Yvette Cooper brit külügyminiszter a német hivatali partnerével, Johann Wadephullal tartott sajtóértekezleten Berlinben 2025. november 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Brit külügyminiszter: globális élelmiszerválság lehet a Hormuzi-szoros lezárása miatt

Infostart / MTI

Yvette Cooper közölte: a szoros lezárása miatt jelenleg 800 hajó és 20 ezer tengerész nem tudja elhagyni a Perzsa-öböl térségét. Úgy véli, nem szabad megengedni, hogy tízmilliók éhezzenek csak azért, mert Irán lezárt egy nemzetközi hajózási útvonalat.

Yvette Cooper brit külügyminiszter szerint globális élelmiszerválságot okozhat a Hormuzi-szoros lezárása. A tárcavezető a Global Partnerships Conference nevű nemzetközi politikai-közéleti tanácskozássorozat londoni rendezvényén felszólalva elmondta: a vízi úton korábban naponta átlagosan 90 hajó haladt át, az utóbbi három hónapban ugyanakkor napi átlagban mindössze öt hajó jut át a kritikus fontosságú szoroson.

A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka, emellett nagy mennyiségű mezőgazdasági és ipari nyersanyag haladt át, mielőtt Irán a háború elején gyakorlatilag lezárta.

A vízi utat az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletek kezdete óta a teheráni rezsim gyakorlatilag zárva tartja, és emiatt a háború előtti 73 dollár körüli szintekről jóval 100 dollár fölé emelkedett a globális alaptípusnak tekintett Brent nyersolaj hordónkénti világpiaci ára.

A brit külügyminiszter a keddi londoni konferencián elmondta:

a szoros lezárása miatt jelenleg 800 hajó és 20 ezer tengerész nem tudja elhagyni a Perzsa-öböl térségét.

Irán a Hormuzi-szoros forgalmának akadályozásával az egész világgazdaságot túszul ejtette, de a legnagyobb árat a globális Dél fejlődő országai fizetik – fogalmazott Yvette Cooper, aki hangsúlyozta: a világ agrárszektorát máris olyan károk érték, amelyek még jövőre is éreztetik majd hatásukat a betakarítási hozamokban és az élelmiszerárakban.

A brit külügyminiszter idézte az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (World Food Programme) becslését, amely szerint a globális Dél országaiban már az idén hozzávetőleg 45 millió embert fenyeget heveny éhínség. Yvette Cooper szerint ebben a helyzetben fennáll globális élelmiszerválság kialakulásának kockázata.

A brit külügyminiszter hozzátette: nem szabad megengedni, hogy tízmilliók éhezzenek csak azért, mert Irán lezárt egy nemzetközi hajózási útvonalat. A tárcavezető felidézte, hogy London és Párizs többnemzetiségű tengeri koalíció létrehozását kezdeményezte a Hormuzi-szoros teljes újranyitására és díjmentes használatának biztosítására. London ezen kezdeményezés jegyében már a múlt héten bejelentette, hogy jelentős mennyiségű hadfelszerelést telepít a Hormuzi-szoros térségébe.

A brit védelmi minisztérium ismertetése szerint a kontingensben önállóan működő aknamentesítő eszközök, ellenséges támadóeszközök észlelésére, nyomon követésére és elhárítására alkalmas nagy sebességű vízi drónok és Typhoon harci repülőgépek szerepelnek, emellett a brit királyi haditengerészet Dragon nevű, drónelhárító rakétarendszerrel felszerelt rombolója is elindult a térségbe.

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

A magyar vasúton kritikus járműhiány alakult ki: szinte eltűntek a minőségi InterCity-kocsik, amelyeket évtizedes, elavult vagonokkal pótolnak.

The Russian leader is looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Moscow.

2026. május 20. 08:08
Brüsszelben áttekintették a magyar kormányváltás összetevőit
2026. május 20. 07:56
Salát Gergely az Arénában: Peking globális diplomáciai központtá vált
