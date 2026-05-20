2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
A Budapesti Közlekedési Központ március 11-én megkezdi a Pay&GO bankkártyás fizetési pilotrendszer kiterjesztéséhez szükséges, új jegyérvényesítő készülékek telepítését a fővárosi metróhálózaton. A munkálatok várhatóan négy hétig tartanak. A Pay&GO szolgáltatás április közepétől minden metróvonalon elérhetővé válik.
Számok bizonyítják, tomboló siker a hirtelen jegyvásárlás a metrón

Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak Pay&GO-val a budapesti metrókon, a legtöbben 3-as metróvonalon használták az egyérintéses fizetési rendszert – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán.

Közleményük szerint a rendszer metrókra történő április 22-i kiterjesztése óta több mint 67 ezer utas 112 ezer jegyet vásárolt már a 2-es, a 3-as és a 4-es metróvonalakon.

A Pay&GO fizetési rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okoseszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni, az utazási jogosultságot pedig a vásárlásra használt bankkártya vagy egyéb okoseszköz igazolja.

A BKK adatai szerint a bevezetést követő egy hónapban a legnagyobb forgalom a 3-as metróvonalon jelentkezett, ahol több mint 53 ezer jegyet értékesítettek.

Mint írták, a most kiterjesztett pilot rendszer még csak jegyvásárlást tesz lehetővé, a későbbiekben megvalósuló, teljes körű Pay&GO elektronikusjegy-szolgáltatás viszont nemcsak az alkalmi utazók, hanem a rendszeresen közösségi közlekedést használók számára is többféle terméktípust – például bérleteket és kedvezményes konstrukciókat – kínál majd.

A tervek szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet – olvasható a BKK közleményében.

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva” – egy interjúban beszélt a kegyelmi ügy körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Elmondta: a tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.
 

Bejelentette Vitézy Dávid: véget ért a magyar vasút egyik leghosszabb kálváriája

Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak május 30-tól Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon.

Tömegkarambol bénítja a forgalmat az M0-s autóúton, ahol hat személyautó ütközött össze.

Tömegkarambol bénítja a forgalmat az M0-s autóúton, ahol hat személyautó ütközött össze.

Putin and Xi renew plans to build major gas pipeline during talks in Beijing

No details have been provided yet about the project. China and Russia have long discussed a pipeline, but construction has stalled for years.

