Az antiszemita rappert nem engedik be Nagy-Britanniába

A londoni belügyminisztérium kedden közölte a BBC brit közszolgálati médiatársasággal, hogy a Ye nevet is használó énekes a nem vízumkötelezett külföldi állampolgárok számára bevezetett brit elektronikus beutazási engedélyért (Electronic Travel Authorisation ETA) folyamodott, ezt azonban a tárca elutasította.

A hivatalos indoklás szerint Kanye West nagy-britanniai beutazása nem szolgálná a közjót.

West a Wireless Festival nevű londoni zenei rendezvényen vett volna részt.

A fesztivál promóciós cége, a Festival Republic az énekes ETA-kérelmének visszautasításáról szóló minisztériumi bejelentés után közölte, hogy törölte a júliusra tervezett rendezvényt, és a belépők árát visszatéríti a jegytulajdonosoknak.

A cég közleménye szerint az antiszemitizmus minden formája visszataszító, és a Festival Republic elismeri azokat a "valós és személyes hatásokat", amelyeket ezek a megnyilvánulások okoztak.

A szervező vállalat közölte ugyanakkor azt is, hogy előzetesen "számos érintettel" konzultált Ye meghívásának ügyében, és e konzultációk során "senki nem adott hangot aggályainak".

Kanye West meghívását mindazonáltal az utóbbi hetekben számos emberi jogi és zsidó szervezet éles hangú nyilatkozatokban bírálta, a Festival Republic azonban nem mondta le a rapper fellépését.

Melvin Benn, a cég vezérigazgatója a BBC rádió keddi hírműsorának nyilatkozva - még a beutazási engedély megtagadásáról szóló belügyminisztériumi bejelentés előtt - "visszataszítónak" és "gusztustalannak" nevezte az énekes korábbi megnyilvánulásait, de hangsúlyozta, hogy ezekben része lehetett West "diagnosztizált mentálhigiénés problémáinak" is.

Benn szerint az ilyen mentális problémák "nem múlnak el egyik napról a másikra".

A 300 ezres brit zsidóság legnagyobb érdekképviseleti szervezete, a Board of Deputies of British Jews ugyanakkor keddi nyilatkozatában hangsúlyozta: egy éve sincs, hogy megjelent az amerikai énekes Heil Hitler című száma, amely "három évi elborzasztó antiszemita megnyilvánulássorozat betetőzése volt".

Kanye West kedden - ugyancsak a beutazási engedélyének megtagadásáról szóló döntés előtt - nyilatkozatban közölte: találkozni kíván a brit zsidóság képviselőivel, hogy "kölcsönösen" meghallgathassák egymás érveit.

A Board of Deputies of British Jews nem zárkózott el a találkozó elől, de ehhez azt a feltételt szabta, hogy Kanye West mondja le részvételét a Wireless Festivalon.

A találkozó lehetősége és oka azonban a londoni belügyminisztérium keddi döntése nyomán megszűnt.

Kanye West a Wireless Festival mindhárom napján fellépett volna, de a rendezvény két főszponzora, a Pepsi amerikai üdítőital-konglomerátum és a Diageo brit szeszesitalgyártó óriásvállalat a napokban bejelentette, hogy a rapper részvétele miatt visszalép a fesztivál finanszírozásától.

West meghívását éles hangú nyilatkozatban bírálta Keir Starmer brit miniszterelnök is.