2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Nyitókép: danm / Getty Images

Vitézy Dávid: sok év kihagyás után újra járhatnak a vonatok az egyik fontos vonalon

A régóta „pihenő” vasútvonalon május 30-án indul újra a vonatközlekedés – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Ajka és Veszprém között eddig csak pótlóbusszal lehetett közlekedni.

Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak május 30-tól Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon – jelentette be Facebook-posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Az újraindulásl ismét teljes hosszában járható lesz a Székesfehérvár–Szombathely transzeurópai fővonal. A vasútvonalat üzemeltető GYSEV döntése értelmében a forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indulnak meg, ezáltal az első napon, 29-én tesztelik a felújított szakasz berendezéseinek biztonságos és hibamentes működését. Ezt követően az eredeti menetrend szerint fognak közlekedni a vonatok, melyekkel óránként lehet utazni Veszprém és Ajka között – írja Vitézy Dávid.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy ezzel egy többéves kálvária ér véget, ami tökéletes lenyomata volt a korábbi évek vasútellenes közlekedéspolitikájának.

Emlékeztetett:

  • az érintett pár száz méteres szakaszon egy korábbi felújítás során elmulaszották kiépíteni a vízelvezetést,
  • aminek következtében 2024-ben a tavaszi, majd pedig az őszi esőzések miatt először 10 kilométer/órás sebességkorlátozást kellett bevezetni és kitiltani a tehervonatokat,
  • majd pedig a teljes vasúti közlekedést be kellett szüntetni, és az év decembere óta pótlóbuszok jártak.

„A minisztérium akkor azt ígérte, hogy a felújítás fél évig tart, de aztán több, mint egy évig nem történt semmi” – írja a közlekedési miniszter. Beszámolója szerint végül 2026 februárban történt szerződéskötés, és három hónap alatt megvalósult a javítás. Azaz

maga az építkezés alig néhány hónapot vett igénybe, de a teljes folyamat a minisztérium hozzáállása, az elmaradt döntések és a felkészületlenség miatt mégis több mint másfél évig tartott.

Vitézy Dávid szerint mindez jól mutatja, hogy Lázár János idején nemcsak regionális vasútvonalakat zártak be, hanem a vasútellenesség a legfontosabb fővonalakat sem kímélte. „A folyamatos forráskivonás és a beruházások elhalasztása oda vezetett, hogy már nem az volt a kérdés, hogyan fejlődik a magyar vasút és hogyan tart lépést a régiós országokkal, hanem az, hogy a MÁV egyáltalán képes-e fenntartani a meglévő színvonalat. A válasz pedig sajnos erre is nemleges volt” – fogalmazott a miniszter.

közlekedés

vasút

veszprém

bejelentés

ajka

vitézy dávid

közlekedési és beruházási miniszter

