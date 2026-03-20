Ukrajna bemutatta a Barátság olajvezeték helyreállítási tervét

A tisztségviselő közlése szerint a kijevi találkozón részt vett Gediminas Navickas, az EU helyettes nagykövete.

„Az Ukrtransznafta (az olajvezeték üzemeltetője) vezetésével közösen részletesen tájékoztattuk partnereinket az orosz támadás következményeiről, amelyet a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrája szenvedett el. Ismertettük a jelenlegi helyzetet, bemutattuk a rendszerszintű helyreállítási tervet, és megvitattuk a következő közös lépéseket” - írta Koreckij a Facebookon.

Hangsúlyozta, a Naftohaz nagyra értékeli az EU javaslatát a Lviv megyei Brodiban lévő szivattyúállomás helyreállításához nyújtott pénzügyi és technikai segítségről - írja az Economx.

Szerhij Koreckij hozzátette, hogy az uniós munkacsoport segíteni fog a Naftohaznak és leányvállalatának, az Ukrtransznaftának a vezeték helyreállításában „a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően, valamint a további terrorista támadások megelőzése érdekében”.

Nem említette viszont azt, hogy a szakértői csoport tervezi-e a megrongált olajvezeték helyszíni megtekintését.

António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be a napokban, hogy intenzív tárgyalásokat indítottak az EU-tagállamokkal és Ukrajnával minden szinten a vezetékes olajszállítás helyreállításáról Magyarország és Szlovákia felé.