2026. április 6. hétfő
Tizedik kiadásához érkezett hétfőn a Carbonara Day elnevezésű világnap, amely a carbonara módra elkészített tésztát ünnepli hétfőn Olaszország, és főleg Róma város éttermeiben.
Amerikai legenda vagy római hagyomány? Totti is beállt a tésztaszentek sorába

Tizedik kiadásához érkezett hétfőn a Carbonara Day elnevezésű világnap, amely a carbonara módra elkészített tésztát ünnepli hétfőn Olaszország, és főleg Róma város éttermeiben.

A carbonarának szentelt nap a Nemzetközi Tészta Szervezet (IPO) és az Élelmiszertermékek Olasz Uniója kezdeményezésére 2016. április 6-án született.

Az olasz konyhát védelmező két intézmény egy francia internetes oldalon megjelent videóra reagált, amelyben a carbonarát tejszínnel és hagymával készítették el.

Válaszként az olasz fél közölte a carbonara hivatalosnak kikiáltott receptjét az összetevőkkel és az elkészítési móddal, és bevezette a tésztának dedikált napot, amelyet azóta minden évben megrendeznek.

Az Olaszországban és a világ más tájain csatlakozó éttermek a világnapon a saját carbonara változatukat készíthetik el, természetesen a tíz évvel ezelőtt megszabott szabályok szerint, amelyek szigorúan a tokaszalonna és a pecorino nevű juhsajt használatát írják elő. A szervezők a közösségi oldalakon kérik az elkészített carbonarák megosztását.

Valójában a carbonara módra készített tészta receptjét először 1954-ben a Cucina Italiana (Olasz Konyha) lap közölte, amelyben teljesen más alapanyagok szerepeltek.

Abban sincsen egyetértés, hogy a carbonara, ahogyan Róma városában állítják, tényleg az olasz főváros eredeti ételének számít-e.

Alberto Grandi a pármai egyetem táplálkozástörténettel foglalkozó professzora szerint a carbonarát az amerikaiak „találták fel”:

a Rómában a második világháborúban szolgáló amerikai katonák tették rá a tésztára a bacon-szalonnát és a tojást.

A feltételezést később ugyanannak az egyetemnek a kutatói cáfolták a De Koerier holland nyelvű indonéziai újság 1939-es cikkére hivatkozva, amely a carbonara módra készített spagettit ajánlotta az olvasóknak a római Trastevere-negyed Alfredo nevű vendéglőjében.

Róma összes éttermében a mai napig saját receptre esküsznek, amelyet a családok generációról generációra adtak át. Így például az egyik helyen hosszú tésztával, máshol röviddel készítik el.

Az Élelmiszertermékek Olasz Uniója felmérése szerint minden harmadik olasz megünnepli a carbonarának dedikált napot, az olaszok 96 százaléka szereti ezt a tésztaételt, 46 százaléknak a kedvence, és 66 százalék azt gondolja, hogy a legjobb carbonarát Rómában lehet enni.

A tizedik világnapra többek között Francesco Tottit az AS Roma labdarúgócsapat volt játékosát kérték fel a carbonara reklámozására.

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Kinyitott a tőzsde Amerikában: minden tekintet Trumpra szegeződik

Az amerikai tőzsdék alig mozdultak hétfőn, miután a befektetők az iráni háború lehetséges tűzszünetével kapcsolatos, egymásnak ellentmondó jelzéseket mérlegelték. A Cnbc tudósítása szerint a múlt héten az olajárak emelkedtek, a piacok pedig egyértelműen Donald Trump keddi ultimátuma előtt igyekeztek pozíciót fogni. A hétfői kereskedési nap első felében pozitív hangulat uralkodik a tengerentúlon, a fő indexek enyhe emelkedésben vannak.

Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk

Mit teszünk az asztalra húsvétkor? Mire költünk kevesebbet? És mi az, amin még az infláció mellett sem spórolunk? Mutatjuk!

Watch as Artemis astronauts travel further from Earth than any humans before

The four astronauts will beat a previous record of 248,655 miles set in 1970, as they travel on a looping path around the far side of the Moon.

