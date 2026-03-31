Felszállás közben kigyulladt a Delta Air Lines gépének hajtóműve – videó

Nem sokkal a felszállás után kénytelen volt visszatérni Brazíliába a Delta Air Lines Egyesült Államokba tartó DL104-es járata, miután kigyulladt a bal oldali hajtóműve – írja az Interesting Engineering beszámolója nyomán a 24.hu.

Az incidenst több szemtanú is videóra vette, ezeken jól hallani az utasokon eluralkodó pánikot:

DisasterVision: Engine Failure After Liftoff!

? What We Know: Passengers freaked out after seeing the flashes and sparks from an engine failure onboard a Delta Air Lines Airbus flying to Atlanta. The plane was forced to return to São Paulo.

No injuries.

What would you do? pic.twitter.com/RCqAf1GJ9H — John Cremeans (@JohnCremeansX) March 30, 2026

Az érintett gép egy 20 éve repülő Airbus A330-300-as volt, a kigyulladt hajtómű pedig egy Pratt & Whitney PW4168A. Az adatok szerint a pilóták körülbelül 1200 méteres magasságban állították le az emelkedést, majd megkezdték a visszatérést a repülőtérre. A gép végül biztonságosan landolt, helyi idő szerint 23:59 perckor, 10 perccel a felszállás megkezdése után.

A repülőgépen 272 utas és a 14 fős személyzet tartózkodott, a landoláskor a repülőtér mentő és tűzoltó egységei már a futópálya közelében várakoztak. Az utasokat buszokkal szállították vissza a terminálra. A hajtóműből több törmelék is a földre hullott, ami a környéken egy kisebb bozóttüzet eredményezett. A repülőtér tűzoltói gyorsan megfékezték a lángokat. Sérülésről nem érkezett hír.

Az esetet egy kamera kívülről is rögzítette:

Delta Air Lines Flight DL104 from São Paulo/Guarulhos to Atlanta last night.... shortly after takeoff, the left engine caught fire with loud explosions and visible flames.

Passengers described the tension during the climb, but the crew acted fast, declared an emergency, and… pic.twitter.com/v4Fad8Kxkd — Fahad Naim (@Fahadnaimb) March 30, 2026

A Delta műszaki hibának tulajdonította a történteket, de további technikai részleteket nem közölt. A brazil hatóságok a légitársaság szakembereivel és a repülőgép gyártójával együtt vizsgálják ki az esetet.