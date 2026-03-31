ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.76
usd:
336.57
bux:
121476.13
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Delta Air Lines légitársaság egyik A330-as repülőgépe.
Nyitókép: Unsplash

Felszállás közben kigyulladt a Delta Air Lines gépének hajtóműve – videó

Infostart

Mivel az incidens éjszaka történt, így igazán látványos videók is készültek a lángcsóvákat pöfékelő sugárhajtóműről.

Nem sokkal a felszállás után kénytelen volt visszatérni Brazíliába a Delta Air Lines Egyesült Államokba tartó DL104-es járata, miután kigyulladt a bal oldali hajtóműve – írja az Interesting Engineering beszámolója nyomán a 24.hu.

Az incidenst több szemtanú is videóra vette, ezeken jól hallani az utasokon eluralkodó pánikot:

Az érintett gép egy 20 éve repülő Airbus A330-300-as volt, a kigyulladt hajtómű pedig egy Pratt & Whitney PW4168A. Az adatok szerint a pilóták körülbelül 1200 méteres magasságban állították le az emelkedést, majd megkezdték a visszatérést a repülőtérre. A gép végül biztonságosan landolt, helyi idő szerint 23:59 perckor, 10 perccel a felszállás megkezdése után.

A repülőgépen 272 utas és a 14 fős személyzet tartózkodott, a landoláskor a repülőtér mentő és tűzoltó egységei már a futópálya közelében várakoztak. Az utasokat buszokkal szállították vissza a terminálra. A hajtóműből több törmelék is a földre hullott, ami a környéken egy kisebb bozóttüzet eredményezett. A repülőtér tűzoltói gyorsan megfékezték a lángokat. Sérülésről nem érkezett hír.

Az esetet egy kamera kívülről is rögzítette:

A Delta műszaki hibának tulajdonította a történteket, de további technikai részleteket nem közölt. A brazil hatóságok a légitársaság szakembereivel és a repülőgép gyártójával együtt vizsgálják ki az esetet.

Kezdőlap    Külföld    Felszállás közben kigyulladt a Delta Air Lines gépének hajtóműve – videó

egyesült államok

repülőgép

brazília

kigyulladt

hajtómű

visszafordult

delta air lines

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

Nézőpont: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Lehallgatták Szijjártó Pétert, a miniszter reagált a hangfelvételre

Magas részvétel várható a választáson, de más is döntő lesz a Republikon Intézet szerint

VIDEÓ
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas a mozgolódás: ide költözne a világ legnagyobb vagyonkezelője

Hatalmas a mozgolódás: ide költözne a világ legnagyobb vagyonkezelője

A világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock új londoni központot keres és a lehetséges jelöltek között szerepel a HSBC felhőkarcolója is - írta meg a Financial Times. A vállalat mintegy 56 ezer négyzetméteres irodaterületet igényel, az elmúlt hónapokban több helyszínt is megvizsgált. Ezek közé tartozik a 8 Canada Square épülete is, amelyet a HSBC idén hagy majd el, amikor átköltözik a belvárosba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jó hír az autósoknak: csökkent a kötelező biztosítás díja, de nem mindenki örülhet egyformán

Jó hír az autósoknak: csökkent a kötelező biztosítás díja, de nem mindenki örülhet egyformán

A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak átlagdíjai országosan 1,7 százalékkal csökkentek a negyedik negyedévben éves alapon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Burned Kuwaiti oil tanker pictured off Dubai coast after Iran reportedly hit vessel

Burned Kuwaiti oil tanker pictured off Dubai coast after Iran reportedly hit vessel

Meanwhile, Iran's internet blackout has now entered its 32nd day, with most users cut off from the outside world.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 31. 12:46
Orbán Viktor: Magyarországnak a saját érdekeit kell követnie
2026. március 31. 12:34
Kórházban ápolják az első, H9N2 madárinfluenzával megfertőződött európai embert
×
×