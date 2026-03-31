Felszállás közben kigyulladt a Delta Air Lines gépének hajtóműve – videó

Nem sokkal a felszállás után kénytelen volt visszatérni Brazíliába a Delta Air Lines Egyesült Államokba tartó DL104-es járata, miután kigyulladt a bal oldali hajtóműve – írja az Interesting Engineering beszámolója nyomán a 24.hu.
Az incidenst több szemtanú is videóra vette, ezeken jól hallani az utasokon eluralkodó pánikot:
? What We Know: Passengers freaked out after seeing the flashes and sparks from an engine failure onboard a Delta Air Lines Airbus flying to Atlanta. The plane was forced to return to São Paulo.
No injuries.
Az érintett gép egy 20 éve repülő Airbus A330-300-as volt, a kigyulladt hajtómű pedig egy Pratt & Whitney PW4168A. Az adatok szerint a pilóták körülbelül 1200 méteres magasságban állították le az emelkedést, majd megkezdték a visszatérést a repülőtérre. A gép végül biztonságosan landolt, helyi idő szerint 23:59 perckor, 10 perccel a felszállás megkezdése után.
A repülőgépen 272 utas és a 14 fős személyzet tartózkodott, a landoláskor a repülőtér mentő és tűzoltó egységei már a futópálya közelében várakoztak. Az utasokat buszokkal szállították vissza a terminálra. A hajtóműből több törmelék is a földre hullott, ami a környéken egy kisebb bozóttüzet eredményezett. A repülőtér tűzoltói gyorsan megfékezték a lángokat. Sérülésről nem érkezett hír.
A Delta műszaki hibának tulajdonította a történteket, de további technikai részleteket nem közölt. A brazil hatóságok a légitársaság szakembereivel és a repülőgép gyártójával együtt vizsgálják ki az esetet.