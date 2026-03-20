2026. március 20. péntek
A Barátság kőolajvezeték egy szakasza.
Nyitókép: Getty Images / Dmytro Falkovskyi

Ukrajna bemutatta a Barátság olajvezeték helyreállítási tervét

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Unió szakértői munkacsoportjának Ukrajna bemutatta a megrongálódott Barátság kőolajvezeték helyreállításának rendszerszintű tervét, és megállapodott a közös lépések irányairól – közölte Szerhij Koreckij, a Naftohaz ukrán állami gázvállalat igazgatótanácsának elnöke.

A tisztségviselő közlése szerint a kijevi találkozón részt vett Gediminas Navickas, az EU helyettes nagykövete.

„Az Ukrtransznafta (az olajvezeték üzemeltetője) vezetésével közösen részletesen tájékoztattuk partnereinket az orosz támadás következményeiről, amelyet a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrája szenvedett el. Ismertettük a jelenlegi helyzetet, bemutattuk a rendszerszintű helyreállítási tervet, és megvitattuk a következő közös lépéseket” - írta Koreckij a Facebookon.

Hangsúlyozta, a Naftohaz nagyra értékeli az EU javaslatát a Lviv megyei Brodiban lévő szivattyúállomás helyreállításához nyújtott pénzügyi és technikai segítségről - írja az Economx.

Szerhij Koreckij hozzátette, hogy az uniós munkacsoport segíteni fog a Naftohaznak és leányvállalatának, az Ukrtransznaftának a vezeték helyreállításában „a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően, valamint a további terrorista támadások megelőzése érdekében”.

Nem említette viszont azt, hogy a szakértői csoport tervezi-e a megrongált olajvezeték helyszíni megtekintését.

António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be a napokban, hogy intenzív tárgyalásokat indítottak az EU-tagállamokkal és Ukrajnával minden szinten a vezetékes olajszállítás helyreállításáról Magyarország és Szlovákia felé.

Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben újságíróknak, az EU-csúcsról távozva.
 

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Orbán Viktor nem engedett az EU-csúcson

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

VIDEÓ
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Elmozdultak a globális kamatvárakozások, óriásit erősödött a dollár. A forintot nagyon rángatják az elmúlt napokban. A reggeli órákban gyengül a froint a vezető devizákkal szemben, de az elmozdulás még nem jelentős. A forint most 391 felett van az euróval és 338 felett a dollárral szemben.

Újra a csőd szélére sodródhatnak a kisebb, független benzinkutak a frissen bevezetett üzemanyagár-szabályozás miatt.

Israel says it has launched new strikes on Tehran overnight, while several Gulf nations have intercepted missile and drone attacks.

