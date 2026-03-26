Így mentené meg talajt vesztett pártját az egykori szociáldemokrata kancellár

A 81 éves Schröder több éven keresztül állt a párt élén, 1998 és 2005 között pedig Németország kancellárja volt. Az elmúlt években felhagyott az aktív politikával és a Gazprom orosz cég tanácsadójaként tevékenykedett. A hírekben inkább annak kapcsán szerepelt, hogy sok vád érte az üzleti tevékenysége kapcsán Vlagyimir Putyin orosz államfővel ápolt szoros kapcsolataiért.

Az SPD tartományi vereségei azonban a volt kancellárt arra késztették, hogy a Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozva üzenjen pártjának.

Az interjúban mindenekelőtt

merész reformokat sürgetett, utalva arra, hogy a szociáldemokrata pártnak „gazdaságbarát” politikát kell folytatnia.

Új napirendre van szükség – idézte a lap a korábbi kancellárt, aki ezzel közvetve saját egykori, a Bundestag előtt 2003-ban ismertetett „Agenda 10” nevet viselő programjára emlékeztetett. A szóban forgó program a gazdasági recesszióra és a magas munkanélküliségre adandó válaszként munkerőpiaci és szociális reformokat, ennek jegyében ugyanakkor szigorú megszorításokat irányzott elő.

A program nem sok sikerrel járt, a szakszervezetekkel az élen egymást követték megszorítások elleni tüntetések, ami az akkori kancellárt a Bundestag feloszlatására és új választások kiírására késztette. A választásokat 2005 szeptemberében tartották, és annak nyomán Schröder a konzervatív utód Angela Merkelnek volt kénytelen átadni a stafétabotot.

Mindenek ellenére a volt kancellár most azt üzente, hogy az országnak új Agenda 10-re van szüksége. Ez azonban csak akkor működhet, ha a szociáldemokrata párt „elszántan és bátran” áll ehhez. Schröder szerint az SPD-nek a társadalmi haladás előmozdításáért kell harcolnia, és nem szabad folyamatosan bűntudatot éreznie a reformok miatt.

Az egykori pártelnök és kancellár megüzente azt is, hogy nem ért egyet a tavalyi választások után az SPD élén létrehozott társelnöki rendszerrel. A pártot jelenleg az alkancellár és pénzügyminiszter, Lars Klingbeil, és a korábbi Bundestag-elnök, jelenlegi munka- és szociális ügyi miniszter együtt irányítja.

Schröder magasztalta Klingbeilt, aki – mint utalt rá – hozzá hasonlóan Alsó-Szászországból származik, és „jó ember”. A másik társelnököt, Bärbel Bast nem is említette.

„A kettős vezetés ostobaság, én megszüntetném”

– jelentette ki. Szerinte egy olyan pártnak, mint az SPD, határozott vezetésre van szüksége.

A márciusi tartományi kudarcok után a SPD-ben több tekintélyes politikus a két társelnök lemondását követelte. Ezt azonban mindketten elutasították, és a párt vezetősége végül rendkívüli tanácskozáson szentesítette a jelenlegi „kettős” rendszert.