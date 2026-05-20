Egy madár miatt késett három magyar miniszter

A miniszterekkel tartott Pálinkás Szilveszter is – írta a Telex, amelynek kérdésére a Wizz Air elárulta, hogy emiatt indult a járat a tervezett este nyolchoz képest csaknem egy órával később.

„A tegnap esti, Budapest és Varsó közötti járat késését az okozta, hogy a tervek szerint a járatot teljesítő repülőgép előző útján madárral ütközött, ezért azt a szigorú repülésbiztonsági előírások miatt át kellett nézni. A Wizz Air gépcsere mellett döntött, a járat végül 40 perc késéssel landolt Varsóban” – írta a portálnak szerda reggel a légitársaság.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedd este képet posztolt a Facebook-oldalán arról, hogy Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterrel együtt utazott Lengyelországba, ahová más kormánytagok mellett a héten Magyar Péter miniszterelnök is elutazott tárgyalásokat folytatni. A honvédelmi miniszter mellett feltűnt Pálinkás Szilveszter, a Honvédség századosa, aki az elmúlt napokban többször is Ruszin-Szendi Romulusz társaságában jelent meg. Pálinkás ott volt, amikor múlt héten katonai tiszteletadással fogadták Ruszin-Szendit a Honvédelmi Minisztériumnál, valamint a Petőfi laktanya visszanevezésének ceremóniáján is részt vett.