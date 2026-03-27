Az európai NATO szövetségeseket bírálta az amerikai külügyminiszter

A külügyminiszter megismételte, hogy az Egyesült Államok nem kapott pozitív válaszokat azoktól a NATO-szövetségesektől, akik az Egyesült Államok segítségét elvárják. Állandóan segítséget kérnek egy háborúhoz, és többet segítettünk bármely más országnál a világon. Egy háborúban, ami egy másik földrészen zajlik – fogalmazott újságírók kérdéseire válaszolva.

Donald Trump elnök korábbi szavaira utalva, a külügyminiszter hangsúlyozta, hogy több olyan vezető volt Európában, aki úgy nyilatkozott, hogy az iráni konfliktus nem Európa háborúja. „Az ukrajnai pedig nem Amerika háborúja, és mégis többel járultunk hozzá ahhoz a harchoz, mint bármely más ország a világon" – húzta alá Marco Rubio.

A külügyminiszter úgy vélte, hogy az Iránnal zajló kommunikáció előrelépést hozott.

Szerinte ezt jelezi, hogy az elmúlt napokban növekvő mennyiségű energiahordozó jutott át a Hormuzi-szoroson. Egyben beszámolt arról, hogy Irán képviselőivel nem zajlanak közvetlen tárgyalások, hanem közvetítő országokon keresztül zajlik a kapcsolattartás.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok milyen segítségre számít a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának helyreállításához, Marco Rubio kijelentette, hogy nem az Egyesült Államoknak van szüksége segítségre az útvonal megnyitásához, ugyanis a Hormuzi-szoroson keresztül szállított energiahordozók nagyon csekély hányada jut az Egyesült Államokba. Az érintetteknek kell fellépniük és kezelniük a helyzetet - hangoztatta.