Csehország: úgy tűnik elkapták a merénylőket – videó

Két embert Csehországban, egyet pedig a szlovák rendőrséggel és államügyészséggel együttműködve Szlovákiában fogtak el. Az őrizetbe vettek cseh, illetve amerikai állampolgárok. További gyanúsítottak elfogásán a cseh rendőrség együttműködik külföldi partnereivel, és kérni fogja Szlovákiától a területén elfogott gyanúsított kiadását.

Az LPP Holding hadiipari cég pardubicei telephelyén pénteken kora reggel keletkezett a tűz, amely gyakorlatilag megsemmisítette az egész raktárépületet, és átcsapott a szomszédos adminisztratív épületre is. A cég közölte, hogy mindkét épület használhatatlanná vált, ezért le kell bontani őket, és újat építenek helyettük.

?? République tchèque - ?? Israël : Acte terroriste présumé à Pardubice : le groupe Earthquake Faction réduit en cendres le centre européen d’Elbit Systems, usine de drones israéliens pour Gaza ! Aucune victime, mais la police tchèque ouvre une enquête pour terrorisme et l’Europe… pic.twitter.com/wgTaxIAnYA — ? ????? ??? (@Media4O4) March 20, 2026

Az LPP Holding egyebek között drónokat gyárt Ukrajna számára. Korábban tervben volt az együttműködés az izraeli Elbit Systems céggel is, de a cseh cég közleménye szerint ez nem valósult meg.

A gyújtogatás elkövetőjeként egy palesztinbarát, Izrael-elenes csoport, a The Earthquake Faction jelentkezett. A csoport közlése szerint tettük összefügg Izrael Gázai övezeti hadműveleteivel, és az Izrael számára gyártott fegyvereket akarták megsemmisíteni. A rendőrség gyújtogatás címén vizsgálja az esetet.

Terror attack in Pardubice: anti-Israel group sets fire to drone factory



A fire broke out at an industrial site of LPP Holding, which cooperates with Israel’s Elbit Systems. The blaze started in a warehouse and spread to an administrative building. No injuries were reported.



An… pic.twitter.com/GR4z9rV1IB — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2026

A The Earthquake Faction a CTK hírügynökségnek kedden elküldött közleményében felszólította az LPP Holdingot, hogy szakítsa meg kapcsolatait az Elbit Systemsszel és ítélje el a palesztin területek megszállását, ellenkező esetben nyilvánosságra hozza a cseh vállalat titkos dokumentumait.

Tekintettel a folyamatban lévő hatósági vizsgálatra az LPP Holding a csoport nyilatkozatát nem kommentálta.