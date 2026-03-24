2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Csehország: úgy tűnik elkapták a merénylőket – videó

Őrizetbe vett a cseh rendőrség három embert, akit a hadiipari LPP Holding pardubicei üzemében a múlt héten történt szándékos gyújtogatás elkövetésével gyanúsít - közölte maga a rendőrség.

Két embert Csehországban, egyet pedig a szlovák rendőrséggel és államügyészséggel együttműködve Szlovákiában fogtak el. Az őrizetbe vettek cseh, illetve amerikai állampolgárok. További gyanúsítottak elfogásán a cseh rendőrség együttműködik külföldi partnereivel, és kérni fogja Szlovákiától a területén elfogott gyanúsított kiadását.

Az LPP Holding hadiipari cég pardubicei telephelyén pénteken kora reggel keletkezett a tűz, amely gyakorlatilag megsemmisítette az egész raktárépületet, és átcsapott a szomszédos adminisztratív épületre is. A cég közölte, hogy mindkét épület használhatatlanná vált, ezért le kell bontani őket, és újat építenek helyettük.

Az LPP Holding egyebek között drónokat gyárt Ukrajna számára. Korábban tervben volt az együttműködés az izraeli Elbit Systems céggel is, de a cseh cég közleménye szerint ez nem valósult meg.

A gyújtogatás elkövetőjeként egy palesztinbarát, Izrael-elenes csoport, a The Earthquake Faction jelentkezett. A csoport közlése szerint tettük összefügg Izrael Gázai övezeti hadműveleteivel, és az Izrael számára gyártott fegyvereket akarták megsemmisíteni. A rendőrség gyújtogatás címén vizsgálja az esetet.

A The Earthquake Faction a CTK hírügynökségnek kedden elküldött közleményében felszólította az LPP Holdingot, hogy szakítsa meg kapcsolatait az Elbit Systemsszel és ítélje el a palesztin területek megszállását, ellenkező esetben nyilvánosságra hozza a cseh vállalat titkos dokumentumait.

Tekintettel a folyamatban lévő hatósági vizsgálatra az LPP Holding a csoport nyilatkozatát nem kommentálta.

Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is

Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Több ezer katonát küld Trump a Közel-Keletre, új biztonsági vezetőt kapott Irán – Híreink az iráni háborúról kedden

Kedden is folytatódnak az amerikai és izraeli támadások Irán (és Libanon) ellen, miközben Irán is folytatja csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Kedden kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután egy hete egy légicsapásban életét vesztette Ali Laridzsáni: az új főnök, Mohammad Bagher Zolghadr korábban az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka volt. A Wall Street Journal értesülései szerint a Pentagon mintegy 3 ezer amerikai légideszantos katonát tervez a Közel-Keletre vezényelni az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletek támogatására. Donald Trump közben bejelentette: Irán beleegyezett abba, hogy soha ne tegyen szert atomfegyverre. Az amerikai elnök szerint Teherán folyamatosan tárgyal Washingtonnal, és "értelmesen beszélnek". Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik

Kína nagyszabású tengerfenék-feltérképezési és megfigyelési műveleteket folytat a Csendes-óceánon, az Indiai-óceánon és a Jeges-tengeren.

Trump says negotiations to end war happening 'right now' and Iran is 'talking sense'

His comments come a day after Iranian officials denied any contact with the US had taken place, calling claims of talks "fake news".

2026. március 24. 22:00
Irán: nyugdíjas gárdaparancsnok lett az ország új biztonsági főnöke
2026. március 24. 21:38
Sajtóhír: Irán 2 millió dollárért átengedi a hajókat a Hormuzi-szoroson
