INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gerhard Schröder, korábbi német kancellár és az Északi Áramlat II. földgázvezetéket tervező, építő és üzemeltető konzorcium igazgatóságának elnöke a Bundestag gazdasági és energiaügyi bizottságának az Északi Áramlat II. földgázvezetékről tartott nyilvános meghallgatása előtt Berlinben 2020. július 1-jén.
Így mentené meg talajt vesztett pártját az egykori szociáldemokrata kancellár

Egymás után bukta el a márciusi tartományi választásokat a szociáldemokrata SPD. A nagy hagyományokkal rendelkező párt előbb Baden-Württembergben könyvelhetett el katasztrofális vereséget, majd Rajna-vidék-Pfalzban 35 év után vesztette el a tartományi miniszterelnöki tisztséget. A sorozatos kudarcok után megújulásra szólította fel pártját Gerhard Schröder.

A 81 éves Schröder több éven keresztül állt a párt élén, 1998 és 2005 között pedig Németország kancellárja volt. Az elmúlt években felhagyott az aktív politikával és a Gazprom orosz cég tanácsadójaként tevékenykedett. A hírekben inkább annak kapcsán szerepelt, hogy sok vád érte az üzleti tevékenysége kapcsán Vlagyimir Putyin orosz államfővel ápolt szoros kapcsolataiért.

Az SPD tartományi vereségei azonban a volt kancellárt arra késztették, hogy a Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozva üzenjen pártjának.

Az interjúban mindenekelőtt

merész reformokat sürgetett, utalva arra, hogy a szociáldemokrata pártnak „gazdaságbarát” politikát kell folytatnia.

Új napirendre van szükség – idézte a lap a korábbi kancellárt, aki ezzel közvetve saját egykori, a Bundestag előtt 2003-ban ismertetett „Agenda 10” nevet viselő programjára emlékeztetett. A szóban forgó program a gazdasági recesszióra és a magas munkanélküliségre adandó válaszként munkerőpiaci és szociális reformokat, ennek jegyében ugyanakkor szigorú megszorításokat irányzott elő.

A program nem sok sikerrel járt, a szakszervezetekkel az élen egymást követték megszorítások elleni tüntetések, ami az akkori kancellárt a Bundestag feloszlatására és új választások kiírására késztette. A választásokat 2005 szeptemberében tartották, és annak nyomán Schröder a konzervatív utód Angela Merkelnek volt kénytelen átadni a stafétabotot.

Mindenek ellenére a volt kancellár most azt üzente, hogy az országnak új Agenda 10-re van szüksége. Ez azonban csak akkor működhet, ha a szociáldemokrata párt „elszántan és bátran” áll ehhez. Schröder szerint az SPD-nek a társadalmi haladás előmozdításáért kell harcolnia, és nem szabad folyamatosan bűntudatot éreznie a reformok miatt.

Az egykori pártelnök és kancellár megüzente azt is, hogy nem ért egyet a tavalyi választások után az SPD élén létrehozott társelnöki rendszerrel. A pártot jelenleg az alkancellár és pénzügyminiszter, Lars Klingbeil, és a korábbi Bundestag-elnök, jelenlegi munka- és szociális ügyi miniszter együtt irányítja.

Schröder magasztalta Klingbeilt, aki – mint utalt rá – hozzá hasonlóan Alsó-Szászországból származik, és „jó ember”. A másik társelnököt, Bärbel Bast nem is említette.

„A kettős vezetés ostobaság, én megszüntetném”

– jelentette ki. Szerinte egy olyan pártnak, mint az SPD, határozott vezetésre van szüksége.

A márciusi tartományi kudarcok után a SPD-ben több tekintélyes politikus a két társelnök lemondását követelte. Ezt azonban mindketten elutasították, és a párt vezetősége végül rendkívüli tanácskozáson szentesítette a jelenlegi „kettős” rendszert.

Orbán Viktor terrorállamnak nevezte Ukrajnát

Orbán Viktor terrorállamnak nevezte Ukrajnát

Amerikai tőzsdei bevezetésre készül a világ egyik legnagyobb chipgyártója, de a befektetők szerint van ezzel egy nagy probléma

A dél-koreai SK Hynix memóriachip-gyártó az idei év második felében tervezi részvényeinek amerikai tőzsdei bevezetését. A lépés akár 14 milliárd dollárt is hozhat a vállalatnak.

A dél-koreai SK Hynix memóriachip-gyártó az idei év második felében tervezi részvényeinek amerikai tőzsdei bevezetését. A lépés akár 14 milliárd dollárt is hozhat a vállalatnak.

Brutális élelmiszerdrágulás közeleg a közel-keleti háború miatt: ezek az országok lehetnek a legnagyobb vesztesei

Brutális élelmiszerdrágulás közeleg a közel-keleti háború miatt: ezek az országok lehetnek a legnagyobb vesztesei

Az európai termelés már a 2022-es energiaválság idején megcsappant a magas földgázárak miatt,

Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

Iran's foreign minister says they have "no intention of negotiating for now", while the White House says its war goals have almost been met.

