Tömegkarambol után nyolc kilométeres a torlódás a sztrádán

Az M0-s autóút déli szektorán, Halásztelek térségében, a 17-es km-nél hat személyautó ütközött össze. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, a torlódás már jelentős, 8 kilométeres – írja az Autószektor.

Ám nem csak itt van forgalmi fennakadás, terelést építenek ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bag térségében. A 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták. A 3 kilométert is meghaladta a torlódás.

Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között több helyen lelassul a forgalom. Az ellenkező irányban, Komárom térségében a belső elválasztósávban kaszálnak, emiatt az átterelt sávot lezárták. A torlódás itt is közel 3 kilométeres.

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Martonvásár térségében a 30-as kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák, emiatt a külső sávot lezárták. A torlódás elérte a 3 kilométert.