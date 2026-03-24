Infostart.hu
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Az ukrán hadsereg 14. ember nélküli légi rendszerek önálló ezredének katonája nagy hatótávolságú An-196 Ljutyij drónt készít elõ bevetésre egy nem megnevezett ukrajnai területen 2025. október 14-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Ismét ukrán drón zuhant le egy NATO-ország területén

Infostart / MTI

Ukrajnából érkezett és Oroszország felé tartott az a katonai drón, amely hétfőn lezuhant Litvániában – jelentette be kedden Inga Ruginiene litván kormányfő.

Robertas Kaunas nemzetvédelmi miniszter keddi sajtóértekezletén a titkosszolgálatok által összegyűjtött információkra hivatkozva megerősítette a hírt.

A litván hadsereg hétfőn jelezte, hogy egy feltételezett drón behatolt az ország légterébe, majd egy befagyott tóba zuhant, mintegy 20 kilométerre a fehérorosz határtól.

„Ez nem helyi incidens, hanem egy szélesebb biztonsági összkép része. Oroszország Ukrajna elleni agressziója az egész régió számára is kockázatokat jelent” – mondta Inga Ruginiene egy hétfői sajtótájékoztatón.

Litvánia tavaly az ország légvédelmének megerősítését kérte a NATO-tól, miután júliusban kétszer is Fehéroroszországból érkező katonai drónok szálltak le területén. A litván hírszerzés a hónap elején közölte, hogy egyik drón sem szándékosan lépett be Litvánia légterébe.

Az incidens hétfőre virradóra történt. Helyi lakosok arról számoltak be, hogy hallották egy repülő tárgy hangját, amely később lezuhant és felrobbant. A katonai radarok nem érzékelték. Feltételezések szerint azért nem, mert a drón legfeljebb 300 méter magasan repült.

Nyitókép: Az ukrán hadsereg 14. ember nélküli légi rendszerek önálló ezredének katonája nagy hatótávolságú An-196 Ljutyij drónt készít elő bevetésre egy nem megnevezett ukrajnai területen, 2025. októberében.

Varju László: Paks II-t nem szabad megépíteni, az eurót be kell vezetni

Varju László: Paks II-t nem szabad megépíteni, az eurót be kell vezetni

A választásig hátralévő időre sorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait a napi ügyek mellett külpolitikai és gazdasági elképzeléseikről is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk elfogadta a meghívást. A Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel. Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje és képviselője pártja gazdasági elképzeléseiről beszélt az Aréna című műsorban.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Kedden is folytatódnak az amerikai és izraeli támadások Irán (és Libanon) ellen, miközben Irán is folytatja csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Kedden kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután egy hete egy légicsapásban életét vesztette Ali Laridzsáni: az új főnök, Mohammad Bagher Zolghadr korábban az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka volt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Durva balhé tört ki a válogatottnál: klubedzőnek ment neki a szövetségi kapitány, ebből mi lesz?

Durva balhé tört ki a válogatottnál: klubedzőnek ment neki a szövetségi kapitány, ebből mi lesz?

Barbarez szerint Cooper szándékosan mellőzi a bosnyák Benjamin Tahirovicot a klubcsapatban, hogy ezzel gyengítse a válogatottat a vb-pótselejtező előtt

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

Meanwhile, Bahrain says an Iranian missile has hit a military base in the west of the country - a senior Gulf official calls it a "dangerous escalation".

