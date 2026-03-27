Fontos dologra figyelmeztetett a brit kormányfő

A brit miniszterelnök kormányfő a Közös Expedíciós Haderő (JEF) észak-európai katonai szerveződés vezérkari főnökeinek helsinki csúcstalálkozóján azt mondta: jelenleg két fronton zajlik a háború, az ukrajnai háború és az iráni konfliktus egyszerre határozza meg Európa biztonsági környezetét, a fókusz azonban továbbra is az Ukrajna elleni orosz agresszión van. Az Oroszország jelentette fenyegetés északon és keleten nem szűnt meg, sőt, tovább nőtt - mutatott rá.

Starmer csütörtökön engedélyezte, hogy brit erők feltartóztassák és átvizsgálják az orosz árnyékflottához tartozó hajókat. Ezek a hajók a szankciókat megkerülve, többnyire olajat szállítanak, gyakran más országok zászlaja alatt. A hajók feltartóztatását és ellenőrzését brit kommandós egységek végzik majd, hogy

ezzel is növeljék a nyomást az illegális orosz olajexportra.

A csúcstalálkozón a felek a védelmi kiadások növeléséről és a katonai képességek erősítéséről is tárgyalnak - tudatta a miniszterelnök. Bejelentette továbbá, hogy az ukrán haditengerészet ősszel először vesz részt a JEF hadgyakorlatán, valamint méltatta Ukrajna "páratlan" képességeit a drónok elleni védekezésben.

Az úgynevezett orosz árnyékflotta több mint ezer, jellemzően elöregedett tartályhajóból áll, amelyek a nyugati szankciók kijátszására szolgálnak. A brit erők már több éve részt vesznek az ilyen hajók nyomon követésében és más országok műveleteinek támogatásában.

Januárban Nagy-Britannia amerikai együttműködéssel segített a Marinera olajszállító hajó elfogásában az Atlanti-óceánon. Később a brit haditengerészet Dagger járőrhajója a franciákkal közösen vett részt egy másik szankcionált hajó elfogásában a Földközi-tengeren, a Gibraltári-szoros térségében,

a közelmúltban pedig a franciák brit támogatással fogták el a Deyna tartályhajót.

A JEF egy Nagy-Britannia vezette, tíz észak-európai országból álló katonai együttműködés, amelynek célja az orosz fenyegetéssel szembeni gyors és összehangolt fellépés. A szerveződés további tagjai Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Hollandia, Norvégia és Svédország.