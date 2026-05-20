2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterrel együtt utazott Lengyelországba.
Nyitókép: Facebook/Kapitány István

Egy madár miatt késett három magyar miniszter

ELŐZMÉNYEK

Madárral ütközött az a repülőgép, amellyel Budapest és Varsó között eredetileg utazott volna kedd este Kapitány István, Bóna Szabolcs és Ruszin-Szendi Romulusz.

A miniszterekkel tartott Pálinkás Szilveszter is – írta a Telex, amelynek kérdésére a Wizz Air elárulta, hogy emiatt indult a járat a tervezett este nyolchoz képest csaknem egy órával később.

„A tegnap esti, Budapest és Varsó közötti járat késését az okozta, hogy a tervek szerint a járatot teljesítő repülőgép előző útján madárral ütközött, ezért azt a szigorú repülésbiztonsági előírások miatt át kellett nézni. A Wizz Air gépcsere mellett döntött, a járat végül 40 perc késéssel landolt Varsóban” – írta a portálnak szerda reggel a légitársaság.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedd este képet posztolt a Facebook-oldalán arról, hogy Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterrel együtt utazott Lengyelországba, ahová más kormánytagok mellett a héten Magyar Péter miniszterelnök is elutazott tárgyalásokat folytatni. A honvédelmi miniszter mellett feltűnt Pálinkás Szilveszter, a Honvédség századosa, aki az elmúlt napokban többször is Ruszin-Szendi Romulusz társaságában jelent meg. Pálinkás ott volt, amikor múlt héten katonai tiszteletadással fogadták Ruszin-Szendit a Honvédelmi Minisztériumnál, valamint a Petőfi laktanya visszanevezésének ceremóniáján is részt vett.

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva” – egy interjúban beszélt a kegyelmi ügy körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Elmondta: a tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.
 

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. A nap folyamán az új magyar kormány tárgyalásokat kezdett Ukrajnával a két ország kapcsolatainak javításáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

