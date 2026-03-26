Sör levegőből? Lehetséges!

Az Almanac Beer Co. sörfőzde egy közvetlen légköri szén-dioxid-megkötésre (DAC) szakosodott céggel, az Aircapture-rel fogott össze egy új rendszer, a Flow – Clean Air Edition létrehozása érdekében – írja az Interesting Engineering beszámolója nyomán a hvg.hu.

A rendszer lényege, hogy a levegőből vonja ki a szén-dioxidot, majd azt megtisztítva hasznosíthatóvá teszi az italgyártás során – a sörbe is így kerül a gáz.

A szakportál emlékeztet: 2022-ben országos széndioxid-hiány sújtotta az Egyesült Államokat, ami megzavarta számos iparág, így a sörgyártás termelését is. Ez rávilágított a strukturális gyengeségekre, mivel a kereskedelmi forgalomba kerülő szén-dioxid jelentős része fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolható folyamatokból származik.

Az Aircapture rendszere helyben vonja ki a szén-dioxidot, így nincs szükség külső, ipari ellátási láncokra. A hozzá tartozó berendezés 99,999 százalékos tisztaságú folyékony szén-dioxidot állít elő, amely meghaladja az italgyártás követelményeit. Ráadásul ez kiszámíthatóbb és környezetbarátabb megoldás is.

Mindemellett a megoldás nem igényel hosszadalmas és drága építkezést, hanem egy moduláris rendszer alkalmazásával beilleszthető a meglévő sörfőzdei infrastruktúrába, és pár hét alatt használható is.

Az új technológiával készült sört már több nagy amerikai áruházlánc is felvette a kínálatába.