2026. március 27. péntek Hajnalka
Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtóértekezletet tart az ukrajnai háború rendezését szolgáló amerikai béketervrõl tartott amerikai-ukrán találkozó után az Egyesült Államok genfi állandó képviseletén 2025. november 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA-KEYSTONE/Martial Trezzini

Az európai NATO szövetségeseket bírálta az amerikai külügyminiszter

Infostart / MTI

Az ukrajnai nem Amerika háborúja, mégis segítséget nyújtott – jelentette ki Marco Rubio, az Egyesül Államok külügyminisztere csütörtökön, mielőtt elutazott a G7-csoport külügyminisztereinek franciaországi találkozójára.

A külügyminiszter megismételte, hogy az Egyesült Államok nem kapott pozitív válaszokat azoktól a NATO-szövetségesektől, akik az Egyesült Államok segítségét elvárják. Állandóan segítséget kérnek egy háborúhoz, és többet segítettünk bármely más országnál a világon. Egy háborúban, ami egy másik földrészen zajlik – fogalmazott újságírók kérdéseire válaszolva.

Donald Trump elnök korábbi szavaira utalva, a külügyminiszter hangsúlyozta, hogy több olyan vezető volt Európában, aki úgy nyilatkozott, hogy az iráni konfliktus nem Európa háborúja. „Az ukrajnai pedig nem Amerika háborúja, és mégis többel járultunk hozzá ahhoz a harchoz, mint bármely más ország a világon" – húzta alá Marco Rubio.

A külügyminiszter úgy vélte, hogy az Iránnal zajló kommunikáció előrelépést hozott.

Szerinte ezt jelezi, hogy az elmúlt napokban növekvő mennyiségű energiahordozó jutott át a Hormuzi-szoroson. Egyben beszámolt arról, hogy Irán képviselőivel nem zajlanak közvetlen tárgyalások, hanem közvetítő országokon keresztül zajlik a kapcsolattartás.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok milyen segítségre számít a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának helyreállításához, Marco Rubio kijelentette, hogy nem az Egyesült Államoknak van szüksége segítségre az útvonal megnyitásához, ugyanis a Hormuzi-szoroson keresztül szállított energiahordozók nagyon csekély hányada jut az Egyesült Államokba. Az érintetteknek kell fellépniük és kezelniük a helyzetet - hangoztatta.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Rángatják a forintot pénteken is, feszültek a piacok

Péntek reggel is a háborús kockázatokból, az energiaárakból és a kamatvárakozások átárazódásából összeálló nemzetközi környezet mozgatja a devizapiacokat. A befektetők most azt mérlegelik, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása mennyiben erősíti tovább a dollárt, milyen pályára kényszerítheti a jegybankokat, és ez mekkora nyomást helyezhet az euróra, a jenre és a forintra.

Ráébredtek a kőkemény igazságra a magyar fiatalok: tömegével teszik ide a pénzüket, jó lóra tesznek?

Az öngondoskodási piacot átalakító új szabályok nagymértékben növelték a termékek rugalmasságát.

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

