes testületének jóváhagyása is.