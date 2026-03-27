Már minden NATO-tagállam elérte a 2 százalékos célt

Mark Rutte, a NATO főtitkára bejelentette, hogy a tagállamok jelentős előrelépést tettek a védelmi beruházások terén, a NATO erősebb, mint valaha.

2025-ben először érte el minden szövetséges a 2014-ben elfogadott célt, miszerint GDP-jének legalább 2 százalékát védelemre fordítja. Sokan ráadásul ennél is tovább mentek, valójában 20 százalékkal növekedtek Európa és Kanada védelmi kiadásai tavaly 2024-hez képest – ismertette a főtitkár.

Magyarország egyébként már 2024-ben teljesítette a 2 százalékos elvárást. Mark Rutte azt is elmondta, hogy a jelenlegi amerikai kormányzatnak nagy szerepe volt abban, hogy a NATO 2025 végére már elérte a 2 százalékos célt. Belgium, Kanada, Olaszország és Spanyolország is messze volt ettől a határtól, de mostanra mindannyian elérték, amely több milliárd eurót illetve dollárt jelentett. Gazdasági teljesítményéhez képest a NATO-tagok közül tavaly Lengyelország költötte a legtöbbet, GDP-je 4,3 százalékát védelemre, ezzel az Egyesült Államokat is megelőzte.