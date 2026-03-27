ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.01
usd:
336.24
bux:
0
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A brit kormányfői hivatal által 2025. szeptember 21-én közreadott képen Keir Starmer brit munkáspárti miniszterelnök videóüzenetet vesz fel Londonban szeptember 19-én, a Gázai övezetben végzett izraeli katonai műveletek kezdetének második évfordulója előtt két héttel. Starmer a szeptember 21-én sugárzott beszédében bejelentette, hogy Nagy-Britannia elismeri a palesztin államiságot.
Nyitókép: MTI/EPA/Brit kormányfői hivatal/Lauren Hurley

Fontos dologra figyelmeztetett a brit kormányfő

Infostart / MTI

Keir Starmer arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti háború közepette sem szabad megfeledkezni az Oroszország jelentette növekvő fenyegetésről . - jelentette ki brit miniszterelnök a Közös Expedíciós Haderő (JEF) észak-európai katonai szerveződés vezérkari főnökeinek helsinki csúcstalálkozóján.

A brit miniszterelnök kormányfő a Közös Expedíciós Haderő (JEF) észak-európai katonai szerveződés vezérkari főnökeinek helsinki csúcstalálkozóján azt mondta: jelenleg két fronton zajlik a háború, az ukrajnai háború és az iráni konfliktus egyszerre határozza meg Európa biztonsági környezetét, a fókusz azonban továbbra is az Ukrajna elleni orosz agresszión van. Az Oroszország jelentette fenyegetés északon és keleten nem szűnt meg, sőt, tovább nőtt - mutatott rá.

Starmer csütörtökön engedélyezte, hogy brit erők feltartóztassák és átvizsgálják az orosz árnyékflottához tartozó hajókat. Ezek a hajók a szankciókat megkerülve, többnyire olajat szállítanak, gyakran más országok zászlaja alatt. A hajók feltartóztatását és ellenőrzését brit kommandós egységek végzik majd, hogy

ezzel is növeljék a nyomást az illegális orosz olajexportra.

A csúcstalálkozón a felek a védelmi kiadások növeléséről és a katonai képességek erősítéséről is tárgyalnak - tudatta a miniszterelnök. Bejelentette továbbá, hogy az ukrán haditengerészet ősszel először vesz részt a JEF hadgyakorlatán, valamint méltatta Ukrajna "páratlan" képességeit a drónok elleni védekezésben.

Az úgynevezett orosz árnyékflotta több mint ezer, jellemzően elöregedett tartályhajóból áll, amelyek a nyugati szankciók kijátszására szolgálnak. A brit erők már több éve részt vesznek az ilyen hajók nyomon követésében és más országok műveleteinek támogatásában.

Januárban Nagy-Britannia amerikai együttműködéssel segített a Marinera olajszállító hajó elfogásában az Atlanti-óceánon. Később a brit haditengerészet Dagger járőrhajója a franciákkal közösen vett részt egy másik szankcionált hajó elfogásában a Földközi-tengeren, a Gibraltári-szoros térségében,

a közelmúltban pedig a franciák brit támogatással fogták el a Deyna tartályhajót.

A JEF egy Nagy-Britannia vezette, tíz észak-európai országból álló katonai együttműködés, amelynek célja az orosz fenyegetéssel szembeni gyors és összehangolt fellépés. A szerveződés további tagjai Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Hollandia, Norvégia és Svédország.

Kezdőlap    Külföld    Fontos dologra figyelmeztetett a brit kormányfő

oroszország

keir starmer

atomfegyverek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után
Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Esés az amerikai tőzsdéken - Hogy nyithat Európa?

Esés az amerikai tőzsdéken - Hogy nyithat Európa?

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel Ázsiában azonban felemás a hangulat, az európai határidős indexek pedig kis emelkedéseket vetítenek előre a nyitásra. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, a tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, viszont Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Az olajár kissé esik ma reggel, míg a nemesfémek emelkednek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos bejelentés jött a 2026-os nyugdíjakról: változtak a számok, Orbán Viktor írta alá

Nagyon fontos bejelentés jött a 2026-os nyugdíjakról: változtak a számok, Orbán Viktor írta alá

Hivatalossá vált a 2026-os nyugdíjak számításának módja: a kormány döntése alapján 9 százalékkal emelkednek az úgynevezett valorizációs szorzók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 06:36
A tenger mélyére vinnének turistákat a kínaiak
2026. március 27. 05:24
Donald Trump az iráni olajról és az ukrán fegyverszállításokról is meglepőt mondott
×
×