Számok bizonyítják, tomboló siker a hirtelen jegyvásárlás a metrón

Közleményük szerint a rendszer metrókra történő április 22-i kiterjesztése óta több mint 67 ezer utas 112 ezer jegyet vásárolt már a 2-es, a 3-as és a 4-es metróvonalakon.

A Pay&GO fizetési rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okoseszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni, az utazási jogosultságot pedig a vásárlásra használt bankkártya vagy egyéb okoseszköz igazolja.

A BKK adatai szerint a bevezetést követő egy hónapban a legnagyobb forgalom a 3-as metróvonalon jelentkezett, ahol több mint 53 ezer jegyet értékesítettek.

Mint írták, a most kiterjesztett pilot rendszer még csak jegyvásárlást tesz lehetővé, a későbbiekben megvalósuló, teljes körű Pay&GO elektronikusjegy-szolgáltatás viszont nemcsak az alkalmi utazók, hanem a rendszeresen közösségi közlekedést használók számára is többféle terméktípust – például bérleteket és kedvezményes konstrukciókat – kínál majd.

A tervek szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet – olvasható a BKK közleményében.