ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.12
usd:
311.5
bux:
131582.95
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autók állnak sorban a forgalomban.
Nyitókép: Unsplash

Tömegkarambol után nyolc kilométeres a torlódás a sztrádán

Infostart

Nem csak az M0-s autóúton vannak gondok szerdán délelőtt, torlódás van az M3-ason, az M1-esen és az M7-esen is.

Az M0-s autóút déli szektorán, Halásztelek térségében, a 17-es km-nél hat személyautó ütközött össze. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, a torlódás már jelentős, 8 kilométeres – írja az Autószektor.

Ám nem csak itt van forgalmi fennakadás, terelést építenek ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bag térségében. A 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták. A 3 kilométert is meghaladta a torlódás.

Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között több helyen lelassul a forgalom. Az ellenkező irányban, Komárom térségében a belső elválasztósávban kaszálnak, emiatt az átterelt sávot lezárták. A torlódás itt is közel 3 kilométeres.

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Martonvásár térségében a 30-as kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák, emiatt a külső sávot lezárták. A torlódás elérte a 3 kilométert.

Kezdőlap    Belföld    Tömegkarambol után nyolc kilométeres a torlódás a sztrádán

baleset

dugó

torlódás

halásztelek

tömegkarambol

m0-s

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva” – egy interjúban beszélt a kegyelmi ügy körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Elmondta: a tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.
 

Gaudi-Nagy Tamás felfedte, ki nyújtotta be a kegyelmi kérelmet

Most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor

Balog Zoltán a kegyelmi ügyről tett közzé a saját felelősségéről is sokat eláruló üzenetet

A Fidesz szerint összeomlott a Tisza narratívája

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. A nap folyamán az új magyar kormány tárgyalásokat kezdett Ukrajnával a két ország kapcsolatainak javításáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így mesélt fiatalkorának ikonikus helyszíneiről Scherer Péter: &quot;A vidék, ami behoz nekem egy ártatlanságot&quot;

Így mesélt fiatalkorának ikonikus helyszíneiről Scherer Péter: &quot;A vidék, ami behoz nekem egy ártatlanságot&quot;

Scherer Péternél ízesebben, szeretettelibb módon aligha mutatta volna be bárki fiatalkorának egyik kedvelt helyszínét, és vele együtt Vas megyét. Mi ezzel a videóval búcsúzunk tőle!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Xi renew plans to build major gas pipeline during talks in Beijing

Putin and Xi renew plans to build major gas pipeline during talks in Beijing

No details have been provided yet about the project. China and Russia have long discussed a pipeline, but construction has stalled for years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 11:31
Egy madár miatt késett három magyar miniszter
2026. május 20. 10:32
Szolidaritási adó – tárgyalások kezdődnek, fény az alagút végén a kormány és az önkormányzatok között?
×
×