2026. április 7. kedd
Kanye West Grammy-díjas amerikai rapzenész érkezik a New York-i Trump-torony előcsarnokába 2016. december 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA pool/John Taggart

Az antiszemita rappert nem engedik be Nagy-Britanniába

Infostart / MTI

A brit kormány megtagadta a beutazási engedélyt Kanye West amerikai rappertől, aki antiszemita megnyilvánulásaival, illetve Adolf Hitler egykori náci diktátort és a nácizmust dicsőítő számaival hosszú évek óta súlyos botrányokat kavar. Az intézkedés keddi bejelentése után törölték azt a londoni zenei fesztivált, amelyen az énekes fellépett volna.

A londoni belügyminisztérium kedden közölte a BBC brit közszolgálati médiatársasággal, hogy a Ye nevet is használó énekes a nem vízumkötelezett külföldi állampolgárok számára bevezetett brit elektronikus beutazási engedélyért (Electronic Travel Authorisation ETA) folyamodott, ezt azonban a tárca elutasította.

A hivatalos indoklás szerint Kanye West nagy-britanniai beutazása nem szolgálná a közjót.

West a Wireless Festival nevű londoni zenei rendezvényen vett volna részt.

A fesztivál promóciós cége, a Festival Republic az énekes ETA-kérelmének visszautasításáról szóló minisztériumi bejelentés után közölte, hogy törölte a júliusra tervezett rendezvényt, és a belépők árát visszatéríti a jegytulajdonosoknak.

A cég közleménye szerint az antiszemitizmus minden formája visszataszító, és a Festival Republic elismeri azokat a "valós és személyes hatásokat", amelyeket ezek a megnyilvánulások okoztak.

A szervező vállalat közölte ugyanakkor azt is, hogy előzetesen "számos érintettel" konzultált Ye meghívásának ügyében, és e konzultációk során "senki nem adott hangot aggályainak".

Kanye West meghívását mindazonáltal az utóbbi hetekben számos emberi jogi és zsidó szervezet éles hangú nyilatkozatokban bírálta, a Festival Republic azonban nem mondta le a rapper fellépését.

Melvin Benn, a cég vezérigazgatója a BBC rádió keddi hírműsorának nyilatkozva - még a beutazási engedély megtagadásáról szóló belügyminisztériumi bejelentés előtt - "visszataszítónak" és "gusztustalannak" nevezte az énekes korábbi megnyilvánulásait, de hangsúlyozta, hogy ezekben része lehetett West "diagnosztizált mentálhigiénés problémáinak" is.

Benn szerint az ilyen mentális problémák "nem múlnak el egyik napról a másikra".

A 300 ezres brit zsidóság legnagyobb érdekképviseleti szervezete, a Board of Deputies of British Jews ugyanakkor keddi nyilatkozatában hangsúlyozta: egy éve sincs, hogy megjelent az amerikai énekes Heil Hitler című száma, amely "három évi elborzasztó antiszemita megnyilvánulássorozat betetőzése volt".

Kanye West kedden - ugyancsak a beutazási engedélyének megtagadásáról szóló döntés előtt - nyilatkozatban közölte: találkozni kíván a brit zsidóság képviselőivel, hogy "kölcsönösen" meghallgathassák egymás érveit.

A Board of Deputies of British Jews nem zárkózott el a találkozó elől, de ehhez azt a feltételt szabta, hogy Kanye West mondja le részvételét a Wireless Festivalon.

A találkozó lehetősége és oka azonban a londoni belügyminisztérium keddi döntése nyomán megszűnt.

Kanye West a Wireless Festival mindhárom napján fellépett volna, de a rendezvény két főszponzora, a Pepsi amerikai üdítőital-konglomerátum és a Diageo brit szeszesitalgyártó óriásvállalat a napokban bejelentette, hogy a rapper részvétele miatt visszalép a fesztivál finanszírozásától.

West meghívását éles hangú nyilatkozatban bírálta Keir Starmer brit miniszterelnök is.

Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű
Videó, nagygyűlés

Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű
A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartottak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, aki után J. D. Vance amerikai alelnök is felszólalt.
 

J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát”

Itt nézheti vissza Orbán Viktor és J. D. Vance beszédét – budapesti nagygyűlés

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja a választásokon

„Amerika velünk!” – üzent Orbán Viktor J. D. Vance alelnökkel való találkozója után – videó

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Szijjártó Péter: „új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között”

Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Meglepetés a Richtertől: extra osztalék jön

Meglepetés a Richtertől: extra osztalék jön

Közzétette az április végére meghirdetett éves rendes közgyűlésének előreterjesztéseit a Richter, amelyből kiderül, hogy mennyi osztalékot fizet a vállalat: a részvényenkénti osztalék jelentősen emelkedik a tavalyihoz képest és extra osztalékot is javasol az igazgatóság.

Lemészárolja a PSG Szoboszlaiékat a BL-ben? Nem várt helyről érkezett jóslat a BL-meccs előtt

Lemészárolja a PSG Szoboszlaiékat a BL-ben? Nem várt helyről érkezett jóslat a BL-meccs előtt

Christophe Dugarry, a francia válogatott egykori csatára nem sok esélyt ad a Liverpoolnak a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben.

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

